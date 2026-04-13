Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đậm Úc, đoạt HCĐ Đông Nam Á

C HIẾN THẮNG DỄ HƠN DỰ ĐOÁN

Trước khi tiếng còi khai cuộc trận tranh hạng ba tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan) vang lên, giới chuyên môn nhận định đây là cuộc đối đầu "kẻ tám lạng, người nửa cân". Đội tuyển futsal Úc, với nền tảng thể hình và thể lực tốt cùng lối chơi hiện đại, đã chứng minh họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Đại diện của xứ sở chuột túi đã khiến cả Indonesia lẫn Thái Lan phải chật vật mới có thể giành chiến thắng ở những vòng đấu trước. Tuy nhiên, thực tế diễn ra trên sân Nonthaburi lại cho thấy một kịch bản ít ai ngờ tới, khi thầy trò HLV Diego Giustozzi đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng trước Úc.

Đội tuyển futsal VN giành HCĐ Đông Nam Á ẢNH: FAT

Ngay từ phút thứ 3, thế bế tắc đã được phá vỡ từ một tình huống dàn xếp đá phạt cố định. Cú sút chéo góc của Nguyễn Đa Hải dù không đi trúng đích nhưng lại trở thành đường dọn cỗ hoàn hảo để Nhan Gia Hưng ập vào đệm bóng cận thành. Bàn thắng sớm giúp đội bóng sao vàng nắm thế chủ động trên sân, dễ chơi hơn khi Úc muốn tràn lên để tìm kiếm bàn gỡ. Khi đối phương nôn nóng, đội tuyển futsal VN có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp 1. Châu Đoàn Phát đã kết thúc đường chuyền ngược thông minh của đồng đội bằng một cú dứt điểm quyết đoán. Khi hiệp hai mới bắt đầu vỏn vẹn 9 giây, tỷ số đã là 3-0. Đó là một pha dàn xếp tấn công nhanh từ sân nhà, bóng được triển khai chớp nhoáng trước khi Nguyễn Thịnh Phát tung cú dứt điểm chuẩn xác sau pha làm tường bằng đầu tinh tế của đồng đội. Thủ môn Phạm Văn Tú đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển futsal VN, khi đối thủ đang mải mê chơi power-play.

K HI NÚT THẮT TÂM LÝ ĐÃ ĐƯỢC CỞI BỎ

Nhìn vào cách các cầu thủ VN chơi bóng trong trận tranh hạng ba, khán giả thấy rõ sự khác biệt so với hai trận đấu căng thẳng gặp Thái Lan và Indonesia trước đó. Đó dường như là sự giải tỏa về mặt tâm lý. Khi áp lực về thành tích và những kỳ vọng được trút bỏ, "những chiến binh sao vàng" đã chơi bóng với một đôi chân thanh thoát và cái đầu lạnh lùng hơn bao giờ hết. Chính tâm lý thoải mái đã giúp hệ thống chiến thuật của HLV Giustozzi vận hành trơn tru hơn. Không còn những pha xử lý lỗi do căng cứng, thay vào đó là các đường chuyền nhanh, sắc sảo và mang tính sát thương cao. Các phương án tiếp cận khung thành đối phương cũng trở nên đa dạng hơn, từ đánh trung lộ đến xuống biên hay khai thác các tình huống bóng chết. Sự tự tin được thể hiện rõ qua những pha ra chân quyết đoán làm tung lưới đối phương của Châu Đoàn Phát hay Nguyễn Thịnh Phát. Cũng là những pha bóng tương tự như thế, nhưng ở các trận đấu trước, sự vội vàng đã khiến các cầu thủ không còn chính xác.

Sự tập trung cũng là một điểm sáng cần được nhắc đến. Suốt 40 phút thi đấu, hệ thống phòng ngự của đội tuyển futsal VN đã duy trì được tính kỷ luật. Những sai số ở khu vực trước vòng cấm từng xuất hiện tại trận bán kết đã không còn. Đặc biệt, thủ thành Phạm Văn Tú đã có một ngày thi đấu hay với nhiều pha cứu thua ấn tượng, từ chối mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự của các chân sút xứ sở chuột túi. Có thể nói, hình ảnh một đội tuyển futsal VN bản lĩnh, tấn công đa dạng và phòng ngự kiên cường này là điều mà người hâm mộ đang mong chờ. Dù biết rằng mỗi trận đấu mang một tính chất khác nhau, nhưng rõ ràng khi nút thắt tâm lý được cởi bỏ, đội tuyển futsal VN đã phô diễn được những gì tốt nhất. Đây cũng là yếu tố mà các học trò HLV Giustozzi cần phải trui rèn để hướng đến tương lai.