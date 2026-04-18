Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League rất nóng hôm nay: Ninh Bình ra mắt ‘tướng’ Hàn, PVF-CAND nhọc nhằn săn điểm

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
18/04/2026 01:28 GMT+7

PVF-CAND đã cho thấy động lực mạnh mẽ để kiếm những điểm số quan trọng trong 2 vòng đấu gần nhất, mở ra kỳ vọng lớn cho chuyến làm khách trên sân Ninh Bình lúc 18 giờ hôm nay 18.4.

PVF-CAND CHẮT CHIU ĐIỂM SỐ

Kể từ khi bị rơi xuống vị trí đội sổ từ vòng 10, sau 8 trận liền PVF-CAND chỉ loanh quanh ở 2 vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn nhất, PVF-CAND đã cho thấy sức bật mạnh mẽ để thắp sáng hy vọng trụ hạng. Lần lượt ở 2 vòng gần nhất, đội quân của HLV Trần Tiến Đại đã có 2 trận hòa cùng với tỷ số 1-1 trước Becamex TP.HCM và nhất là đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội. Hai điểm kiếm được trên sân nhà đó đã giúp tân binh V-League 2025 - 2026 tạm thời thoát khỏi vị trí chót bảng, hơn CLB Đà Nẵng 1 điểm.

Lịch thi đấu V-League rất nóng hôm nay: Ninh Bình ra mắt ‘tướng’ Hàn, PVF-CAND nhọc nhằn săn điểm- Ảnh 1.

PVF-CAND (phải) sẽ kéo dài mạch trận gom điểm của mình trên sân Ninh Bình?

ẢNH: MINH TÚ

Với 13 điểm, PVF-CAND chỉ kém đội xếp ngay trên là CLB Thanh Hóa vỏn vẹn khoảng cách một trận thắng. Quan trọng hơn, việc có điểm trong 2 trận liên tiếp đã thắp lên ngọn lửa khát vọng và bồi đắp sự tự tin cho những Xuân Bắc, Lý Đức, Thanh Nhàn... Đó là điều đội bóng này rất cần trước khi bước vào chuyến làm khách trên sân Ninh Bình. Nếu có điểm trận thứ 3 liên tiếp chắc chắn sẽ là cú hích rất lớn cho tân binh đang rất quyết tâm trụ hạng này.

HLV BAE RA MẮT

Ở vòng 18, Ninh Bình FC đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trên sân Bình Dương của CLB Becamex TP.HCM. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp đội bóng cố đô tạm quên đi cuộc khủng hoảng với 5 trận toàn hòa và thua trước đó. Tuy nhiên, tân binh V-League 2025 - 2026 vẫn quyết định đặt niềm tin vào thầy ngoại, để HLV trưởng Vũ Tiến Thành đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Lịch thi đấu V-League rất nóng hôm nay: Ninh Bình ra mắt ‘tướng’ Hàn, PVF-CAND nhọc nhằn săn điểm- Ảnh 2.

Người được chọn thay thế ông Thành là HLV Bae Ji-won, một cái tên quen thuộc, từng nhiều năm đảm nhiệm vai trò trợ lý của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển VN. Việc chọn ông Bae Ji-won ngồi ghế thuyền trưởng thể hiện tham vọng đưa đội bóng trở lại đường ray chiến thắng. Đặc biệt, việc sở trường cả vai trò huấn luyện lẫn thể lực của ông Bae Ji-won rất có thể sẽ tạo sức bật mới cho đội bóng sở hữu dàn sao chất lượng bậc nhất VN. Trên sân nhà, HLV Bae Ji-won sẽ cần có màn ra mắt ấn tượng với 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc.

Trong trận đấu còn lại của ngày 18.4, CLB Hà Tĩnh sẽ tiếp đội bóng xếp hạng 5 là CLB Hải Phòng. Thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh sẽ cần một chiến thắng để quên đi trận thua trước CLB Hà Nội. Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng khi CLB Hải Phòng vừa đánh bại CLB Công an TP.HCM ở vòng 18, trước đó thì quật ngã CLB Hà Nội. 

Trên sân Hàng Đẫy tối qua 17.4, CLB Hà Nội đã đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 4-2. Chiến thắng của đội bóng thủ đô thiếu trọn vẹn khi trung vệ Thành Chung nhận thẻ đỏ, sẽ vắng mặt ở trận cầu "6 điểm" tranh ngôi nhì với Ninh Bình FC ở vòng tới.

HLV Kim Sang-sik không gọi cầu thủ quá tuổi, tin tưởng U.23 Việt Nam chinh phục thành công ASIAD 20

HLV Kim Sang-sik kiên quyết không bổ sung cầu thủ quá tuổi, với niềm tin các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ đủ sức chinh phục ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
