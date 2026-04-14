Vì sao HLV Văn Sỹ Sơn chọn cột mốc 28 điểm để SLNA trụ hạng?

HLV Văn Sỹ Sơn đang giúp SLNA lột xác rõ rệt ảnh: Minh Tú

SLNA sáng bừng cơ hội trụ hạng

Trong rất nhiều cuộc đối đầu giàu cảm xúc và cả tranh cãi ở vòng 18 V-League 2025 - 2026, sân Vinh có vẻ chìm khuất hơn. Nhưng đó là nơi chứng kiến một cột mốc quan trọng khi SLNA đánh bại CLB Đà Nẵng với tỷ số 1-0.

Bàn thắng của Olaha ở phút 60 đã giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn giành chiến thắng trong trận cầu "6 điểm" với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, giúp họ tiến một bước quan trọng trong khi đội bóng sông Hàn ở vị trí chót bảng.

Với 23 điểm, SLNA đang tạm thời xếp hạng 8, thậm chí chỉ kém CLB Hải Phòng trong tốp 5 chỉ 4 điểm. Quan trọng hơn, đội bóng xứ Nghệ đã tạo ra khoảng cách an toàn với 2 vị trí dưới cùng bảng xếp hạng của CLB Đà Nẵng (12 điểm), PVF-CAND (13 điểm) lần lượt là 11 và 10 điểm.

Olaha ghi bàn giúp SLNA đánh bại CLB Đà Nẵng trong trận cầu "6 điểm" ảnh: Minh Tú

Trong hoàn cảnh V-League 2025 - 2026 chỉ còn 8 vòng đấu nữa khép lại, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang đứng trước cơ hội lớn để trụ hạng, thậm chí hoàn toàn có thể đạt chỉ tiêu trước một vài vòng đấu.

HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: "Tôi rất vui khi tinh thần của đội bóng đang rất tích cực. Hầu hết những cầu thủ ở SLNA, từ các trụ cột lớn tuổi cho đến những bạn trẻ đều đang rất tự tin. Xét về tinh thần, thì phải ghi nhận rằng trận đấu nào các cầu thủ cũng làm tốt.

Trên sân, họ thậm chí vượt quá 100%, lên đến 150% khả năng của các em. Quan trọng nhất và cũng vui nhất là vừa rồi các bạn hoàn thiện bản lĩnh thi đấu, hiểu rõ triết lý và thực hiện tốt đấu pháp BHL đề ra. Nhưng SLNA sẽ vẫn phải thận trọng.

Những cầu thủ trẻ SLNA đang tiến bộ rõ rệt ảnh: Minh Tú

Với 23 điểm, chưa thể nói SLNA đã trụ hạng thành công. Muốn trụ hạng, chúng tôi sẽ phải có thêm từ 5 - 6 điểm nữa. SLNA phải tập trung trụ hạng đã, sau đó mới tính tiếp cho mùa sau được".

Chiến thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng ở vòng 18 giúp SLNA kéo dài mạch gom điểm ấn tượng của mình: tổng cộng có 5 chiến thắng, 2 hòa và chỉ thua 2 trong 8 trận gần nhất. Phía trước họ sẽ là 2 chuyến làm khách quan trọng.

Ở vòng 19, SLNA sẽ bước vào trận cầu "6 điểm" khác với CLB Thanh Hóa (1 điểm, hạng 12) và sau đó sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB CAHN. Đến vòng 21, đội bóng xứ Nghệ sẽ trở về sân Vinh đón tiếp HAGL.

Vì sao HLV Văn Sỹ Sơn và SLNA chọn cột mốc 28 điểm để trụ hạng?