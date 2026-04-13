Đội đầu tiên phải chia tay V-League sắp lộ diện?

CLB Đà Nẵng lâm nguy ở V-League

Chuỗi trận toàn thua ở V-League của CLB Đà Nẵng đã nối dài lên con số 3. Nếu hai thất bại trước đó có thể thông cảm bởi đối thủ CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) quá mạnh, thì trận thua 0-1 trên sân Vinh của SLNA lại là "gáo nước lạnh" dội vào hy vọng trụ hạng của đội bóng sông Hàn.

Có nhiều chữ "nếu" tiếc nuối với CLB Đà Nẵng ở trận này. Nếu Milan Makaric chắt chiu hơn ở pha đối mặt thủ môn Cao Văn Bình cuối trận, nếu Lucas Ribamar không trượt chân ở phút 17 khi cầu môn SLNA đã mở toang, hay nếu Đỗ Phi Long không phạm lỗi vô duyên dẫn đến quả phạt đền... có thể Đà Nẵng đã rời sân Vinh với ít nhất 1 điểm, để gây áp lực lên PVF-CAND, đối thủ "cùng khổ" phải thi đấu sau 1 ngày.

CLB Đà Nẵng (phải) đối diện nguy cơ xuống hạng ẢNH: VPF

Tuy nhiên, bóng đá không có chỗ cho nuối tiếc. SLNA chơi không hay, nhưng CLB Đà Nẵng bại trận vì đã không hay lại còn kém duyên ở khoảnh khắc quyết định.

Sau lượt đi nghèo nàn với vỏn vẹn 7 điểm sau 13 trận, CLB Đà Nẵng đón dàn viện binh kinh nghiệm, với tiền đạo Võ Nguyên Hoàng, Ribamar, hậu vệ Quế Ngọc Hải, thủ môn Nguyễn Văn Toản. Đã có những tân binh chứng tỏ giá trị, như thủ môn Văn Toản với màn trình diễn "điểm 10" ở trận hòa Ninh Bình, hay Ribamar ghi 2 bàn trong 5 trận đầu tiên. Thế nhưng, cái gốc vấn đề của CLB Đà Nẵng không chỉ nằm ở một hay hai vị trí. Đội bóng của ông Lê Đức Tuấn ghi bàn kém thứ tư và thủng lưới nhiều thứ hai giải đấu. Dẫu xét về chất lượng đội hình, CLB Đà Nẵng có thể sánh ngang SLNA, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... đều là những đội bóng đến lúc này xếp trên đội bóng sông Hàn và thể hiện lối đá giàu sinh khí hơn nhiều.

Sau vòng 18 V-League Biến động ở hai đầu bảng xếp hạng

Cuộc khủng hoảng của CLB Đà Nẵng đến từ bản sắc đã mai một, với đoàn quân "tứ xứ" đang chiếm phần đông đội hình, bên cạnh ngoại binh chưa xứng tầm.

Mùa trước, HLV Lê Đức Tuấn thổi lửa chiến đấu ấn tượng, giúp Đà Nẵng leo đèo ngoạn mục để vươn từ cuối bảng lên vị trí đá play-off, rồi hạ Đồng Nai để trụ hạng. Song, đó thuần túy là hiệu ứng "thay tướng đổi vận".

Mùa này, vẫn là HLV Lê Đức Tuấn, nhưng sức bật nơi CLB Đà Nẵng đã không còn. Chất lượng chơi bóng nghèo nàn ở trận thua SLNA, hay trận thua 1-5 dễ dàng trên sân CLB CAHN không phải bộ mặt của đội bóng đã bị dồn vào "chân tường".

CLB Đà Nẵng (áo đen) gặp lịch thi đấu cực nặng trong 3 vòng tới ẢNH: VPF

Hãy nhìn những đội bóng cùng cảnh ngộ, hoặc thậm chí còn... "khổ" hơn CLB Đà Nẵng. CLB Thanh Hóa chỉ với 13, 14 cầu thủ khỏe mạnh vẫn thắng CLB Công an TP.HCM, hòa Nam Định và Hải Phòng để tích lũy từng điểm một. SLNA vẫn đá kiều "nhà nghèo vượt khó", đã leo một mạch lên giữa bảng. HAGL cũng sở hữu đoàn quân trẻ còn non kinh nghiệm nhưng sẵn sàng đá sòng phẳng với mọi đối thủ. Tất cả đều để sinh tồn ở V-League.

Khi các đối thủ trân trọng từng trận đấu để vươn lên, CLB Đà Nẵng đã chơi đủ tốt chưa?

Khúc cua quyết định

CLB Đà Nẵng đã tụt xuống cuối bảng với 12 điểm, kém vị trí play-off của PVF-CAND 1 điểm, kém khu vực an toàn 4 điểm. Số điểm này chưa lớn và mùa giải còn tới 8 vòng.

Tuy nhiên, 3 vòng tới, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn phải gặp những cửa ải "khó thở". Trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng lần lượt gặp Nam Định (vòng 19) và Thể Công Viettel (vòng 20), rồi làm khách trên sân Hà Nội ở vòng 21.

CLB Nam Định đã trở lại ngoạn mục. Dù thua HAGL ở vòng trước, nhưng với chuỗi 4 trận thắng liên tục, có thể tin thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã lấy lại nhuệ khí. Cơ hội bảo vệ ngai vàng đã hết (do kém CLB CAHN 21 điểm, mà mùa giải chỉ còn 8 vòng), nhưng đội bóng thành Nam còn nguyên cơ hội có thứ hạng chấp nhận được, như hạng tư hoặc hạng năm.

Cửa hẹp cho CLB Đà Nẵng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Thể Công Viettel càng là chướng ngại khó vượt qua, khi đội bóng của HLV Velizar Popov đang dốc toàn lực đua vô địch với CLB CAHN. Cộng với đối thủ Hà Nội chỉ sau đó ít ngày, cơ hội có điểm của CLB Đà Nẵng ở 3 trận tiếp theo trở nên mong manh vô cùng. Ở chiều ngược lại, những đội bóng cũng đang trong guồng trụ hạng như HAGL, Thanh Hóa hay PVF-CAND có lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn. Trừ khi CLB Đà Nẵng vùng lên để tự cứu mình, còn không, khoảng cách với nhóm an toàn sẽ không còn là 4 điểm sau 3 trận tới, mà có thể lớn hơn thế.

Mùa trước, CLB Đà Nẵng trụ hạng một phần đến từ sự bạc nhược của CLB Bình Định (nay là Quy Nhơn United). Còn lúc này, chính đội bóng sông Hàn mới là tập thể nhợt nhạt nhất giải.

Muộn còn hơn không, CLB Đà Nẵng phải bừng tỉnh nếu muốn tránh chuyến tàu về hạng nhất.