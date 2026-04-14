Những 'làn gió mới' tươi mát từ U.23 Việt Nam: Đình Bắc và ai nữa?

Đình Bắc "giải cơn khát"

Màn trình diễn bùng nổ của Đình Bắc ở những giải đấu trẻ liên tiếp như U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và đặc biệt là ở VCK U.23 châu Á 2026 có lẽ khiến nhiều người quên rằng tiền đạo quê Nghệ An vẫn là một cầu thủ trẻ. Người hâm mộ kỳ vọng rằng anh phải tỏa sáng ngay lập tức khi trở về V-League, dẫn đến việc chân sút sinh năm 2004 đã phải chịu nhiều áp lực trong thời gian qua.

Đình Bắc được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng ẢNH: MINH TÚ

Nhưng rồi Đình Bắc đã trở lại đầy mạnh mẽ trong những trận đấu gần đây với 3 bàn sau 2 trận, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về tâm lý và độ tinh quái trong các pha xử lý. Anh chạy chỗ thông minh để phá bẫy việt vị, dứt điểm khôn ngoan và có những nhịp nhấp, nhả cực kỳ hiệu quả. Đó là lý do HLV Alexandre Polking tự tin cho Đình Bắc chơi tự do trên hàng công của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể trở thành mũi nhọn số một của hàng công Việt Nam trong những năm tới.

Văn Thuận và những khoảnh khắc ngôi sao

Nếu Đình Bắc đại diện cho sự sắc bén và trực diện thì Văn Thuận lại mang đến một màu sắc khác: kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến. Đáng chú ý, anh biết cách tỏa sáng ở những khoảnh khắc quyết định. Trong màu áo U.23 Việt Nam, tiền đạo quê Thanh Hóa đã có các pha lập công quan trọng vào lưới Phillipines (SEA Games 33) và Kyrgyzstan (U.23 châu Á 2026). Ở 2 vòng gần nhất, anh sắm vai người hùng của CLB Ninh Bình khi lập công ở phút bù giờ, giúp đội bóng cố đô đánh bại HAGL và Becamex TP.HCM.

Văn Thuận là mẫu cầu thủ chạy cánh hiện đại, có thể hoạt động rộng, sẵn sàng bó vào trung lộ để tạo khoảng trống hoặc trực tiếp uy hiếp khung thành. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp cùng những pha đi bóng tốc độ giúp anh trở thành "ngòi nổ" ở hành lang biên. Điểm mạnh của Văn Thuận còn nằm ở sức trẻ, sự táo bạo. Anh luôn có những pha xử lý rất táo bạo và đầy sự bất ngờ.

Tiền đạo sinh năm 2006 luôn biết cách mang đến những cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ ẢNH: CLB NINH BÌNH

Sự xuất hiện của Đình Bắc và Văn Thuận mang đến nhiều hy vọng cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Trong khi Đình Bắc có thể đảm nhận vai trò "kết liễu", thì Văn Thuận lại phù hợp với nhiệm vụ tạo đột biến và hỗ trợ. Sự bổ sung lẫn nhau này hứa hẹn sẽ tạo nên một cặp đôi tấn công giàu tính cân bằng.

Quan trọng hơn, cả hai đều còn rất trẻ và vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Nếu được trao cơ hội, rèn giũa trong môi trường cạnh tranh cao, Đình Bắc và Văn Thuận hoàn toàn có thể trở thành bộ khung chủ lực của đội tuyển trong hành trình chinh phục các đấu trường lớn như Asian Cup hay ASIAD.



