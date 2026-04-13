Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam ‘nhập’ thêm ngôi sao, quyết chiến ASIAD 20: Cơ hội tạo cú sốc?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
13/04/2026 17:12 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam hé lộ khả năng có thể bổ sung ngôi sao trong lứa tuổi, dự ASIAD 20, diễn ra từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 tới đây.

VFF nhìn thấy khả năng cạnh tranh huy chương?

Những cầu thủ trong diện có thể được bổ sung cho ASIAD 20 có tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang… Đây là những trụ cột của đội tuyển U.23 Việt Nam, tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 năm 2025 và giải U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam ‘nhập’ thêm ngôi sao, quyết chiến ASIAD 20: Cơ hội tạo cú sốc? - Ảnh 1.

Tiền đạo Đình Bắc (7) có thể tham dự ASIAD 20

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước đó, U.23 Việt Nam dự định chỉ sử dụng lứa U.21 tham dự Đại hội Thể thao châu Á tại Nhật Bản (từ 19.9 – 4.10) năm nay, với mục đích là chuẩn bị lực lượng cho việc cạnh tranh vé tham dự Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028. Hiện tại, với việc hé lộ khả năng bổ sung thêm vài ngôi sao trong lứa tuổi 23, đội tuyển U.23 Việt Nam quyết tâm tạo ra cú sốc tại ASIAD 20.

Về lý thuyết, sau khi giành hạng 3 giải U.23 châu Á 2026, nhất là sau khi thắng đối thủ rất mạnh như U.23 UAE (3-2 ở tứ kết), U.23 Ả Rập Xê Út (1-0 ở vòng bảng) và U.23 Hàn Quốc (chiến thắng sau loạt sút luân lưu, sau khi 2 đội hòa nhau 2-2 ở 120 phút của hiệp chính và hiệp phụ), U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể nhắm đến việc giành huy chương tại ASIAD 20. Nếu điều đó xảy ra, đấy sẽ là kỳ tích của bóng đá Việt Nam.

VFF dường như không muốn bỏ qua cơ hội này. Chính vì thế, sự xuất hiện của những ngôi sao sáng giá nhất trong lứa tuổi 23, bên cạnh nòng cốt là các cầu thủ trong lứa tuổi 21, sẽ tăng khả năng cạnh tranh huy chương ở Á vận hội, dành cho đội bóng được dẫn dắt HLV Kim Sang-sik.

Đội hình khá mạnh

Hiện tại, những cầu thủ trong lứa tuổi 21, đang hiện diện ở đội U.23 Việt Nam vốn khá mạnh. Đáng chú ý trong số này có thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ "khổng lồ" Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng, hậu vệ trái Nguyễn Bảo Long, tiền vệ Thái Bá Đạt, Trần Thành Trung, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, tiền đạo Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Lê Phát…

U.23 Việt Nam ‘nhập’ thêm ngôi sao, quyết chiến ASIAD 20: Cơ hội tạo cú sốc? - Ảnh 2.

Đình Bắc đang đạt phong độ tốt tại V-League

Ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam ‘nhập’ thêm ngôi sao, quyết chiến ASIAD 20: Cơ hội tạo cú sốc? - Ảnh 3.

Thủ môn Trung Kiên sẽ tăng sự vững vàng cho hàng thủ của U.23 Việt Nam tại Á vận hội?

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nếu dàn cầu thủ này được bổ sung thêm sự vững vàng của thủ môn Trần Trung Kiên, sự đa năng của tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang, cũng như sự lắt léo và khả năng gây đột biến cao của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ rất đáng gờm.

Kinh nghiệm của những cầu thủ đã thành danh như Đình Bắc, Khuất Văn Khang, thủ môn Trung Kiên sẽ giúp đội tuyển U.23 Việt Nam chắc chắn hơn, thi đấu ổn định hơn tại ASIAD 20. Họ sẽ trở thành đội bóng đủ sức vượt qua những thời điểm khó khăn, như chính đội tuyển U.23 Việt Nam từng thực hiện tại SEA Games 33 (trận chung kết thắng ngược chủ nhà U.23 Thái Lan) và giải U.23 châu Á 2026. Hy vọng giành huy chương Á vận hội từ đó sẽ mở ra cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
