Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB CAHN thay đổi lãnh đạo cấp thượng tầng, chủ tịch mới là ai?

Hồng Nam
Hồng Nam
13/04/2026 12:58 GMT+7

CLB Công an Hà Nội (CAHN) có thay đổi thượng tầng, khi đại tá Nguyễn Tiến Đạt giữ vai trò chủ tịch đội bóng.

CLB CAHN có chủ tịch mới

Ngày 13.4, CLB CAHN thông tin: Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã phân công đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch CLB bóng đá CLB CAHN, thay cho thiếu tướng Dương Đức Hải, người vừa được phân công đảm nhiệm cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

CLB CAHN viết: "CLB CAHN trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quan trọng của đồng chí thiếu tướng Dương Đức Hải trong quá trình xây dựng nền móng và phát triển CLB thời gian qua.

CLB CAHN thay đổi lãnh đạo cấp thượng tầng, chủ tịch mới là ai?- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt giữ vai trò chủ tịch CLB CAHN

Việc kiện toàn công tác nhân sự lãnh đạo CLB là bước tiếp nối quan trọng, góp phần bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển bền vững của CLB trong giai đoạn mới", CLB CAHN gửi lời tri ân trân trọng đến đóng góp của ông Dương Đức Hải trong vai trò chủ tịch đội bóng. 

Dù để đội cuối bảng PVF-CAND cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân PVF (ngày 12.4, vòng 18 V-League), nhưng CLB CAHN vẫn băng băng về đích trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của HLV Alexandre Polking có 45 điểm sau 18 trận, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm. Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 8 vòng, CLB CAHN có thể nghĩ đến ngôi vô địch sớm nếu duy trì phong độ hiện tại (10 điểm trong 4 trận gần nhất).

Ở vòng 19 V-League, CLB CAHN sẽ làm khách trên sân CLB Công an TP.HCM. Đây là thử thách lớn, mà nếu vượt qua thành công, thầy trò Polking sẽ tiến thêm bước dài trên hành trình trở lại đỉnh cao. 

