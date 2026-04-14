Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thầy Lê Huỳnh Đức có 'cứu' được trò Tiến Linh?

Hồng Nam
14/04/2026 11:32 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức đứng trước nhiệm vụ khích lệ, thúc đẩy Tiến Linh, trong bối cảnh tiền đạo 29 tuổi đã 'tịt ngòi' 13 trận liên tiếp tại V-League.

HLV Lê Huỳnh Đức băn khoăn về Tiến Linh

Thất bại 0-3 của CLB Công an TP.HCM trên sân Hải Phòng đã đánh dấu trận thứ 13 liên tục ở V-League, Nguyễn Tiến Linh không thể ghi bàn. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã thua đậm hai trận ở V-League, và hàng công kém cỏi với "đầu tàu" Tiến Linh, phải chịu một phần trách nhiệm. 

Chuyển đến CLB Công an TP.HCM với tư cách chân sút nội hàng đầu V-League, Tiến Linh khởi đầu tốt với 3 bàn trong 5 trận đầu tiên. Sự nhạy bén trong khâu chọn vị trí, khả năng không chiến, làm tường tốt... của Tiến Linh mang đến giải pháp xây dựng hệ thống tấn công đa dạng cho đại diện TP.HCM.

Thế nhưng, chuỗi ngày vui của Tiến Linh qua đi rất nhanh. Sau trận gặp SLNA ngày 27.9.2025, Tiến Linh không còn biết "mùi" bàn thắng tại V-League. 7 tháng qua, chân sút 29 tuổi "tịt ngòi" 13 trận liên tục. Hầu hết trong số này, Tiến Linh đá chính và có trên 60 phút góp mặt. 

Đây là chuỗi trận không ghi bàn dài nhất của Tiến Linh trong 3 năm qua. Lần gần nhất tiền đạo mang áo số 22 "khát" bàn thắng lâu đến vậy, là ở mùa giải 2023, nơi anh chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng, đều vào lưới các đội hết mục tiêu trong giai đoạn cuối mùa. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ CLB Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) của Tiến Linh 3 năm trước phải chật vật đua trụ hạng với lực lượng tầm trung. Còn lúc này, CLB Công an TP.HCM có lực lượng tốt, đã có lúc chen chân vào nhóm đầu. 

Cơn khát bàn thắng của Tiến Linh, trước tiên, đến từ chính tiền đạo này. Dù rằng Tiến Linh không còn chơi kiểu "mắc võng" vòng cấm, mà đã di chuyển rộng, lùi sâu hơn để kết nối lối chơi và hút người cho đồng đội có khoảng trống, nhưng suy cho cùng thước đo đánh giá tiền đạo vẫn phải là bàn thắng. 

15 trận đã qua trên mọi đấu trường, Tiến Linh không thể ghi bàn dù có rất nhiều cơ hội ngon ăn. Đơn cử, ở trận gặp PVF-CAND (vòng 16), cựu tiền đạo Bình Dương 2 lần đá ra ngoài dù cầu môn bỏ trống. Các pha đệm bóng hỏng, sút lỗi, đan xen bước di chuyển nặng nề của Tiến Linh trĩu nặng áp lực tâm lý. 

Từng là tiền đạo lừng danh và cũng từng... tịt ngòi số trận không kém học trò, HLV Lê Huỳnh Đức hiểu rõ: "Tiến Linh đang bị áp lực. Khi không có bàn thắng, cầu thủ dễ áp lực và nôn nóng. Thời còn thi đấu, tôi cũng từng như vậy. Một khi mất cảm giác và mất tự tin, rất khó để lấy lại. Tôi cần phải động viên và có bài tập nhẹ nhàng hơn để Tiến Linh lấy lại cảm giác, hưng phấn. Còn về lối chơi, Tiến Linh không gặp vấn đề. Khúc mắc chỉ là khâu kết thúc chưa ổn". 

Ở trận gặp Hải Phòng, HLV Lê Huỳnh Đức để học trò dự bị để giảm áp lực. Song, phương án này chưa mang đến hiệu quả. Vào sân trong hiệp 2, "dấu ấn" Tiến Linh để lại chỉ là một pha phối hợp hỏng với Ngô Văn Khoa, khi anh chạy chỗ hút người nhưng đứng sai vị trí, để rồi khi đồng đội chuyền lỗi, Tiến Linh đã ở thế việt vị. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng cho thấy nhạy bén không gian của Linh chưa trở lại.

HLV Lê Huỳnh Đức cũng có trách nhiệm 

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù Tiến Linh "tịt ngòi" 13 trận liên tiếp, CLB Công an TP.HCM cũng chẳng có ai ghi nhiều bàn hơn chân sút này (3 bàn). 

Peter Makrillos mới ghi 2 bàn, còn ít hơn số lượng thẻ vàng anh phải nhận (3). Ngô Đăng Khoa ghi 3 bàn. Trong khi phần còn lại chỉ ghi 1 đến 2 bàn. 

Với 19 bàn sau 18 trận (trung bình 1,05 bàn/trận), CLB Công an TP.HCM là đội có hàng công kém thứ 5 ở V-League. Lỗi đương nhiên không chỉ nằm ở Tiến Linh. 

HLV Lê Huỳnh Đức từng giúp Đà Nẵng vô địch V-League 2009 và 2012 nhờ lối chơi tấn công lôi cuốn, đẹp mắt, gắn liền với những nhân tố giỏi như Gaston Merlo, Jose Almeida, Huỳnh Quốc Anh, Nguyễn Vũ Phong... Dẫu vậy, theo thời gian, "thương hiệu" tấn công của HLV Huỳnh Đức đang suy giảm. Mùa gần nhất cầm quân trọn vẹn, cựu tiền đạo Công an TP.HCM chỉ giúp Becamex TP.HCM đứng hạng 9, ghi 33 bàn sau 26 trận, chỉ nhiều hơn... 4 đội cuối bảng. 

HLV Lê Huỳnh Đức đang bất lực trước hàng công rời rạc của CLB Công an TP.HCM mùa này. Theo ông, đội thiếu một trung phong để xây dựng lối chơi.

Huỳnh Đức từng là tiền đạo đẳng cấp bậc nhất bóng đá Việt, nhưng trớ trêu thay khi huấn luyện, tiền đạo lại đang là bài toán ông chẳng tìm được lời giải xứng tầm. 

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận