Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vì sao HLV Văn Sỹ Sơn chọn cột mốc 28 điểm để SLNA trụ hạng?

Tiểu Bảo
14/04/2026 11:03 GMT+7

Chiến thắng 1-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp CLB Đà Nẵng rất quan trọng với SLNA. HLV Văn Sỹ Sơn nhắm cột mốc 28 điểm để trụ hạng ở V-League 2025 - 2026.

HLV Văn Sỹ Sơn đang giúp SLNA lột xác rõ rệt

SLNA sáng bừng cơ hội trụ hạng

Trong rất nhiều cuộc đối đầu giàu cảm xúc và cả tranh cãi ở vòng 18 V-League 2025 - 2026, sân Vinh có vẻ chìm khuất hơn. Nhưng đó là nơi chứng kiến một cột mốc quan trọng khi SLNA đánh bại CLB Đà Nẵng với tỷ số 1-0.

Bàn thắng của Olaha ở phút 60 đã giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn giành chiến thắng trong trận cầu "6 điểm" với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, giúp họ tiến một bước quan trọng trong khi đội bóng sông Hàn ở vị trí chót bảng.

Với 23 điểm, SLNA đang tạm thời xếp hạng 8, thậm chí chỉ kém CLB Hải Phòng trong tốp 5 chỉ 4 điểm. Quan trọng hơn, đội bóng xứ Nghệ đã tạo ra khoảng cách an toàn với 2 vị trí dưới cùng bảng xếp hạng của CLB Đà Nẵng (12 điểm), PVF-CAND (13 điểm) lần lượt là 11 và 10 điểm.

Olaha ghi bàn giúp SLNA đánh bại CLB Đà Nẵng trong trận cầu "6 điểm"

Trong hoàn cảnh V-League 2025 - 2026 chỉ còn 8 vòng đấu nữa khép lại, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang đứng trước cơ hội lớn để trụ hạng, thậm chí hoàn toàn có thể đạt chỉ tiêu trước một vài vòng đấu.

HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: "Tôi rất vui khi tinh thần của đội bóng đang rất tích cực. Hầu hết những cầu thủ ở SLNA, từ các trụ cột lớn tuổi cho đến những bạn trẻ đều đang rất tự tin. Xét về tinh thần, thì phải ghi nhận rằng trận đấu nào các cầu thủ cũng làm tốt.

Trên sân, họ thậm chí vượt quá 100%, lên đến 150% khả năng của các em. Quan trọng nhất và cũng vui nhất là vừa rồi các bạn hoàn thiện bản lĩnh thi đấu, hiểu rõ triết lý và thực hiện tốt đấu pháp BHL đề ra. Nhưng SLNA sẽ vẫn phải thận trọng.

Những cầu thủ trẻ SLNA đang tiến bộ rõ rệt

Với 23 điểm, chưa thể nói SLNA đã trụ hạng thành công. Muốn trụ hạng, chúng tôi sẽ phải có thêm từ 5 - 6 điểm nữa. SLNA phải tập trung trụ hạng đã, sau đó mới tính tiếp cho mùa sau được".

Chiến thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng ở vòng 18 giúp SLNA kéo dài mạch gom điểm ấn tượng của mình: tổng cộng có 5 chiến thắng, 2 hòa và chỉ thua 2 trong 8 trận gần nhất. Phía trước họ sẽ là 2 chuyến làm khách quan trọng.

Ở vòng 19, SLNA sẽ bước vào trận cầu "6 điểm" khác với CLB Thanh Hóa (1 điểm, hạng 12) và sau đó sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB CAHN. Đến vòng 21, đội bóng xứ Nghệ sẽ trở về sân Vinh đón tiếp HAGL.

Vì sao HLV Văn Sỹ Sơn và SLNA chọn cột mốc 28 điểm để trụ hạng?

  • Ở V-League 2024 - 2025, SLNA đã thoát hiểm ngoạn mục khi trụ hạng vào phút cuối với 26 điểm. CLB Đà Nẵng có 25 điểm nên phải đá play-off và CLB Bình Định (nay là CLB Quy Nhơn) có 21 điểm phải xuống hạng.
  • Ở V-League 2023 - 2024, cuộc đua trụ hạng, chính xác là né suất play-off kéo dài căng thẳng đến tận giây cuối cùng, nơi SLNA một lần nữa lách qua khe cửa hẹp khi bằng 30 điểm so với CLB Hà Tĩnh nhưng xếp trên và không phải đi play-off nhờ hơn anh bạn hàng xóm hiệu số phụ.
  • Trong 8 vòng còn lại, SLNA nói riêng và các đội bóng đang bị cuốn vào vòng xoáy trụ hạng nói chung như CLB Đà Nẵng, PVF-CAND, CLB Thanh Hóa, HAGL và Becamex TP.HCM vẫn còn các cuộc đối đầu trực tiếp, nên điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng có thể thay đổi sau mỗi vòng đấu.

Sáng 14.4, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chốt án phạt với các cá nhân, tập thể vi phạm ở vòng 18 V-League, trong đó có HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel.

HAGL đủ tự tin về đích an toàn

Bảng xếp hạng giải U.17 Đông Nam Á mới nhất: U.17 Việt Nam và Indonesia đứng vị trí rất bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

SLNA Văn Sỹ Sơn Trụ hạng V-League HAGL CLB Đà Nẵng đội bóng xứ Nghệ
