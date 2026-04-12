Đình Bắc ghi bàn, CLB CAHN vẫn bị đội cuối bảng PVF-CAND cầm chân: Đua vô địch và trụ hạng đều 'nóng'

Đình Bắc lại lập công cho CLB CAHN

Màn đọ sức trên sân PVF-CAND ở vòng 18 V-League là trận đấu thú vị của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Do trận đấu diễn ra tại sân PVF của đối thủ, chỉ cách đại bản doanh của CLB CAHN... vài bước chân, nên đây là trận đấu mà thầy trò HLV Alexandre Polking có thể đi bộ đi thi đấu.

Tuy nhiên, đối lập với khoảng cách địa lý gần gũi, thì khoảng cách điểm số giữa CLB CAHN và PVF-CAND lại là một trời một vực.

Trong khi CAHN thăng hoa trên ngôi đầu với 44 điểm và chiếm thế thượng phong đua vô địch, PVF-CAND chìm sâu ở cuối bảng với 12 điểm, có nguy cơ phải chia tay V-League ngay trong mùa đầu hiện diện.

Đình Bắc tiếp tục ghi bàn, CLB CAHN vẫn bị PVF CAND ‘cầm chân’

Đình Bắc mở tỷ số ẢNH: MINH TÚ

Dẫu vậy, cuộc so tài giữa đỉnh và đáy đã không diễn ra chênh lệch như dự đoán. Ở thế chân tường, PVF-CAND đã chơi đầy quyết tâm. Nguyễn Xuân Bắc cùng đồng đội pressing tốt, gây áp lực ào ạt, khiến đội hình chắp vá của CLB CAHN gặp khó ở thời gian đầu trận. Phút thứ 6, Nguyễn Thanh Nhàn đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội rồi thoát xuống biên trái, trước khi căng ngang vào trong để Thái Bá Đạt sút chân trái hiểm hóc mở tỷ số. Song, trọng tài từ chối bàn thắng, bởi Thanh Nhàn đã việt vị trong khoảnh khắc đón đường chuyền đồng đội trước đó.

Chưa kịp hết tiếc nuối, PVF-CAND đã thủng lưới. Phút 12, Nguyễn Đình Bắc đón đường chuyền xuyên tuyến của đồng đội, rồi vung chân sút bóng bằng lòng trong chân phải quyết đoán. Cú sút đi không hiểm, nhưng thủ môn Phí Minh Long lại để tuột bóng qua tay đáng tiếc, khiến chủ nhà chịu bàn thua.

PVF-CAND vùng lên sau bàn thua choáng váng. Phút 26, Joseph Mpande đánh đầu chuyền bóng để Thanh Nhàn đệm cận thành ở khoảng cách 3 m. Thế nhưng, thủ môn Nguyễn Filip đã cản phá bằng chân vô cùng ngoạn mục. Cuối hiệp 1, Bá Đạt đá phạt cực hiểm để Nguyễn Vũ Tín bật cao đánh đầu chệch cột.

Nỗ lực được đền đáp

Dù cầm bóng trội hơn (60%), dứt điểm nhiều hơn, nhưng CLB CAHN đã chơi dưới sức khi phối hợp tấn công rời rạc, kém ấn tượng.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND đã chơi bằng tất cả những gì mình có. Khác với những trận trước, PVF-CAND vẫn đẩy đội hình lên gây áp lực, song giữ cự ly chặt chẽ, gắn kết hơn.

PVF-CAND (áo vàng) chơi kiên cường ẢNH: MINH TÚ

Xuân Bắc, Bá Đạt, Thanh Nhàn giữ được mối dây liên kết tốt, giúp học trò ông Trần Tiến Đại chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công rất nhanh. Nỗ lực bền bỉ giúp CLB PVF-CAND được tưởng thưởng với bàn gỡ phút 54, từ một pha đánh xuyên tuyến thần tốc.

Đón đường chuyền từ phần sân nhà của tân binh Lucas Turci, Xuân Bắc phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với Nguyễn Filip. Cú sút đầu tiên của Bắc bị cản lại, nhưng anh nhanh chóng có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống gỡ hòa. Đây mới là bàn thắng thứ hai PVF-CAND ghi được suốt 5 trận đã qua.

Những phút sau đó chứng kiến thế trận đôi công ăn miếng trả miếng đến phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+9, Đình Bắc đệm bóng ra ngoài ở khoảng cách chỉ 5 bước chân, dù cầu môn của Minh Long đã rộng mở.

Trong ngày CLB CAHN kém sắc sảo, còn PVF-CAND cũng không đủ lực ghi thêm bàn, tỷ số 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Cầm hòa đội đầu bảng CAHN, PVF-CAND vươn lên hạng 13 với 13 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng đúng 1 điểm. CLB CAHN vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách với Thể Công Viettel được rút ngắn xuống còn 7 điểm.

