Giải U.15 quốc gia có nhà vô địch mới, lần đầu bản lĩnh của U.15 Hà Nội

U.15 Hà Nội lần đầu đăng quang

Vào lúc 15 giờ ngày 14.4 trên sân bóng tại Trung tâm TDTT Thành Long, trận chung kết "trong mơ" giữa U.15 Thể Công Viettel và U.15 Hà Nội đã diễn ra quyết liệt, chặt chẽ giữa 2 đội bóng quá hiểu về nhau.

Trong phần lớn trận đấu, U.15 Hà Nội là đội cầm bóng nhiều hơn, có lối chơi tấn công ra nét hơn trong khi đối thủ cùng thủ đô U.15 Thể Công Viettel chọn cách tiếp cận biết mình, biết người.

Dù chịu nhiều sức ép, nhưng các học trò của HLV Đặng Anh Tuấn luôn giữ được sự bình tĩnh để lần lượt hóa giải các đường tấn công của đối thủ, và hễ có cơ hội sẽ tung ra những đường phản công sắc sảo.

Minh Huy (giữa) hạnh phúc sau tình huống ghi bàn đem về chức vô địch cho U.15 Hà Nội ảnh: Ngọc Linh

Sau hiệp 1 giằng co, trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn trong hiệp 2. Phút 56, Bùi Phi Hùng (11, U.15 Hà Nội) đã chạm được rất gần bàn thắng mở tỷ số khi quả đá phạt trực tiếp gần 20 m đã đánh bại được thủ môn Đỗ Đăng Khoa (1, U.15 Thể Công Viettel), đưa bóng dội xà ngang bật vào trong rồi bật ra.

Do giải đấu không có VAR, và trọng tài biên xác định toàn bộ trái bóng chưa hoàn toàn vượt qua vạch vôi, nên trọng tài chính đã không công nhận đó là bàn thắng.

Đến phút 66, U.15 Hà Nội có cơ hội rõ nét tiếp theo để phá vỡ thế bế tắc khi Võ Đức Đạt (18) đi bóng kỹ thuật và chuyền vào thuận lợi cho Bùi Minh Huy (9) tiếc rằng đều không thắng được thủ môn Đỗ Đăng Khoa (1, U.15 Thể Công Viettel).

U.15 Thể Công Vietel phung phí những cơ hội rất rõ ràng, đành ngậm ngùi về nhì ảnh: Quốc Khang

Nhưng đáng tiếc hơn cả là 2 tình huống Võ Quang Hưng (7, U.15 Thể Công Viettel) thoát xuống đối mặt với thủ môn Trần Trung Hiếu (1, U.15 Hà Nội), nhưng đều không thể ghi bàn cho đội bóng áo lính.

Khi trận chung kết đi đến những phút chính thức cuối, ngỡ như màn so tài này sẽ phải định đoạt bằng loạt đá luân lưu 11 m, thì bất ngờ bước ngoặt đã xảy ra, khi cú đánh đầu cầu âu của Bùi Minh Huy (9) đưa bóng đi rót dầu, thủ môn Đỗ Đăng Khoa (1) hơi lúng túng đã đẩy bóng vào... lưới nhà.

Bàn thắng ở phút 80 đó đã khiến BHL U.15 Thể Công Viettel chết sững trong niềm vui vỡ òa của đội U.15 Hà Nội. Trong hơn 10 phút còn lại, các cầu thủ áo trắng đã rất nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt từ U.15 Hà Nội.

Chiến thắng này giúp U.15 Hà Nội có lần đầu đăng quang trong màu áo đội trẻ của CLB Hà Nội thuộc nhà bầu Hiển sau 3 lần về nhì và 2 lần đoạt HCĐ (trước đó 2 lần U.15 Hà Nội đăng quang khi đội thuộc Sở VH-TT-DL Hà Nội).

Tiếc cho U.15 Thể Công Viettel khi họ đã chơi tốt và có những cơ hội còn rõ nét hơn đối thủ. Nhưng bóng đá chỉ có một người chiến thắng, hy vọng rằng các học trò của HLV Đặng Anh Tuấn sẽ sớm vượt qua nỗi buồn để nỗ lực, phấn đấu hơn trong tương lai.

Hình ảnh trận chung kết U.15 quốc gia

U.15 Thể Công Viettel đoạt ngôi á quân giải U.15 quốc gia 2026 ảnh: Quốc Khang

U.15 Thể Công Viettel đoạt giải phong cách ảnh: Ngọc Linh

Trần Huy Huỳnh (38, U.15 Hà Nội) nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất ảnh: Ngọc Linh

Trần Trung Hiếu (1, U.15 Hà Nội) nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất ảnh: Ngọc Linh

Tổ trọng tài hoàn thành nhiệm vụ trong trận chung kết ảnh: Quốc Khang

U.15 Tây Ninh đoạt HCĐ giải U.15 quốc gia 2026 ảnh: Quốc Khang

U.15 SLNA đoạt HCĐ giải U.15 quốc gia 2026 ảnh: Quốc Khang

Niềm vui chiến thắng của U.15 Hà Nội lần đầu đăng quang giải U.15 quốc gia ảnh: Ngọc Linh

Giải thưởng chung cuộc Vô địch: U.15 Hà Nội Á quân: U.15 Thể Công Viettel Đồng hạng ba: U.15 SLNA và U.15 Tây Ninh Giải phong cách: U.15 Thể Công Viettel Vua phá lưới: Trương Văn Tài (28, U.15 SLNA, 8 bàn) Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Trung Hiếu (1, U.15 Hà Nội) Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Huy Huỳnh (38, U.15 Hà Nội)







