PVF-CAND quyết thoát đáy V-League, tránh xa vé xuống hạng: Trông cậy cả vào…

Đội bóng với nòng cốt là các tuyển thủ U.23

Các tuyển thủ U.23 Việt Nam đang khoác áo CLB PVF-CAND có trung vệ Phạm Lý Đức, hậu vệ trái Nguyễn Bảo Long, hậu vệ phải Võ Anh Tuân, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Thái Bá Đạt, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Ngoài ra, PVF-CAND còn có trung vệ Nguyễn Hiểu Minh là tuyển thủ U.23 Việt Nam, nhưng cầu thủ này đang chấn thương, sẽ nghỉ hết mùa giải năm nay.

PVF-CAND (áo vàng) quyết tâm trụ lại V-League Ảnh: Minh Tú

Trong trường hợp PVF-CAND rớt hạng, một loạt tuyển thủ U.23 Việt Nam nói trên sẽ mất cơ hội thi đấu tại V-League ở mùa giải tới, bao gồm cả những người hùng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 hồi tháng 12.2025 và tại giải U.23 châu Á 2026 hồi tháng 1, gồm Hiểu Minh, Lý Đức, Xuân Bắc, Thanh Nhàn.

Hiện tại, chính các cầu thủ trẻ của đội bóng này đang nỗ lực hết sức để ngăn nguy cơ rớt hạng xảy ra. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với PVF-CAND, bởi độ dày về mặt lực lượng, kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp là yếu tố còn thiếu đối với đội bóng này. Đặc biệt, thiệt thòi rất lớn cho đoàn quân đang được dẫn dắt bởi Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Trần Tiến Đại ở chỗ, cầu thủ tốt nhất, gương mặt bản lĩnh nhất của PVF-CAND là trung vệ Hiểu Minh, đang chấn thương nặng.

Quyết không gục ngã

Dù vậy, chi tiết rất tích cực đó là các cầu thủ PVF-CAND không muốn buông xuôi trong cuộc đua giành quyền trụ hạng. Ở 3 vòng đấu gần nhất, tính từ thời điểm GĐKT Trần Tiến Đại tiếp nhận đội này, họ hòa 2 trận (cùng tỷ số 1-1 trước Becamex TP.HCM và CLB Công an Hà Nội, lần lượt ở các vòng 17 và 18) và thua 1 trận (0-1 trước CLB Công an TP.HCM ở vòng 16).

Thanh Nhàn (22) và Lý Đức là các trụ cột của PVF-CAND Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Dù họ chưa thắng trận nào từ khi có sự thay đổi trong khu kỹ thuật của đội nhà, nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ tinh thần của các cầu thủ PVF-CAND rất tốt, họ thi đấu điềm tĩnh, không rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Vả lại, các đối thủ mà PVF-CAND chạm trán đều là các đội mạnh, vốn giàu truyền thống tại V-League, nên việc họ giành được 2 điểm từ những đối thủ như thế này đã là sự khích lệ rất lớn. Đặc biệt, trong trận đấu mới nhất với đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội (CAHN), PVF-CAND dù rơi vào tình thế bất lợi (bị từ chối bàn thắng từ khá sớm), bị dẫn trước, nhưng vẫn giữ được cự ly đội hình, từ tốn đáp trả, trước khi tìm được bàn gỡ hòa quý giá. Lần đầu tiên sau nhiều vòng đấu, PVF-CAND đã thoát được vị trí chót bảng.

Cũng trong trận hòa 1-1 với CLB CAHN ở vòng 18, những cầu thủ nội tốt nhất của PVF-CAND gồm Thanh Nhàn và Xuân Bắc chơi rất hay, xứng đáng là trụ cột của toàn đội. Thanh Nhàn thường xuyên có những tình huống xuyên phá bên cánh trái, gây rối loạn hàng thủ đối phương. Còn Xuân Bắc vừa giữ vững trục giữa, vừa là tác giả của bàn thắng san bằng tỷ số, giành lại 1 điểm cho GĐKT Trần Tiến Đại và các học trò.

Đấy chính là điều PVF-CAND cần nhất vào lúc này. Họ cần các trụ cột như Lý Đức, Xuân Bắc, Thanh Nhàn vững vàng, cần những cầu thủ trẻ hơn như Bá Đạt (21 tuổi), Bảo Long (21 tuổi) tiến bộ nhiều hơn nữa, để giúp toàn đội đứng vững trong thời điểm toàn đội khó khăn nhất. Ngoài ra, nếu vượt qua được thời điểm khó khăn này, các cầu thủ trẻ của PVF-CAND sẽ trưởng thành vượt bậc, đủ sức gánh vác thêm trọng trách cho CLB chủ quản và cho các đội tuyển Việt Nam (tại AFF Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026, ASIAD 20…) trong những ngày sắp tới.