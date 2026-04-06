Video Thể thao

Vòng 17 V-League 2025-2026: CLB Công an Hà Nội bứt tốc, gia tăng cách biệt

Quỳnh Phương
06/04/2026 11:01 GMT+7

CLB Công an Hà Nội thắng đậm SHB Đà Nẵng để nới rộng khoảng cách lên 9 điểm ở ngôi đầu, trong khi cuộc đua vô địch và trụ hạng V-League 2025-2026 bắt đầu trở nên căng thẳng.

Chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng, trong khi Thể Công Viettel chỉ có được trận hòa trên sân SLNA, đã giúp CLB Công an Hà Nội nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu lên 9 điểm sau vòng 17 V-League 2025-2026.

Sân Hàng Đẫy tiếp tục chứng kiến sức hút lớn khi có tới 11.000 khán giả đến theo dõi cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội và SHB Đà Nẵng. Dù không phải trận đấu mang tính quyết định cho cuộc đua vô địch do sự chênh lệch vị trí giữa hai đội, nhưng bầu không khí sôi động đã cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của giải đấu mùa này.

Trên sân, CLB Công an Hà Nội đã không làm người hâm mộ thất vọng khi trình diễn lối chơi tấn công hiệu quả. Đình Bắc và Stefan Mauk cùng lập cú đúp, góp phần tạo nên chiến thắng áp đảo. Đáng chú ý, Đình Bắc đang trở thành điểm nhấn thu hút người hâm mộ, khi phong độ ấn tượng của cầu thủ này nối dài từ các giải đấu quốc tế gần đây.

3 điểm trọn vẹn giúp CLB Công an Hà Nội tiếp tục vững vàng ở vị trí dẫn đầu, đồng thời tạo ra khoảng cách đáng kể với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, Thể Công Viettel đã không thể tận dụng cơ hội để thu hẹp khoảng cách khi chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân SLNA. Đội bóng của HLV Velizar Popov sớm nhận bàn thua và phải chờ đến cuối trận mới có thể tìm được bàn gỡ, qua đó đánh rơi những điểm số quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Khoảng cách 9 điểm lúc này tương đương với 3 trận thắng, khiến Thể Công Viettel đối mặt với áp lực lớn trong phần còn lại của mùa giải nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu.

Ở các trận đấu khác, Hải Phòng tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Hà Nội FC 1-0 trên sân Lạch Tray, qua đó chấm dứt chuỗi trận không như ý trước đó. Trong khi đó, Nam Định cũng cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi vượt qua Hà Tĩnh 2-0. Sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt đang giúp đội bóng này cải thiện phong độ rõ rệt, với điểm nhấn là màn trình diễn nổi bật của Xuân Son với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Ở nhóm cuối bảng, cuộc đua trụ hạng tiếp tục diễn ra căng thẳng. PVF-CAND và SHB Đà Nẵng vẫn giậm chân với cùng 12 điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa với chiến thắng 4-0 trước CLB Công an TP.HCM đã tạm thời vươn lên nhóm an toàn, đẩy áp lực xuống các đội phía sau như HAGL, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND. Đây đều là những đội chưa có được kết quả thuận lợi ở vòng đấu này và sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Vòng 17 khép lại với những biến động đáng chú ý ở cả hai đầu bảng xếp hạng, khi cuộc đua vô địch và trụ hạng đều đang dần bước vào giai đoạn căng thẳng và khó lường hơn.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

