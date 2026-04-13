Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đừng quên nhân tố trẻ

Thiếu Bá
13/04/2026 00:00 GMT+7

Để chuẩn bị cho một loạt giải đấu quan trọng diễn ra từ giữa năm 2026 đến đầu năm 2027, HLV Kim Sang-sik có khả năng bổ sung nhiều gương mặt trong lứa U.23 lên đội tuyển VN.

CHỈ TIÊU CAO, ÁP LỰC LỚN

Đội tuyển VN có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026 (từ ngày 24.7 - 26.8), hướng đến mục tiêu đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 (lần đầu tổ chức từ ngày 21.9 - 6.10), đồng thời ít nhất phải vượt qua vòng bảng Asian Cup 2027 (từ 7.1.2027 - 5.2.2027). Lịch thi đấu dày đặc, cộng với mục tiêu cao, sẽ tạo ra áp lực không nhỏ lên các cầu thủ VN. Đi kèm với áp lực là nguy cơ chấn thương và quá tải. Chính vì thế, HLV Kim Sang-sik phải chuẩn bị sẵn lực lượng dự phòng cho đội tuyển VN, bên cạnh nhóm các trụ cột. Nhân tố dự phòng chính là các tuyển thủ U.23 VN đã gây tiếng vang tại SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026.

Không tính nhóm các cầu thủ trẻ gồm tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, tiền vệ Khuất Văn Khang, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, thủ môn Trần Trung Kiên vốn đã có chỗ ở đội tuyển quốc gia, vẫn còn một loạt gương mặt khác có thể trưởng thành vượt bậc trong năm nay, đủ sức xuất hiện ở đội tuyển VN ở các giải đấu lớn trước mắt.

Đội tuyển Việt Nam đừng quên nhân tố trẻ- Ảnh 1.

Thanh Nhàn (phải) liệu có cơ hội thi đấu cùng đàn anh Quang Hải ở đội tuyển VN?

ẢNH: MINH TÚ

TÀI NĂNG TRẢI ĐỀU Ở CÁC TUYẾN

Ở vị trí thủ môn, ông Kim Sang-sik có thể chừa chỗ cho Cao Văn Bình, nhân vật đã chơi rất hay khi U.23 VN đánh bại U.23 Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á 2026. Hiện tại Cao Văn Bình khó chen chân ở đội tuyển VN, do các thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Vân Lâm, Trần Trung Kiên quá hay. Nhưng từ đây đến đầu năm 2027, trong trường hợp một trong số các thủ môn nói trên gặp rủi ro, gặp chấn thương hay xuống phong độ, Cao Văn Bình sẽ là phương án dự phòng sáng giá.

Ở hàng hậu vệ, Nguyễn Hiểu Minh đang tích cực dưỡng thương, nhưng anh sẽ trở lại sân cỏ vào tháng 9, rất có thể được bổ sung cho Asian Cup 2027. Cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nói: "Hiểu Minh cao lớn, 1,84 m, chơi rất kỹ thuật. Nhìn Hiểu Minh, tôi thấy lại hình ảnh của Như Thành và Đỗ Khải ngày nào, những mẫu trung vệ chiến thắng đối phương bằng kỹ năng thu hồi bóng rất cao, chứ không phải bằng sự băm bổ và thô bạo. Tôi chờ đợi được thấy Hiểu Minh tái xuất tại Asian Cup 2027". Trung vệ "khổng lồ" cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt với ưu thế gần như tuyệt đối về mặt thể hình, vẫn có cơ hội lên đội tuyển nếu thi đấu thành công tại ASIAD 20 (từ ngày 19.9 - 4.10) trong màu áo đội tuyển U.23 VN.

Hậu vệ cánh phải Phạm Minh Phúc cũng là gương mặt mà HLV Kim Sang-sik nên lưu tâm. Minh Phúc có nhiều điểm khá giống với hậu vệ phải số 1 VN hiện nay là Trương Tiến Anh: nhanh, dẻo dai, kỹ thuật, tham gia tấn công hiệu quả, chuyền bóng tốt, dứt điểm tốt. Nếu đi tìm một hậu vệ phải dự phòng cho Trương Tiến Anh, ở AFF Cup, FIFA ASEAN Cup và Asian Cup, có lẽ không ai lý tưởng hơn Minh Phúc.

Ở hàng tiền vệ, Thái Sơn nếu hồi phục kịp cũng có thể được gọi lên đội tuyển VN vào đầu năm sau. Cầu thủ trẻ Xuân Bắc cũng đã đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia. Thái Sơn và Xuân Bắc chơi rất hay, đặc biệt có khả năng thu hồi bóng và phòng ngự từ xa, trong khi đây lại là một trong những điểm yếu của đội tuyển VN, tính từ thời điểm tiền vệ trung tâm Doãn Ngọc Tân xuống phong độ.

Còn ở hàng tiền đạo, phải kể đến Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Thanh Nhàn. Vĩ Hào từng thi đấu khá hay tại AFF Cup 2024, anh không thiếu kinh nghiệm quốc tế, cũng không xa lạ với HLV Kim Sang-sik. Có thể ông Kim sẽ cho cầu thủ đang khoác áo CLB Becamex TP.HCM cơ hội quay trở lại đội tuyển quốc gia khi anh lấy lại phong độ. Riêng với Thanh Nhàn, nếu đi tìm một "siêu dự bị", một "quân bài trong tay áo", chỉ để sử dụng khi đối phương sa sút thể lực và thiếu sự phòng bị, không cầu thủ nào lợi hại hơn tiền đạo này.

