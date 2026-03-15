CLB Công an TP.HCM đánh bại PVF-CAND: Khoa Ngô tỏa sáng, HLV Trần Tiến Đại ra mắt... buồn

CLB Công an TP.HCM thoát thua nhờ VAR

Chiến thắng 1-0 trên sân HAGL đã giúp CLB Công an TP.HCM cắt chuỗi trận thua đáng thất vọng ở V-League. Dù vẫn đang đứng trong tốp 5, nhưng thực tế, vị trí của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không chắc chắn khi chỉ hơn SLNA (hạng 9) khoảng cách 5 điểm.

Do đó, trận gặp PVF-CAND ở vòng 16 V-League (diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 15.3) là cơ hội vàng để đại diện TP.HCM tích lũy điểm số, gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

"Lão tướng" Hoàng Vũ Samson (áo xanh) là hy vọng trên hàng công PVF-CAND ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy nhiên, đội bóng đã ở thế chân tường như PVF-CAND luôn là thử thách khó nhằn. Nhất là khi băng ghế chỉ đạo của đội đã có ông Trần Tiến Đại, người được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng thay ông Nguyễn Thành Công.

Khác với các trận trước, khi phòng ngự lùi sâu gần như là con đường duy nhất, PVF-CAND đã chọn cách chơi chủ động hơn trước CLB Công an TP.HCM dưới thời "tướng" mới. Đội tân binh V-League tràn lên pressing gây áp lực, nhằm đoạt bóng và tổ chức tấn công nhanh. Song, với hàng thủ... yếu nhất giải, PVF-CAND không mạo hiểm dồn toàn bộ đội hình, mà chủ yếu cắm bộ đôi Joseph Mpande và Hoàng Vũ Samson để chờ cơ hội.

Phút 10, Mpande tận dụng sức rướn tốt để bứt lên vượt qua 2 hậu vệ CLB Công an TP.HCM, rồi căng ngang vào trong cho Samson đệm bóng tung lưới Lê Giang Patrik. Nhưng xem lại pha quay chậm, trọng tài xác định Mpande đã phạm lỗi với đối thủ trước khi vung chân căng ngang, nên từ chối bàn thắng của PVF-CAND.

Quyết định của trọng tài khiến nhịp chơi của PVF-CAND bị ảnh hưởng. Quãng thời gian sau đó, CLB Công an TP.HCM kiểm soát lại thế trận.

CLB Công an TP.HCM chiếm lĩnh thế trận ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Trần Tiến Đại chưa thể giúp PVF-CAND chuyển mình ẢNH: KHẢ HÒA

Phút 29, Quang Hùng rê bóng cắt ngang vòng cấm rồi sút xa nhưng không thắng được Sỹ Huy. 10 phút sau, Makrillos tạt bóng như đặt cho Tiến Linh, song ở tư thế chới với, thủ quân CLB Công an TP.HCM đệm bóng chệch khung thành.

Hiệp 1 khép lại với tình cảnh thừa cơ hội, mà lại thiếu bàn thắng khi chân sút hai bên không chắt chiu.

Đôi công hấp dẫn

Sau giờ nghỉ, PVF-CAND của ông Trần Tiến Đại chọn cách đá đôi công, lấy tấn công làm phòng ngự. Sự táo bạo của đội khách dường như khiến CLB Công an TP.HCM bất ngờ, khi liên tục khoảng trống mở ra cho Bá Đạt và Samson dứt điểm (và đều không thành công).

CLB Công an TP.HCM cũng "đáp lễ" với những pha đánh biên tốc độ với ngòi nổ Ngô Đăng Khoa, Makrillos (cánh trái) và Huy Toàn, Quang Hùng (cánh phải). Phút 53, Quang Hùng tạt bóng chuẩn xác để Tiến Linh bật cao đánh đầu đưa bóng đi dội cột dọc. Phút 57, Makrillos cứa lòng dù mạnh nhưng lại không đủ hiểm để hạ Sỹ Huy.

Bàn thắng của Khoa Ngô mang về 3 điểm cho CLB Công an TP.HCM

Để giải tỏa thế công bế tắc, ông Trần Tiến Đại tung tân binh Eid Mahmoud vào sân. Tiền vệ người Palestine tạo nét trong các pha lên bóng nhờ các pha đảo bóng khéo léo. Tuy nhiên, do chưa có thời gian tập luyện cùng đồng đội mới, mối liên kết giữa cựu cầu thủ Nam Định và đồng đội lại rất lỏng lẻo.

Nỗ lực tấn công của CLB Công an TP.HCM được đền đáp ở phút 76. Tận dụng pha mở biên tốt của đồng đội, Quang Hùng thực hiện đường chuyền một chạm chính xác từ cánh phải cho Ngô Đăng Khoa ập vào đệm bóng cận thành mở tỷ số. Tiền vệ Việt kiều Úc Ngô Đăng Khoa đã chơi nổi bật trong hiệp 2 và xứng đáng với bàn thắng.

Ngô Đăng Khoa chói sáng ẢNH: KHẢ HÒA

CLB Công an TP.HCM đã có thể yên tâm bỏ túi 3 điểm ở phút 87, với pha phản công ấn tượng được châm ngòi bởi Văn Bình. Song, thay vì căng ngang cho Ngô Đăng Khoa, Văn Bình lại chuyền trả ngược cho Tiến Linh sút tuyến hai. Trước khung thành rộng mở, Tiến Linh đã sút... ra ngoài.

Sau đó, đến lượt chính Văn Bình dứt điểm hỏng ở pha đối mặt dù Khoa Ngô đã kiến tạo dọn cỗ đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi.

Dù vậy, thắng 1-0 là đủ để CLB Công an TP.HCM với 26 điểm sau 16 trận, chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Hà Nội đúng 1 điểm. Ở chiều ngược lại, PVF-CAND tiếp tục cuối bảng với 11 điểm.

