Hoàng Hên rực sáng ngày HLV Kim Sang-sik và bầu Hiển dự khán, Hà Nội thắng đậm Hà Tĩnh

CLB Hà Nội gây áp lực mạnh lên cuộc đua tốp 3

Trận thắng đậm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giúp CLB Hà Nội không chỉ tìm lại hương vị chiến thắng, mà còn giúp họ tạo áp lực mạnh lên cuộc đua tốp 3 khi còn kém CLB Ninh Bình 4 điểm (30 so với 34), sau 18 vòng đấu ở giải V-League mùa 2025 - 2026.

Đỗ Hoàng Hên rực sáng khi ghi 1 bàn và 1 kiến tạo giúp CLB Hà Nội tìm lại chiến thắng Ảnh: Minh Tú

Công lớn trong chiến thắng quan trọng của CLB Hà Nội hoàn toàn thuộc về ngôi sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên khi anh ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo, cũng như đóng góp chung vào toàn bộ lối chơi của toàn đội. Đặc biệt hơn, sự tỏa sáng của Hoàng Hên còn diễn ra trước sự chứng kiến của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik đến dự khán trận đấu trên khán đài.

Trước đó, đội quân của HLV Harry Kewell nhập cuộc không thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, tình thế đã dần thay đổi nhờ sự hoạt động không biết mệt mỏi của Hoàng Hên đã dần mở khóa trận đấu cho CLB Hà Nội.

Phút 25, Hoàng Hên tung đường chuyền tuyệt đẹp kiến tạo cho Phạm Xuân Mạnh đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho CLB Hà Nội. Qua đó, đã làm xoay chiều cục diện trận đấu. Ở đầu trận đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới là những người nhập cuộc tốt hơn, có nhiều pha uy hiếp khiến khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn không ít lần chao đảo.

Thầy trò HLV Harry Kewell nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà mới dần tìm lại nhịp độ quen thuộc, cũng như vượt qua áp lực từ trận thua ở vòng trước trên sân khách Lạch Tray của CLB Hải Phòng với tỷ số 0-1.

HLV Harry Kewell hài lòng với màn trình diễn của Hoàng Hên và toàn đội Hà Nội Ảnh: Minh Tú

Trong đó, sự xuất sắc của Hoàng Hên chính là điểm nhấn trong lối chơi của CLB Hà Nội. Cuối hiệp 1, chân sút nhập tịch này còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác để có thể gia tăng cách biệt khi cú sút mạnh của anh trong vòng cấm bật trúng một hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vọt xà ngang.

Trong những phút bù giờ, trung vệ Thành Chung của CLB Hà Nội nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với cầu thủ Charles Atshimene của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng may mắn, trọng tài Ngô Duy Lân đã xem lại VAR và quyết định thay đổi từ thẻ đỏ thành thẻ vàng, giúp CLB Hà Nội tránh bị thiệt quân.

Thành Chung thoát thẻ đỏ cũng giúp CLB Hà Nội có chiến thắng dễ dàng Ảnh: Minh Tú

Nhờ đó, trong hiệp 2 CLB Hà Nội với đầy đủ lực lượng tiếp tục chơi áp đảo trước đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phút 66, Hoàng Hên tiếp tục tỏa sáng với bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút cận thành từ pha phối hợp hoàn hảo với Hai Long và tiền đạo Daniel Passira vừa vào sân.

Daniel Passira cũng là người sau đó ở phút 72 tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Hà Nội từ pha kiến tạo của Hai Long, ấn định chiến thắng đậm đà cho CLB Hà Nội trong ngày trở lại sân Hàng Đẫy và tiếp tục cuộc đua tốp 3 V-League mùa 2025 - 2026.