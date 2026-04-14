Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Những 'làn gió mới' tươi mát từ U.23 Việt Nam: Đình Bắc và ai nữa?

Đồng Nguyên Khang
14/04/2026 16:42 GMT+7

Ở những vòng đấu gần đây, các ngôi sao tấn công của U.23 Việt Nam như Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Thuận thể hiện được phong độ cao và hứa hẹn trở thành nhân tố chủ chốt của đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Đình Bắc "giải cơn khát"

Màn trình diễn bùng nổ của Đình Bắc ở những giải đấu trẻ liên tiếp như U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và đặc biệt là ở VCK U.23 châu Á 2026 có lẽ khiến nhiều người quên rằng tiền đạo quê Nghệ An vẫn là một cầu thủ trẻ. Người hâm mộ kỳ vọng rằng anh phải tỏa sáng ngay lập tức khi trở về V-League, dẫn đến việc chân sút sinh năm 2004 đã phải chịu nhiều áp lực trong thời gian qua.

Những 'làn gió mới' tươi mát từ U.23 Việt Nam: Đình Bắc và ai nữa?- Ảnh 1.

Đình Bắc được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng

ẢNH: MINH TÚ

Nhưng rồi Đình Bắc đã trở lại đầy mạnh mẽ trong những trận đấu gần đây với 3 bàn sau 2 trận, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về tâm lý và độ tinh quái trong các pha xử lý. Anh chạy chỗ thông minh để phá bẫy việt vị, dứt điểm khôn ngoan và có những nhịp nhấp, nhả cực kỳ hiệu quả. Đó là lý do HLV Alexandre Polking tự tin cho Đình Bắc chơi tự do trên hàng công của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể trở thành mũi nhọn số một của hàng công Việt Nam trong những năm tới.

Văn Thuận và những khoảnh khắc ngôi sao

Nếu Đình Bắc đại diện cho sự sắc bén và trực diện thì Văn Thuận lại mang đến một màu sắc khác: kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến. Đáng chú ý, anh biết cách tỏa sáng ở những khoảnh khắc quyết định. Trong màu áo U.23 Việt Nam, tiền đạo quê Thanh Hóa đã có các pha lập công quan trọng vào lưới Phillipines (SEA Games 33) và Kyrgyzstan (U.23 châu Á 2026). Ở 2 vòng gần nhất, anh sắm vai người hùng của CLB Ninh Bình khi lập công ở phút bù giờ, giúp đội bóng cố đô đánh bại HAGL và Becamex TP.HCM.

Văn Thuận là mẫu cầu thủ chạy cánh hiện đại, có thể hoạt động rộng, sẵn sàng bó vào trung lộ để tạo khoảng trống hoặc trực tiếp uy hiếp khung thành. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp cùng những pha đi bóng tốc độ giúp anh trở thành "ngòi nổ" ở hành lang biên. Điểm mạnh của Văn Thuận còn nằm ở sức trẻ, sự táo bạo. Anh luôn có những pha xử lý rất táo bạo và đầy sự bất ngờ.

Những 'làn gió mới' tươi mát từ U.23 Việt Nam: Đình Bắc và ai nữa?- Ảnh 2.

Tiền đạo sinh năm 2006 luôn biết cách mang đến những cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Sự xuất hiện của Đình Bắc và Văn Thuận mang đến nhiều hy vọng cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Trong khi Đình Bắc có thể đảm nhận vai trò "kết liễu", thì Văn Thuận lại phù hợp với nhiệm vụ tạo đột biến và hỗ trợ. Sự bổ sung lẫn nhau này hứa hẹn sẽ tạo nên một cặp đôi tấn công giàu tính cân bằng.

Quan trọng hơn, cả hai đều còn rất trẻ và vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Nếu được trao cơ hội, rèn giũa trong môi trường cạnh tranh cao, Đình Bắc và Văn Thuận hoàn toàn có thể trở thành bộ khung chủ lực của đội tuyển trong hành trình chinh phục các đấu trường lớn như Asian Cup hay ASIAD.


Đình Bắc Văn Thuận U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận