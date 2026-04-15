HLV Bae Ji-won dẫn dắt CLB Ninh Bình từ ngày 18.4: Đối thủ PVF-CAND đang gần chạm đáy

Ông Vũ Tiến Thành rời ghế HLV CLB Ninh Bình

HLV Vũ Tiến Thành bắt đầu tái thiết CLB Ninh Bình để giúp đội bóng này trở lại với quỹ đạo chiến thắng.

Geovane (giữa) đang có phong độ tốt Ảnh: Minh Tú

Ngày HLV Vũ Tiến Thành nhận đội bóng, CLB Ninh Bình tuột dốc không phanh với chuỗi trận thua liên tiếp. Với lực lượng hùng hậu, nhưng đội bóng thua liền một mạch 3 trận, trong đó có cả trận thua HAGL 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 13. Các trận thua của Ninh Bình đều có mẫu số chung là hàng phòng ngự quá lơi lỏng nên trận nào cũng bị đối thủ ghi bàn một cách dễ dàng. Đặc biệt ở trận gặp CLB Công an Hà Nội (CAHN), dù Ninh Bình có 2 bàn thắng do công Geovane và Thành Trung nhưng đội bóng cố đô Hoa Lư lại bị thủng lưới đến 3 bàn, đành chấp nhận thua 2-3 ở vòng đấu 12.

Ninh Bình sẽ tiếp PVF-CAND vòng 19 ngày 18.4

Chính vì thế, khi bắt tay vào dẫn dắt Ninh Bình, HLV Vũ Tiến Thành tập trung xây chắc hàng phòng ngự. Đây là điểm mạnh của HLV họ Vũ, khi nhìn vào thành tích cầm quân trước đây, bất cứ đội nào do ông dẫn dắt cũng thường có hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn.

Thế nhưng, vạn sự khởi đầu nan. Ngay trận đầu tiên cầm quân dù hàng phòng ngự đã tốt hơn, nhưng HLV Vũ Tiến Thành không thể hài lòng khi đội bóng của ông bị Đà Nẵng cầm chân 1-1 ở vòng 15. Đến vòng 16, dù hàng phòng ngự với sự chỉ huy của Marcelino và Đỗ Thanh Thịnh cộng thêm thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng không thể cản được các chân sút đội đầu bảng CAHN đành chấp nhận thua tiếp đội này ở lượt về với tỷ số 1-2.

Phải đến trận đấu thứ 3 của ông Vũ Tiến Thành ở Ninh Bình, thì các cầu thủ mới quen với chiến thuật phòng ngự mà HLV này triển khai. Ninh Bình không còn lỏng lẻo như trước mà tổ chức phòng ngự khoa học, chặt chẽ để có 2 chiến thắng trên sân khách trước HAGL và Becamex TP.HCM. Các đối thủ gặp khó khi vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ, nên thủ môn Đặng Văn Lâm cũng nhàn hạ hơn so với các trận trước đây.

Tuy nhiên vì lý do khách quan, kể từ vòng 19, ông Vũ Tiến Thành sẽ thôi không làm HLV mà giữ cương vị Giám đốc kỹ thuật CLB. Ông Bae Ji-won, HLV người Hàn Quốc sẽ thay ông Thành dẫn dắt đội, kể từ trận gặp PVF-CAND vào ngày 18.4. Giám đốc kỹ thuật Trần Duy Quang được điều chuyển làm trợ lý HLV. Nhiều khả năng, ông Bae sẽ làm khoảng 2 tháng khi V-League mùa này kết thúc.

Ngày 15.4, ông Bae đã có mặt ở Việt Nam và đội bóng đã đăng ký lên VPF về sự thay đổi nhân sự này.

Niềm vui khi Hoàng Đức trở lại

Hai chiến thắng sân khách liên tiếp giúp đội bóng đất Hoa Lư hiện có 34 điểm, chỉ còn thua đội nhì bảng Thể Công Viettel 4 điểm. Đây là cột mốc vừa phải để Ninh Bình đặt mục tiêu đoạt ngôi á quân V-League khi vừa trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá VN.

Đặc biệt hơn, đội trưởng của họ là Nguyễn Hoàng Đức đã trở lại thi đấu sớm hơn dự tính sau khoảng thời gian ngắn phải nghỉ vì quá tải. Trong chiến thắng 2-1 trước Becamex Bình Dương vào ngày 12.4, Hoàng Đức đã được tung vào sân ở 15 phút cuối hiệp 2 và anh đã thể hiện được những phẩm chất vốn có của mình.

HLV Bae có sở trường về huấn luyện thể lực

Hoàng Đức trở lại, trong thời điểm hàng phòng ngự đã được tổ chức chắc chắn sẽ giúp anh rảnh chân triển khai tấn công chứ không còn phải lo lùi về hỗ trợ phòng ngự như trước đây. Sự trở lại của Hoàng Đức là điều cần thiết để Ninh Bình làm nên các chiến thắng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chân sút Geovane cũng đang có phong độ tuyệt vời khi anh ghi bàn khá đều đặn ở các trận gần đây. Chân sút người Brazil này được xem là "át chủ bài" khi thường xuyên bố trí anh đá cao nhất trên hàng công của Ninh Bình.

Sau 6 điểm gặt hái được ở sân khách, Ninh Bình trở về phục vụ người hâm mộ sân nhà và đón tiếp CLB PVF-CAND (đang đứng thứ 13, áp chót bảng) ở vòng 19 lúc 18 giờ ngày 18.4. Trước đối thủ vừa sức này, Ninh Bình hứa hẹn sẽ có tiếp trận thắng thứ 3 để gây sức ép lên vị trí nhì bảng của Thể Công Viettel. Nhiệm vụ khá dễ dàng đối với tân HLV Bae Ji-won