Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đoàn Văn Hậu được HLV Polking khen hết lời, mọi ‘chuyện’ bỗng trở nên rất nhỏ

Đồng Nguyên Khang
13/04/2026 16:44 GMT+7

Đoàn Văn Hậu sẽ có thêm động lực trở lại mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp sau khi nhận rất nhiều lời có cánh từ HLV Alexandre Polking.

Màn trình diễn của Văn Hậu ở trận CLB Công an Hà Nội (CAHN) làm khách của PVF-CAND vào tối 12.4 thuộc vòng 18 V-League 2025-2026 chợt nhận nhiều sự chú ý hơn vì những vấn đề hậu trường sân cỏ. Cầu thủ sinh năm 1999 vẫn giữ nguyên sự tập trung vào bóng đá để chơi 90 phút tương đối ấn tượng, cho thấy tín hiệu tích cực sau khoảng thời gian dài dính chấn thương.

Đoàn Văn Hậu được HLV Polking khen hết lời, mọi ‘chuyện’ bỗng trở nên rất nhỏ - Ảnh 1.

Văn Hậu đang chơi tốt trong vai trò trung vệ lệch trái lẫn hậu vệ trái

HLV Alexandre Polking chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Văn Hậu là mẫu cầu thủ mà bạn không bao giờ phải lo lắng khi luôn duy trì được phong độ cao trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hôm nay, cậu ấy rất mạnh mẽ trong phòng ngự. Khi được chuyển về đá hậu vệ biên, cậu ấy cũng hỗ trợ đồng đội rất nhiều bằng các tình huống tạt bóng chính xác. Chúng tôi rất vui khi có được Văn Hậu trong đội hình".

Sau vòng 18 V-League Biến động ở hai đầu bảng xếp hạng

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ này, ngày Văn Hậu trở lại phiên bản tốt nhất của chính mình có lẽ không còn xa. Một điều đáng tiếc nhỏ là cầu thủ này lại bị treo giò 1 trận vì nhận đủ 3 thẻ vàng, sẽ vắng mặt ở vòng 19 V-League.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam cần 'trái tim' ổn định hơn

Đội tuyển Việt Nam cần 'trái tim' ổn định hơn

Tuyến giữa trở thành đầu não tấn công, nhưng cũng là 'tử huyệt' phòng ngự của đội tuyển VN trong hai trận đấu mà Hoàng Đức cùng Quang Hải góp mặt.

U.15 Hà Nội I giải mã hiện tượng, vào chung kết 'trong mơ' đấu Thể Công Viettel

CLB CAHN thay đổi lãnh đạo cấp thượng tầng, chủ tịch mới là ai?

Khám phá thêm chủ đề

Văn Hậu CAHN POLKING
