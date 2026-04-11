Hải Phòng quá tuyệt vời, thắng rất đậm CLB Công an TP.HCM: Patrik Lê Giang không 'cứu' nổi

CLB Công an TP.HCM nhập cuộc không tốt

Thất bại đậm 0-4 trước Thanh Hóa là cú sẩy chân đáng tiếc của CLB Công an TP.HCM trong cuộc cạnh tranh giành suất vào nhóm đầu. Tuy nhiên, đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, cho nền tảng lối chơi vốn dĩ mong manh mà HLV Lê Huỳnh Đức tạo dựng. Bởi vậy, chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng (đội vừa cắt chuỗi toàn hòa và thua nhờ đánh bại CLB Hà Nội) hứa hẹn giông tố.

HLV Lê Huỳnh Đức đã cất Nguyễn Tiến Linh trên ghế dự bị. Sau 12 trận "tịt ngòi" liên tục, thủ quân 29 tuổi không còn suất đá chính. Patrik Lê Giang nhận băng đội trưởng, còn trọng trách sáng tạo trên hàng công đặt lên vai Đinh Thanh Bình, Ngô Văn Khoa, Raphael Utzig và Endrick.

Highlight Hải Phòng 3-0 CLB Công an TP.HCM: Chiến thắng điểm 10

Đối mặt với khí thế chủ nhà, CLB Công an TP.HCM nhập cuộc chậm rãi, thận trọng, chủ yếu tập trung phòng ngự và chờ đợi đoạt bóng phản công. Song, hàng tiền vệ lẫn tiền đạo đội khách lại chơi thiếu ăn ý và liền mạch, dẫn đến bóng bị cắt dễ dàng khi luân chuyển đến sát vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, CLB Hải Phòng dù tấn công không nhiều, song lên bóng rất sắc bén nhờ bộ đôi Joel Tagueu và Joaquin Lupeta chăm chỉ cày ải trên tuyến đầu. Trong đó, Lupeta với chiều cao 1,88 m cùng cân nặng 101 kg đã mang tới ác mộng cho hàng thủ CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ mang áo số 42 tì đè cực khỏe, khiến bộ đôi Trần Hoàng Phúc và Matheus Felipe bất lực. Lupeta là tác giả của cú sút dội cột giữa hiệp 1 sau đường chuyền trả ngược cực chuẩn của Nguyễn Hữu Nam. Chỉ với một nhịp quan sát, tân binh Hải Phòng đã xoay người tung cú sút chéo góc loại bỏ cả hàng thủ đội khách, nhưng cột dọc đã cứu thua cho Patrik Lê Giang.

Tuy nhiên đến phút 30, vận may không còn đứng về CLB Công an TP.HCM. Từ pha đánh đầu cầu âu của chủ nhà Hải Phòng sau pha phạt góc, Patrik Lê Giang đẩy bóng trúng xà ngang bật xa. Tagueu băng vào sút hụt ở nhịp một, nhưng nhanh chóng khống chế rồi xoay người đá chân trái đẹp mắt vào góc xa, mở tỷ số cho chủ nhà Hải Phòng.

Nỗ lực bất thành

Sang hiệp 2, CLB Công an TP.HCM phải dồn lên. HLV Lê Huỳnh Đức tung Nguyễn Tiến Linh vào sân để gây áp lực ở các pha không chiến.

Thế nhưng, trước đội hình được tổ chức kín kẽ và bài bản mang thương hiệu Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng, đội khách không thể tạo đột biến. Endrick, Văn Khoa đều bị phong tỏa, chỉ có thể nhận bóng bên ngoài vòng cấm và... để mất.



Ở chiều ngược lại, CLB Hải Phòng thể hiện thứ bóng đá ở chất lượng vượt trội. Các pha chuyển đổi trạng thái, đảo biên, đánh trung lộ của học trò ông Chu Đình Nghiêm đều diễn ra mượt mà và bài bản.

Phút 61, Joel Tagueu lần thứ hai điền tên lên bảng tỷ số. Nhận đường tạt từ cánh trái của đồng đội, Tagueu ngoặt bóng loại bỏ thủ môn Patrik Lê Giang, rồi rê bóng tự tin dứt điểm "cháy lưới" ngay trước mũi giày trung vệ đối thủ để nhân đôi cách biệt. Thủ môn Patrik Lê Giang và 3 hậu vệ CLB Công an TP.HCM đã bất lực, để một mình Tagueu nhảy múa rồi dứt điểm thành bàn.

Dẫn 2-0, CLB Hải Phòng thừa thắng xông lên. Camilo Minh kết thúc pha phản công mẫu mực của Hải Phòng bằng cú sút chéo góc cực mạnh đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. 2 phút sau, lại là Việt kiều sinh năm 2005 có cơ hội, nhưng cú sút của anh không thắng được thủ môn Lê Giang ở góc hẹp. Tagueu đón lõng dứt điểm ngoài vòng cấm, đưa bóng đi sát cột dọc.

Phút 74, Luiz Antonio tung cú sút phạt hiểm hóc ở khoảng cách gần 30 m, song bóng vẫn không đi vào lưới. Nhưng, CLB Hải Phòng không phải tiếc nuối lâu.

Phút 75, Phạm Trung Hiếu ấn định bữa tiệc cho chủ nhà với bàn ấn định chiến thắng 3-0. Hậu vệ Hải Phòng đi bóng xuyên qua tuyến giữa, rồi tung cú sút tuyệt đẹp tung nóc lưới CLB Công an TP.HCM. Nếu thủ môn Patrik Lê Giang không xuất sắc, số bàn thua đội khách phải nhận đã không dừng lại ở con số 3.

Thắng đậm CLB Công an TP.HCM, Hải Phòng vươn lên hạng năm với 27 điểm, bằng CLB Hà Nội (hạng tư). CLB Công an TP.HCM bị đẩy xuống hạng sáu sau 2 trận toàn thua, thủng lưới 7 bàn. Cuộc khủng hoảng đang lan rộng với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.