Tỷ lệ đăng ký thi lớp 10 trường top đầu tăng mạnh, Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến cáo gì?

Thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội sau 3 ngày đầu đăng ký dự thi trực tuyến vào lớp 10 (từ ngày 10 đến hết 12.4) cho thấy, tổng số đã đăng ký là 57.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 38,9% so với tổng số học sinh sau THCS năm học 2025 - 2026.

Các trường “top” đầu có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng cao so với chỉ tiêu tuyển sinh. Đứng đầu là Trường THPT Yên Hòa với 1.244 thí sinh trên tổng số 765 chỉ tiêu; thứ hai là Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với 1.057/765 ; Trường THPT Kim Liên với 972/765.

Tiếp theo là các trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Việt Đức, THPT Phan Đình Phùng…

Trong khi đó, các trường ở khu vực ngoại thành, có điểm chuẩn nhiều năm liền thấp như THPT Bắc Lương Sơn, THPT Lưu Hoàng, Tự Lập, Đại Mỗ, Minh Quang.... vẫn ghi nhận số lượng thí sinh lựa chọn là nguyện vọng 3 rất cao để đảm bảo "chắc suất" vào trường công. Điều này khiến các trường này dẫn đầu về tổng số nguyện vọng.

Một số trường THPT công lập có tổng số nguyện vọng cao:

Những trường có số thí sinh lựa chọn là nguyện vọng 1 cao nhất sau 3 ngày đăng ký:

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sau 3 ngày đăng ký chính thức, hệ thống cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Học sinh và phụ huynh học sinh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký. Các nhà trường đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đăng ký đảm bảo thuận lợi.

Lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký đảm bảo thuận lợi, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực bản thân học sinh, với điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình.

Học sinh và phụ huynh cần bảo mật tài khoản/mật khẩu theo đúng hướng dẫn và quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình đăng ký nguyện vọng.

Biểu đồ tỷ lệ nguyện vọng của những trường có số nguyện vọng cao nhất ẢNH: CHỤP TÀI LIỆU

Sở GD-ĐT cũng lưu ý thời gian đăng ký chính thức (từ 10.4 đến 17.4), không nên để những ngày cuối mới tiến hành đăng ký, tránh rủi ro không đáng có.

"Việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng trong tương lai sau này của học sinh. Ngành GD-ĐT khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký", Sở GD-ĐT Hà Nội nêu.

Những trường có số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao ẢNH: CHỤP TÀI LIỆU

Theo sở này, nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố hiện nay đều có chất lượng giáo dục tốt, đội ngũ giáo viên tâm huyết và môi trường học tập tích cực. Việc lựa chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện của học sinh sẽ giúp các em phát huy tốt khả năng của mình và giảm bớt áp lực không cần thiết trong kỳ thi tuyển sinh.

Sở GD-ĐT nhấn mạnh: "Trường học tốt nhất là trường học phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình. Khi học tập phù hợp với năng lực sẽ giúp học sinh tự tin. Khi học ở trường học gần nhà sẽ giúp học sinh đảm bảo được sức khỏe, tăng thời gian tự học và thư giãn".

Năm nay là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng đăng ký dự thi trực tuyến vào lớp 10 và cũng là năm đầu tiên thí sinh có thể ứng tuyển không theo khu vực tuyển sinh như những năm trước.

Hệ thống cho phép học sinh có thể theo dõi tỷ lệ chọi của từng nguyện vọng 1, 2, 3 theo thời gian thực. Mỗi học sinh sẽ xem được tối đa tỷ lệ chọi của 10 trường THPT công lập không chuyên và 4 trường THPT chuyên. Qua đó, học sinh có thể cân nhắc thay đổi nguyện vọng trong quá trình đăng ký trực tuyến.