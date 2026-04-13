CLB PVF-CAND thoát vị trí 'đèn đỏ'

Đình Bắc và Xuân Bắc cùng lập công

Ở thế bị dồn vào chân tường, CLB PVF-CAND đã chơi một trận đầy nỗ lực trước đối thủ mạnh vượt trội là Công an Hà Nội (CAHN). Trước khi trận đấu diễn ra, hầu hết dự đoán đều cho rằng CLB CAHN sẽ có trận thắng dễ dàng. Tuy nhiên, đội quân do HLV Trần Tiến Đại dẫn dắt đã chơi một trận kiên cường. Nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, CLB PVF-CAND chủ động phòng ngự tốt và tấn công nhanh khi có cơ hội. Đầu trận, Thái Bá Đạt đã đưa bóng vào lưới thủ môn Nguyễn Filip, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Tuy nhiên, pha bóng này cho thấy PVF-CAND có cách chơi tấn công hợp lý để gây khó khăn cho đối thủ.

Sau vòng 18 V-League Biến động ở hai đầu bảng xếp hạng

Đình Bắc (giữa) ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội Ảnh: Minh Tú

Trong khi đó, ở trận này CLB CAHN không có lực lượng tốt nhất, nên dù kiểm soát bóng đến 64% nhưng lại không tạo thế áp đảo ở những pha công thành. Điểm sáng duy nhất của CLB CAHN là sự xuất sắc của Đình Bắc khi anh tung cú sút căng ngoài vòng 16 m 50 mở tỷ số trận đấu ở phút 12. Bàn thắng của Đình Bắc là tin vui với HLV Kim Sang-sik, khi vòng 17 Đình Bắc cũng có 2 bàn thắng vào lưới CLB Đà Nẵng. Với phong độ ấn tượng, Đình Bắc rất có thể được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách đội tuyển VN tranh tài tại AFF Cup 2026.

Bị dẫn bàn sớm ở hiệp 1, nhưng CLB PVF-CAND vẫn chơi rất kiên cường. Nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng với pha lập công của Xuân Bắc trong hiệp 2 để kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1. Một điểm có được ở trận đấu này giúp CLB PVF-CAND vươn lên vị trí 13 với 13 điểm, đẩy CLB Đà Nẵng xuống cuối bảng. Trong khi đó, CLB CAHN tiếp tục dẫn đầu với 45 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm.

HLV Vũ Tiến Thành có trận thắng thứ 2 với Ninh Bình

Sau chiến thắng ở vòng 17 trước HAGL, HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt CLB Ninh Bình thắng tiếp CLB Becamex TP.HCM 2-1 ngay trên sân Bình Dương. Đây là chiến thắng khá may mắn với Ninh Bình, khi ở phút 90+3, tuyển thủ U.23 VN Lê Văn Thuận có cú đánh đầu đẹp mắt để ấn định tỷ số 2-1. Trước đó, Geovane mở tỷ số cho Ninh Bình từ chấm 11 m, nhưng Hồ Tấn Tài đã lập công để giúp Becamex TP.HCM sang bằng cách biệt 1-1. Đã rất lâu Hồ Tấn Tài mới lại tỏa sáng để lập công cho CLB Becamex TP.HCM.

Điều đáng chú ý ở trận đấu này là sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ này bị quá tải do thi đấu quá nhiều, những tưởng anh cần thêm thời gian để hồi phục, nhưng Hoàng Đức đã khỏe rất nhanh và được HLV Vũ Tiến Thành tung vào sân ở 15 phút cuối của hiệp 2. Hoàng Đức đã có thể thi đấu trở lại là tin rất vui với HLV Kim Sang-sik. Thắng trận này, Ninh Bình vẫn giữ vị trí thứ 3 với 34 điểm.

Ở trận đấu còn lại, CLB Hà Nội thắng CLB Hà Tĩnh 3-0 với các pha lập công của Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hoàng Hên và Daniel Passira.