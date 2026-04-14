Ngay ngày sinh nhật, Văn Thanh bất ngờ khoe ảnh cầu hôn bạn gái: Quá lãng mạn!

Khoảnh khắc cầu hôn lãng mạn của Văn Thanh với bạn gái Trần Bích Hạnh ảnh: NVCC

Màn cầu hôn lãng mạn của Vũ Văn Thanh

Ngày hôm nay 14.4 là sinh nhật đánh dấu hậu vệ Vũ Văn Thanh (sinh năm 1996) chính thức bước sang tuổi 30 và người hùng AFF Cup 2024 đã đánh dấu thật ý nghĩa bằng tin vui chuyện trăm năm.

Trên một bãi biển đặc biệt bí mật, Văn Thanh đã gửi lời cầu hôn đến bạn gái Trần Bích Hạnh. Niềm vui nhân đôi khi thành ý của ngôi sao CLB CAHN đã nhận được sự đồng ý của cô gái xinh đẹp.

Đây có thể xem là một tin vui cho Văn Thanh nói chung và nhóm những người hùng Thường Châu đã đoạt ngôi á quân VCK U.23 châu Á 2018, sau khi Đức Huy cũng vừa lập gia đình vào tháng trước.

Khoảnh ngọt ngào của Văn Thanh - Bích Hạnh Ảnh: NVCC

Thời gian qua, hậu vệ Vũ Văn Thanh không ngần ngại công khai hình ảnh tình cảm bên bạn gái trên trang cá nhân. Những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ tình nhân hay kỳ nghỉ riêng đều có sự xuất hiện của Trần Bích Hạnh.

Trên mạng xã hội Facebook, cựu sao HAGL cũng cập nhật trạng thái "đã đính hôn", làm dấy lên đồn đoán về ngày đôi trai tài gái sắc kết hôn đã tới gần.

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hiện là doanh nhân trong lĩnh vực thẩm mỹ... Không chỉ sở hữu nhan sắc thu hút, Bích Hạnh còn khiến nhiều người nể phục với phong cách sống hiện đại, tự chủ tài chính.

Văn Thanh sẽ là cái tên tiếp theo của lứa Thường Châu lập gia đình Ảnh: NVCC

Vũ Văn Thanh và Bích Hạnh được cho là đã biết nhau từ năm 2023. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ trở nên rõ nét hơn từ năm 2024, khi cô gái sinh năm 1993 thường xuyên dự khán trong các trận đấu của Văn Thanh.

Cô âm thầm ủng hộ hậu vệ đội CAHN từ khán đài hoặc qua mạng xã hội. Ngôi sao bóng đá sinh năm 1996 chính thức công khai bạn gái trong ngày sinh nhật lần thứ 29 của mình, ngày 14.4.2025.

Được biết Văn Thanh đã tập luyện trở lại cùng CLB CAHN. Hậu vệ phải rất mạnh về tấn công này hứa hẹn sẽ sớm tái xuất ở V-League 2025 - 2026.