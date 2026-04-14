Nóng: HLV Popov bị cấm chỉ đạo 4 trận, phạt 20 triệu đồng vì phản ứng quá khích

HLV Popov ném thẻ, phản ứng trọng tài quá mức



Ban Kỷ luật VFF đã họp sáng 14.4, sau khi tiếp nhận báo cáo các trận đấu trong khuôn khổ hệ thống chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam cuối tuần qua. Trong đó, tâm điểm là án phạt dành cho HLV Velizar Popov , người bị trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo ở phút 90+9 trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa trên sân vận động Hàng Đẫy (ngày 10.4). Cụ thể, ông Popov bị Ban Kỷ luật VFF đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận liên tiếp, phạt 20 triệu đồng vì những hành động nóng nảy, thiếu kiểm soát, làm ảnh hưởng hình ảnh giải đấu. Đây là đòn giáng mạnh với Thể Công Viettel, đội đang cần nhiệt huyết và năng lực chỉ đạo thực chiến của Popov để đảm bảo vị thế trên đường đua vô địch với CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN).



HLV Popov bị truất quyền chỉ đạo ẢNH: MINH TÚ

Trở lại với trận thắng Thanh Hóa (1-0) ở vòng 18 V-League, HLV Popov đã phản ứng quyết liệt với trọng tài Nguyễn Viết Duẩn bên ngoài đường biên, khi cho rằng cầu thủ Thanh Hóa (Thanh Nam) vào bóng thô bạo với Wesley Nata. Ông Popov bước vào sân tranh cãi, ném mạnh thẻ làm nhiệm vụ lên trời. Tranh cãi chỉ kết thúc khi ông Popov được một số cầu thủ, trong đó có trò cũ Rimario Gordon ở CLB Thanh Hóa, can ngăn để tránh đẩy sự việc đi xa hơn.

Bức xúc của chiến lược gia người Bulgaria tích tụ trong suốt trận đấu khi hai đội đều va chạm mạnh, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng, hoặc không rút thẻ với cầu thủ Thanh Hóa. Với phản ứng mạnh, HLV Popov bị trọng tài rút liền 2 thẻ vàng (tương đương thẻ đỏ) để truất quyền chỉ đạo trong những giây cuối trận. Báo cáo trận đấu sau đó được gửi về, nêu rõ HLV Popov đã có những phản ứng ngoài tầm kiểm soát. Những hành động này có thể ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh giải đấu. Bởi vậy, VFF đã ra án phạt nặng.

Ông Popov sẽ bị treo quyền chỉ đạo từ trận đấu tới, khi Thể Công Viettel tiếp đón HAGL trên sân nhà ở vòng 19 V-League.

HLV Popov vi phạm nghiêm trọng điều 58 và 40 của Quy định kỷ luật do VFF ban hành. Phản ứng quá mức nên bị trọng tài xử lý cảnh cáo, sau khi bị xử lý tiếp tục tái phạm thể hiện thái độ quá kích (ném thẻ...).



HLV Popov nổi tiếng bộc trực và nóng tính ẢNH: MINH TÚ

Sau 18 trận, Thể Công Viettel có 38 điểm, kém đội đầu bảng CAHN 7 điểm. Để vô địch, đội bóng áo lính phải thắng hết 7 trận còn lại, đồng thời mong đối thủ "hụt bước" ít nhất 3 trận.

Đã có tiền lệ

V-League từng chứng kiến những án phạt cho HLV trưởng vì phản ứng thiếu kiểm soát.

Cuối năm 2023, Ban Kỷ luật VFF quyết định phạt 20 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 5 trận kế tiếp đối với một lãnh đạo của CLB CAHN do có hành vi lăng mạ, xúc phạm trọng tài, Ban tổ chức giải gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của giải đấu".

Khi ấy, vị này đã phản ứng mạnh với trọng tài ở cuộc so tài Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) trên sân Hàng Đẫy. Ông nhận thẻ đỏ, bị truất quyền chỉ đạo trong khu vực kỹ thuật. Trùng hợp là, người cầm còi ở trận đấu này cũng là ông Nguyễn Viết Duẩn.

Ngau sau khi bị truất quyền làm nhiệm vụ, vị này đã có hành vi rất phản cảm, tháo thẻ làm nhiệm vụ của Ban tổ chức giải cấp và ném mạnh xuống đất, đồng thời không chấp hành mà tiếp tục ở lại trong khu vực kỹ thuật dù trọng tài thứ 4 đã liên tục nhắc nhở, đề nghị, cho đến khi trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu, ra yêu cầu thì vị đó mới chấp hành việc rời khỏi khu kỹ thuật, di chuyển lên khán đài.



