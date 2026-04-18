Lịch thi đấu V-League rất nóng hôm nay: Ninh Bình ra mắt ‘tướng’ Hàn, PVF-CAND nhọc nhằn săn điểm

PVF-CAND CHẮT CHIU ĐIỂM SỐ

Kể từ khi bị rơi xuống vị trí đội sổ từ vòng 10, sau 8 trận liền PVF-CAND chỉ loanh quanh ở 2 vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn nhất, PVF-CAND đã cho thấy sức bật mạnh mẽ để thắp sáng hy vọng trụ hạng. Lần lượt ở 2 vòng gần nhất, đội quân của HLV Trần Tiến Đại đã có 2 trận hòa cùng với tỷ số 1-1 trước Becamex TP.HCM và nhất là đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội. Hai điểm kiếm được trên sân nhà đó đã giúp tân binh V-League 2025 - 2026 tạm thời thoát khỏi vị trí chót bảng, hơn CLB Đà Nẵng 1 điểm.

PVF-CAND (phải) sẽ kéo dài mạch trận gom điểm của mình trên sân Ninh Bình? ẢNH: MINH TÚ

Với 13 điểm, PVF-CAND chỉ kém đội xếp ngay trên là CLB Thanh Hóa vỏn vẹn khoảng cách một trận thắng. Quan trọng hơn, việc có điểm trong 2 trận liên tiếp đã thắp lên ngọn lửa khát vọng và bồi đắp sự tự tin cho những Xuân Bắc, Lý Đức, Thanh Nhàn... Đó là điều đội bóng này rất cần trước khi bước vào chuyến làm khách trên sân Ninh Bình. Nếu có điểm trận thứ 3 liên tiếp chắc chắn sẽ là cú hích rất lớn cho tân binh đang rất quyết tâm trụ hạng này.

HLV B AE RA MẮT

Ở vòng 18, Ninh Bình FC đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trên sân Bình Dương của CLB Becamex TP.HCM. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp đội bóng cố đô tạm quên đi cuộc khủng hoảng với 5 trận toàn hòa và thua trước đó. Tuy nhiên, tân binh V-League 2025 - 2026 vẫn quyết định đặt niềm tin vào thầy ngoại, để HLV trưởng Vũ Tiến Thành đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Người được chọn thay thế ông Thành là HLV Bae Ji-won, một cái tên quen thuộc, từng nhiều năm đảm nhiệm vai trò trợ lý của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển VN. Việc chọn ông Bae Ji-won ngồi ghế thuyền trưởng thể hiện tham vọng đưa đội bóng trở lại đường ray chiến thắng. Đặc biệt, việc sở trường cả vai trò huấn luyện lẫn thể lực của ông Bae Ji-won rất có thể sẽ tạo sức bật mới cho đội bóng sở hữu dàn sao chất lượng bậc nhất VN. Trên sân nhà, HLV Bae Ji-won sẽ cần có màn ra mắt ấn tượng với 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc.

Trong trận đấu còn lại của ngày 18.4, CLB Hà Tĩnh sẽ tiếp đội bóng xếp hạng 5 là CLB Hải Phòng. Thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh sẽ cần một chiến thắng để quên đi trận thua trước CLB Hà Nội. Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng khi CLB Hải Phòng vừa đánh bại CLB Công an TP.HCM ở vòng 18, trước đó thì quật ngã CLB Hà Nội.