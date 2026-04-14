HAGL đủ tự tin về đích an toàn

HAGL bước vào vòng 19 V-League với những áp lực nhất định sau chuỗi 4 trận không biết thắng, một phần vì liên tục gặp các đối thủ rất mạnh nằm tốp đầu bảng xếp hạng. Thực tế đội bóng phố núi chơi không tệ trong những trận đấu này, thậm chí dẫn bàn trước CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình FC, khiến các ông lớn này phải chiến đấu vất vả đến cuối trận mới lấy được 3 điểm.

Trước CLB Công an TP.HCM, các học trò HLV Lê Quang Trãi cũng đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức. Nếu may mắn HAGL đã có thể giành trọn 3 điểm trước CLB Đà Nẵng, cho đến khi Văn Sơn xuất thần sút xa ghi bàn... Điều quan trọng, kể cả khi Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành chuyển sang dẫn dắt Ninh Bình FC thì BHL HAGL vẫn cho thấy được sự tiến bộ của đội đằng sau những trận thua.

Sau vòng 18 V-League Biến động ở hai đầu bảng xếp hạng

HAGL (trái) có chiến thắng quan trọng trên sân CLB Nam Định ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Ở vòng 19, HAGL hành quân đến sân Thiên Trường và có 90 phút thi đấu quyết liệt với những dư âm nóng ra tận ngoài sân cỏ. Nhưng mấu chốt họ đã giành trọn 3 điểm, tạo khoảng cách an toàn với 2 vị trí "cầm đèn đỏ" (hơn PVF-CAND và CLB Đà Nẵng lần lượt 5 và 6 điểm). HLV Lê Quang Trãi bày tỏ: "Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn, giúp HAGL xây dựng sự tự tin ngày một lớn và các cầu thủ trẻ của chúng tôi càng thêm trưởng thành. Mọi người cũng biết đây là mùa bóng HAGL chia tay hoàn toàn dàn sao tuyển thủ khóa 1 của Học viện HAGL JMG ngày nào. Trong tay chúng tôi là tập thể trẻ bậc nhất V-League, với phần lớn đội hình sinh từ năm 2000 trở về sau. Để cầu thủ tiếp thu, phát huy được yêu cầu BHL đưa ra cần có thời gian. May mắn qua từng trận đấu, dần dà các em hiểu rõ vai trò, cách vận hành của đội bóng. Từ các buổi tập luyện, họ đã tuân thủ và ý thức được vai trò cụ thể của mình trên sân. Nhờ đó, từng cầu thủ vững vàng hơn và tiến bộ từng bước, giúp cải thiện hiệu quả thi đấu theo mục tiêu đề ra".

Thay đổi rõ nét nhất của HAGL là từ chỗ vài năm trước vẫn còn phụ thuộc vào ngôi sao thì đến lúc này họ là tập thể đồng chất đúng nghĩa. Ở đội bóng phố núi bây giờ, những tiền đạo như Batista, Minh Tâm, Gia Bảo… sẵn sàng lăn xả phòng ngự, trong khi trung vệ như Quang Kiệt hễ có cơ hội sẵn sàng lao lên và điền tên vào danh sách ghi bàn.

HLV Lê Quang Trãi chia sẻ: "So với đầu giải, có những cái tên đang tiến bộ rõ rệt như Trung Kiên, Quang Kiệt; hay ở mức độ nhất định như Minh Tâm, Gia Bảo. Chúng tôi đã và sẽ vẫn luôn thôi thúc, đặt yêu cầu cho các bạn nhiều hơn nữa, tạo áp lực để họ có động lực nâng cấp bản thân. Điều quan trọng là các cầu thủ trẻ đang tạo dựng được sự tự tin ngày một lớn, có thái độ ứng xử và tập luyện đạt yêu cầu của BHL. Song song đó các ngoại binh như Jairo, Marciel hay Batista đang thi đấu hiệu quả hơn, là điểm sáng để cả đội cùng tin tưởng và vận hành. Mùa giải còn 7 vòng và diễn biến các vòng cuối sẽ rất khó đoán, nhưng HAGL không quá bận tâm vì chúng tôi hiểu bản thân không cho phép tính đường dài, mà tập trung cho từng trận đấu".