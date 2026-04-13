Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.15 Hà Nội I giải mã hiện tượng, vào chung kết 'trong mơ' đấu Thể Công Viettel

Văn Trình
13/04/2026 14:39 GMT+7

Hai trận bán kết giải U.15 quốc gia – Cúp Modern 2026 đã khép lại với những diễn biến hấp dẫn, qua đó xác định cặp chung kết đáng chờ đợi giữa Hà Nội I và Thể Công Viettel.

U.15 Tây Ninh cố gắng nhưng Hà Nội I xuất sắc hơn

Ở trận đấu đầu tiên, U.15 Tây Ninh – “hiện tượng” của giải tiếp tục gây bất ngờ khi nhập cuộc đầy tự tin trước Hà Nội I. Đội bóng trẻ phía nam không hề lép vế, thậm chí tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu trận. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng thủ đô dần được thể hiện khi họ kiểm soát thế trận tốt hơn. Sau hiệp 1 giằng co không bàn thắng, bước ngoặt đến ở phút 66 với pha lập công của Minh Huy. Đến phút 77, Đức Đạt ấn định chiến thắng 2-0, qua đó chấm dứt hành trình ấn tượng của U.15 Tây Ninh.

U.15 Tây Ninh (trái) nỗ lực nhưng là không đủ để cản bước U.15 Hà Nội I

ẢNH: VFF

Dù dừng bước, U.15 Tây Ninh xứng đáng nhận nhiều lời khen ngợi. Không sở hữu lực lượng nổi bật hay truyền thống đào tạo mạnh, đội bóng này vẫn tạo nên dấu ấn nhờ tinh thần thi đấu kỷ luật, lối chơi áp sát khó chịu và sự tự tin đáng kinh ngạc của các cầu thủ trẻ. Việc lọt vào bán kết và gây nhiều khó khăn cho U.15 Hà Nội I cho thấy U.15 Tây Ninh không phải “hiện tượng nhất thời”, mà là tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo trẻ ở những địa phương vốn ít được chú ý.

U.15 Thể Công Viettel ngược dòng ấn tượng

Ở trận bán kết còn lại, U.15 Thể Công Viettel tiếp tục khẳng định vị thế của một lò đào tạo hàng đầu khi đánh bại U.15 SLNA với tỷ số 2-1 trong thế trận giàu kịch tính. Bị dẫn trước sau hiệp 1, đội bóng trẻ áo lính vẫn giữ được sự bình tĩnh và từng bước xoay chuyển cục diện. Bàn gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp 1 giúp họ lấy lại tinh thần, trước khi Tài Lộc lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 79 để hoàn tất màn ngược dòng 2-1. 

Lối chơi kỷ luật, khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt cùng bản lĩnh thi đấu là điểm mạnh giúp U.15 Thể Công Viettel  tiến vào chung kết.

U.15 Thể Công Viettel (áo trắng) cũng xứng đáng góp mặt ở chung kết

ẢNH: VFF

Ông Phạm Anh Dũng – Ủy viên Ban trọng tài VFF và ông Trần Đình Huấn – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TP.HCM dự khán các trận đấu, trao giải thưởng cho hai đội bóng đồng hạng ba: U.15 SLNA và U.15 Tây Ninh

ẢNH: VFF

Với sự góp mặt của hai đại diện giàu truyền thống là U.15 Hà Nội I và U.15 Thể Công Viettel, trận chung kết diễn ra ngày 14.4 được xem là “trong mơ” của bóng đá trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu, mà còn là màn so tài giữa hai hệ thống đào tạo bài bản, nơi những tài năng trẻ hứa hẹn sẽ tiếp tục được phát hiện và tỏa sáng. 

Trong khi đó, việc U.15 Tây Ninh và U.15 SLNA đồng hạng ba cũng là minh chứng cho sự cạnh tranh ngày càng cân bằng và chất lượng của bóng đá trẻ quốc gia.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận