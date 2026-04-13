U.15 Hà Nội I giải mã hiện tượng, vào chung kết 'trong mơ' đấu Thể Công Viettel

U.15 Tây Ninh cố gắng nhưng Hà Nội I xuất sắc hơn

Ở trận đấu đầu tiên, U.15 Tây Ninh – “hiện tượng” của giải tiếp tục gây bất ngờ khi nhập cuộc đầy tự tin trước Hà Nội I. Đội bóng trẻ phía nam không hề lép vế, thậm chí tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu trận. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng thủ đô dần được thể hiện khi họ kiểm soát thế trận tốt hơn. Sau hiệp 1 giằng co không bàn thắng, bước ngoặt đến ở phút 66 với pha lập công của Minh Huy. Đến phút 77, Đức Đạt ấn định chiến thắng 2-0, qua đó chấm dứt hành trình ấn tượng của U.15 Tây Ninh.

U.15 Tây Ninh (trái) nỗ lực nhưng là không đủ để cản bước U.15 Hà Nội I ẢNH: VFF

Dù dừng bước, U.15 Tây Ninh xứng đáng nhận nhiều lời khen ngợi. Không sở hữu lực lượng nổi bật hay truyền thống đào tạo mạnh, đội bóng này vẫn tạo nên dấu ấn nhờ tinh thần thi đấu kỷ luật, lối chơi áp sát khó chịu và sự tự tin đáng kinh ngạc của các cầu thủ trẻ. Việc lọt vào bán kết và gây nhiều khó khăn cho U.15 Hà Nội I cho thấy U.15 Tây Ninh không phải “hiện tượng nhất thời”, mà là tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo trẻ ở những địa phương vốn ít được chú ý.

U.15 Thể Công Viettel ngược dòng ấn tượng

Ở trận bán kết còn lại, U.15 Thể Công Viettel tiếp tục khẳng định vị thế của một lò đào tạo hàng đầu khi đánh bại U.15 SLNA với tỷ số 2-1 trong thế trận giàu kịch tính. Bị dẫn trước sau hiệp 1, đội bóng trẻ áo lính vẫn giữ được sự bình tĩnh và từng bước xoay chuyển cục diện. Bàn gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp 1 giúp họ lấy lại tinh thần, trước khi Tài Lộc lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 79 để hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Lối chơi kỷ luật, khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt cùng bản lĩnh thi đấu là điểm mạnh giúp U.15 Thể Công Viettel tiến vào chung kết.

U.15 Thể Công Viettel (áo trắng) cũng xứng đáng góp mặt ở chung kết ẢNH: VFF

Ông Phạm Anh Dũng – Ủy viên Ban trọng tài VFF và ông Trần Đình Huấn – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TP.HCM dự khán các trận đấu, trao giải thưởng cho hai đội bóng đồng hạng ba: U.15 SLNA và U.15 Tây Ninh ẢNH: VFF

Với sự góp mặt của hai đại diện giàu truyền thống là U.15 Hà Nội I và U.15 Thể Công Viettel, trận chung kết diễn ra ngày 14.4 được xem là “trong mơ” của bóng đá trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu, mà còn là màn so tài giữa hai hệ thống đào tạo bài bản, nơi những tài năng trẻ hứa hẹn sẽ tiếp tục được phát hiện và tỏa sáng.

Trong khi đó, việc U.15 Tây Ninh và U.15 SLNA đồng hạng ba cũng là minh chứng cho sự cạnh tranh ngày càng cân bằng và chất lượng của bóng đá trẻ quốc gia.