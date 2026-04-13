Bảng xếp hạng giải U.17 Đông Nam Á mới nhất: U.17 Việt Nam và Indonesia đứng vị trí rất bất ngờ

U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia bằng điểm và cả hiệu số

Ở trận đấu ra quân bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại Indonesia, U.17 đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước U.17 Malaysia. Lần lượt, Lê Sỹ Bách (cú đúp), Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường đã lập công giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có thắng lợi đầu tay tại giải đấu khu vực.

Cùng ngày, chủ nhà U.17 Indonesia cũng đá trận đầu tiên gặp U.17 Timor Leste. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, đội bóng xứ sở vạn đảo cũng thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp, chơi áp đảo thế trận. U.17 Indonesia đánh bại U.17 Timor Leste với tỷ số chung cuộc 4-0.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U.17 Malaysia ở trận ra quân giải Đông Nam Á ẢNH: VFF

Với kết quả của 2 trận đấu thuộc lượt đầu, U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia chia nhau vị trí dẫn đầu bảng A. Cả hai đội đều có 3 điểm và hiệu số +4 (4 bàn thắng, 0 bàn thua).

Hai vị trí còn lại của bảng A lần lượt thuộc về U.17 Timor Leste (0 điểm, hiệu số -4) và U.17 Malaysia (0 điểm, hiệu số -4).

U.17 Việt Nam gặp Timor Leste ở lượt trận thứ hai

Lượt trận thứ hai của bảng A diễn ra vào ngày 16.4. Theo đó, U.17 Việt Nam chạm trán với U.17 Timor Leste. Trong khi đó, chủ nhà U.17 Indonesia đụng độ với U.17 Malaysia.

Thứ hạng của bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026 có thể sẽ được phân định rõ ràng hơn sau lượt trận thứ hai. Với cục diện này, U.17 Việt Nam có nhiều cơ hội để giành ngôi đầu bảng A, nếu có thể giành chiến thắng với tỷ số đậm trước U.17 Timor Leste. Ở trận đấu còn lại, U.17 Indonesia sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đối đầu U.17 Malaysia.

