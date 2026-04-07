Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ông Kim bất ngờ đổi ý, gọi bổ sung lứa U.23 Việt Nam đá ASIAD 20: Có tên Đình Bắc?

Tiểu Bảo
07/04/2026 16:19 GMT+7

Qua đánh giá màn trình diễn lứa U.21 tại giải CFA Team China - Tây An 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ đổi ý gọi bổ sung U.23 Việt Nam đá ASIAD 20. Liệu Đình Bắc, Văn Khang có cơ hội?

Đình Bắc liệu sẽ bổ sung U.23 Việt Nam đá ASIAD 20?

ảnh: Ted Trần

Bổ sung U.23 Việt Nam đá ASIAD 20, hướng mục tiêu cao?

Sau một quá trình xem xét đánh giá lực lượng, với dữ liệu có được từ lứa U.21 vừa được trao cơ hội tại giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026, HLV Kim Sang-sik và VFF sẽ có những điều chỉnh bổ sung U.23 Việt Nam đá ASIAD 20.

Trước đó, sau khi lứa U.23 Việt Nam của Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn… đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á 2026, VFF và HLV Kim Sang-sik đã thống nhất sẽ trao cơ hội cho lứa U.21 đại diện U.23 Việt Nam thi đấu tại ASIAD 20.

Trước đó vào năm 2023, chúng ta cũng đã từng sử dụng đội hình phần lớn có độ tuổi U.21 tham dự ASIAD 19 diễn ra ở Hàng Châu, nơi những Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Khang… đã được trui rèn kinh nghiệm trận mạc làm vốn cho hành trình phát triển sau này.

U.23 Việt Nam của lứa U.21 sút tung lưới U.23 CHDCND Triều Tiên tại giải CFA Team China 2026

ảnh: Linh Nhi

Tuy nhiên một vấn đề được đặt ra là liệu nếu chỉ sử dụng 100% lứa U.21 để đối đầu trong tư thế "chấp tuổi" với những đối thủ mạnh hàng đầu châu Á sẽ hiệu quả bằng phương án có lồng ghép những cầu thủ U.23 Việt Nam đã đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á.

Nên biết, ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 14.9 đến ngày 4.10 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản). Trước đó, các cầu thủ của chúng ta sẽ phải dốc sức thi đấu để về đích tại V-League 2025 - 2026, trước khi tập trung tập huấn và bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch ở giải AFF Cup 2026 (dự kiến diễn ra từ 24.7 - 26.8).

Điều này đem đến một gợi ý đáng kỳ vọng: HLV Kim Sang-sik sẽ có thể tách lứa U.23 Việt Nam làm hai nhóm, nhóm đầu tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu AFF Cup 2026, sau đó lựa từ nhóm U.23 Việt Nam còn lại một số gương mặt phù hợp để làm chỗ dựa cho lứa U.21 khoác áo U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 20.

HLV Kim Sang-sik sẽ bắt tay xây dựng một lứa U.23 Việt Nam mới trong 2 năm tới

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Việc tách nhóm này được xem là cách giữ thể lực cho cầu thủ, tránh nguy cơ quá tải khi một nhóm trụ cột phải thi đấu, tập huấn liên tục từ V-League 2025 - 2026, AFF Cup 2026 và sau đó là ASIAD 20 và ngay sau đó phải quay trở lại ngay V-League.

Được biết, ý tưởng này đang được HLV Kim Sang-sik thảo luận cùng ê kíp trợ lý BHL của mình cũng như lãnh đạo VFF để chốt được phương án tối ưu nhất, vừa bảo đảm thành tích vừa giúp giữ chân cho các trụ cột của U.23 Việt Nam đã chinh chiến nhiều trong 1 năm qua. 

Theo nguồn tin Báo Thanh Niên, khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ triệu tập 4-5 cầu thủ U.23 Việt Nam cho AFF Cup 2026, trong đó Đình Bắc, Văn Khang, Trung Kiên... được ưu tiên thi đấu trong hành trình bảo vệ chức vô địch giải đấu.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

