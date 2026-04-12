Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trọng tài trận Nam Định thua HAGL mắc sai sót nghiêm trọng tình huống Xuân Son bị phạm lỗi: Chờ án kỷ luật

Đồng Nguyên Khang
12/04/2026 11:29 GMT+7

Trọng tài điều hành trận đấu giữa CLB Nam Định và HAGL trên sân Thiên Trường ở vòng 18 V-League 2025-2026 được xác định là mắc sai sót trong quyết định không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Cụ thể, trong tình huống diễn ra ở phút 75, Xuân Son quyết định chạy cắt mặt để đón đường tạt bóng của đồng đội. Tuy nhiên, tác động của Đinh Quang Kiệt khiến chân sút gốc Brazil ngã xuống. Trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên B xác định trung vệ HAGL không có lỗi và không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Thời điểm đó, tỷ số là 1-1. Đến phút 82, đội bóng phố núi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách Thiên Trường. Trọng tài Trung Kiên đã được đánh giá là đã đưa ra quyết định sai. Vì thế, trọng tài Kiên B có nguy cơ sẽ bị kỷ luật.

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên (thứ 3 từ phải sang) và các đồng nghiệp điều hành trận CLB Nam Định - HAGL

HAGL thắng Nam Định ngay tại Thiên Trường, tận dụng sai lầm định đoạt trận đấu

Khoảnh khắc Xuân Son bị ngã trong vòng cấm HAGL sau tác động của Quang Kiệt

Tin liên quan

HAGL hạ gục Nam Định, thủ môn Trung Kiên vui sướng khôn xiết: Vẫn lo sợ rớt hạng

HAGL hạ gục Nam Định, thủ môn Trung Kiên vui sướng khôn xiết: Vẫn lo sợ rớt hạng

Vòng 18 V-League 2025 - 2026 vào ngày 11.4 đã chứng kiến bất ngờ cực lớn khi HAGL đánh bại Nam Định.

Bất ngờ vị trí ‘mỏng người’ nhất của đội tuyển Việt Nam, ông Kim tính toán bạc đầu

Lịch thi đấu PVF-CAND đương đầu đội CAHN hôm nay: Cuộc đua trụ hạng V-League rất cam go

Khám phá thêm chủ đề

HAGL CLB Nam Định trọng tài
