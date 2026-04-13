Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Vũ Tiến Thành dùng từ ‘mạo hiểm’ khi nhắc đến Hoàng Đức, tiết lộ bất ngờ về sao trẻ Văn Thuận

Đồng Nguyên Khang
13/04/2026 11:16 GMT+7

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang dần lấy lại thể trạng tốt nhất và có thể trở lại đội hình chính của CLB Ninh Bình ở những vòng đấu sắp tới.

Hoàng Đức sẽ sớm trở lại

Tối 12.3, CLB Ninh Bình giành chiến thắng 2-1 trước Becamex TP.HCM trên sân Gò Đậu ở vòng 18 V-League 2025-2026. Trong trận đấu này, Hoàng Đức không đá chính, vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 81 để thay đàn em Trần Thành Trung.

Sau trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ: "Hiện tại, Hoàng Đức đã trở lại bình thường. Nếu mạo hiểm, tôi có thể cho cậu ấy đá chính, nhưng chúng tôi chỉ sử dụng khoảng 10-15 phút cuối trận để đảm bảo an toàn".

Trước đó, sau khi chơi 135 phút trong các trận đội tuyển Việt Nam gặp Bangladesh (45 phút) và Malaysia (90 phút), Hoàng Đức được xác định quá tải khớp gối, cần hạn chế vận động. Vì thế, tiền vệ sinh năm 1998 được nghỉ ngơi ở vòng 17. Việc Hoàng Đức có thể trở lại là tin vui cho cả CLB Ninh Bình cũng như đội tuyển Việt Nam. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam vẫn là mắt xích quá quan trọng trong hệ thống của HLV Vũ Tiến Thành và Kim Sang-sik.

Lê Văn Thuận nhận lời khen

Ở trận đấu này, CLB Ninh Bình nhận không ít khó khăn. Phải đến những phút bù giờ, đội bóng cố đô mới ghi được bàn ấn định chiến thắng, nhờ công ngôi sao trẻ Lê Văn Thuận. Đây là trận thứ 2 liên tiếp cầu thủ quê Thanh Hóa sắm vai người hùng của CLB Ninh Bình.

HLV Vũ Tiến Thành nói: "Lê Văn Thuận đã chơi rất tốt từ trận gặp HAGL. Ở trận này, phải nói là Geovane đã có đường chuyền gần như "dọn cỗ" để em ấy ghi bàn. Tôi nghĩ đây là một trong những tài năng đáng chú ý của bóng đá Việt Nam hiện nay, đó cũng là lý do CLB Ninh Bình chiêu mộ em ấy".

Ông Thành nói thêm: "Tôi rất thích Lê Văn Thuận, nhưng để phát huy tốt nhất khả năng của em, việc vào sân từ hiệp hai là hợp lý hơn ở thời điểm này. Trong mùa giải năm nay, em ấy sẽ chủ yếu thi đấu ở hiệp hai, nhưng trong những mùa tới, chắc chắn Lê Văn Thuận sẽ là nhân tố không thể thiếu của CLB Ninh Bình".

