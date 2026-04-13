Thắng đậm Malaysia, U.17 Việt Nam ra quân suôn sẻ ở giải Đông Nam Á

Chiều 13.4, U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Malaysia, ở trận đấu thuộc lượt trận mở màn bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại Indonesia. Trong màn so tài này, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã chơi lấn lướt hoàn toàn và giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-0.

Sỹ Bách tỏa sáng với cú đúp bàn thắng

Ngay từ đầu trận đấu, U.17 Việt Nam đã đẩy cao đội hình tấn công, không giấu tham vọng ghi bàn thắng từ sớm. Nỗ lực của đội bóng sao vàng được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 12. Sau tình huống đá phạt góc về phía góc gần, Lê Sỹ Bách băng vào đánh đầu đẹp mắt để đánh bại thủ môn Malaysia, đưa U.17 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Càng chơi càng hưng phấn, các học trò HLV Roland tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 28, Lê Sỹ Bách hoàn thành cú đúp bàn thắng cho cá nhân. Sau pha chuyền ngược về của đồng đội, chân sút mang áo số 20 dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho U.17 Việt Nam.

U.17 Việt Nam dẫn trước đến 3-0 sau hiệp 1 ẢNH: VFF

Trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, U.17 Việt Nam kịp ghi thêm bàn thắng để nắm lợi thế dẫn trước 3-0. Phút 39, sau đường tạt bóng rất chuẩn xác của Đào Quý Vương, Nguyễn Văn Dương tung cú sút làm tung lưới Malaysia.



Trong hiệp 2, U.17 Việt Nam có thêm 1 bàn thắng nhờ công của trung vệ Mạnh Cường, sau pha dàn xếp đá phạt bài bản ở phút 56. Chung cuộc, thầy trò HLV Roland giành chiến thắng chung cuộc 4-0 trước U.17 Malaysia.

Ở lượt trận thứ hai, U.17 Việt Nam sẽ đối đầu với U.17 Timor Leste vào chiều 16.4.