Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN ‘đỉnh cao muôn trượng’, đáy bảng biến động cực mạnh

PVF-CAND đẩy CLB Đà Nẵng xuống cuối bảng

Một trong những trận đấu nhận được sự quan trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng 18 V-League là màn so tài giữa đội bóng nhất bảng CLB CAHN và cái tên đứng chót bảng PVF-CAND vào tối 12.4. Trên sân nhà, tân binh PVF-CAND đã phần nào gây bất ngờ khi cầm hòa CLB CAHN hùng mạnh với tỷ số 1-1.

Việc giữ lại 1 điểm quý giá trên sân nhà giúp cho PVF-CAND tạm thoát khỏi vị trí đáy bảng, từ hạng 14 lên đứng hạng 13 với 13 điểm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, CLB Đà Nẵng bị đẩy xuống đứng ở cuối bảng với 12 điểm.

CLB CAHN (phải) bị PVF-CAND cầm chân ở vòng 18

Ở phía ngược lại, việc bị cầm chân ở vòng 18 không khiến cho vị trí dẫn đầu V-League của CLB CAHN bị lung lay. Với 45 điểm hiện có, đội bóng ngành công an tạo ra khoảng cách lên đến 7 điểm so với đội xếp nhì bảng là Thể Công Viettel (38 điểm).

Tại trận đấu cùng giờ, CLB Ninh Bình đánh bại CLB Becamex TP.HCM với tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng cố đô Hoa Lư tiếp tục bám đuổi các vị trí tốp đầu. Lúc này, CLB Ninh Bình có 34 điểm và đứng hạng ba. Trong khi đó, đội bóng đất Thủ vẫn có 19 điểm, giẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau 18 vòng đấu

Cũng vào tối 12.4, CLB Hà Nội có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước CLB Hà Tĩnh. Đội chủ sân Hàng Đẫy lúc này có 30 điểm, vẫn đứng ở hạng tư giống như ở vòng đấu trước. Phía ngược lại, vị trí của CLB Hà Tĩnh (20 điểm) không thay đổi với hạng 9.







