Đoàn Văn Hậu được HLV Polking khen hết lời, mọi ‘chuyện’ bỗng trở nên rất nhỏ

Màn trình diễn của Văn Hậu ở trận CLB Công an Hà Nội (CAHN) làm khách của PVF-CAND vào tối 12.4 thuộc vòng 18 V-League 2025-2026 chợt nhận nhiều sự chú ý hơn vì những vấn đề hậu trường sân cỏ. Cầu thủ sinh năm 1999 vẫn giữ nguyên sự tập trung vào bóng đá để chơi 90 phút tương đối ấn tượng, cho thấy tín hiệu tích cực sau khoảng thời gian dài dính chấn thương.

Văn Hậu đang chơi tốt trong vai trò trung vệ lệch trái lẫn hậu vệ trái

HLV Alexandre Polking chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Văn Hậu là mẫu cầu thủ mà bạn không bao giờ phải lo lắng khi luôn duy trì được phong độ cao trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hôm nay, cậu ấy rất mạnh mẽ trong phòng ngự. Khi được chuyển về đá hậu vệ biên, cậu ấy cũng hỗ trợ đồng đội rất nhiều bằng các tình huống tạt bóng chính xác. Chúng tôi rất vui khi có được Văn Hậu trong đội hình".

Sau vòng 18 V-League Biến động ở hai đầu bảng xếp hạng

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ này, ngày Văn Hậu trở lại phiên bản tốt nhất của chính mình có lẽ không còn xa. Một điều đáng tiếc nhỏ là cầu thủ này lại bị treo giò 1 trận vì nhận đủ 3 thẻ vàng, sẽ vắng mặt ở vòng 19 V-League.