Người hùng World Cup Hàn Quốc gia hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam

HLV Lee Woon-jae đã nâng tầm các thủ môn đội tuyển Việt Nam

"Sáng 6.4, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ ký gia hạn hợp đồng giữa VFF và HLV thủ môn Lee Woon-jae. Tham dự buổi lễ, về phía VFF có Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú cùng đại diện lãnh đạo Phòng Đội tuyển quốc gia và các phòng chức năng liên quan", thông báo của VFF cho biết về buổi lễ gia hạn hợp đồng với HLV thủ môn Lee Woon-jae.

HLV Lee Woon-jae (phải) tiếp tục gắn bó với đội tuyển Việt Nam đến năm 2027, bao gồm tham dự kỳ Asian Cup 2027 Ảnh: VFF

Theo nội dung ký kết, bản gia hạn hợp đồng với HLV Lee Woon-jae có giá trị đến năm 2027, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của VFF đối với chuyên gia người Hàn Quốc trong vai trò phụ trách công tác huấn luyện thủ môn cho đội tuyển Việt Nam và đội U.23 Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của HLV Lee Woon-jae trong chuỗi thành tích ấn tượng của đội tuyển quốc gia và U.23 quốc gia giai đoạn vừa qua. Nổi bật trong đó là chức vô địch ASEAN Cup 2024 (AFF Cup), giành suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, HCV SEA Games 33, cùng HCĐ tại giải vô địch U.23 châu Á 2026.

Tổng thư ký VFF, Nguyễn Văn Phú tin tưởng HLV Lee Woon-jae sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, đóng góp hiệu quả vào công tác huấn luyện, hướng tới các nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển trong thời gian tới, thông báo của VFF cho biết thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, HLV Lee Woon-jae bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo VFF, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa trong công việc, phối hợp chặt chẽ cùng HLV trưởng Kim Sang-sik và ban huấn luyện nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Sinh năm 1973, Lee Woon-jae là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá Hàn Quốc. Ông từng là đồng đội với HLV Kim Sang-sik trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc giai đoạn năm 2000 - 2007, đồng thời giữ kỷ lục 133 lần khoác áo đội tuyển.

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, ông tham dự 4 kỳ World Cup (1994, 2002, 2006 và 2010), trong đó dấu ấn nổi bật nhất là vị trí thứ tư tại kỳ World Cup 2002, cùng hai lần giành hạng ba Asian Cup 2000 và Asian Cup 2007.

Ở cấp CLB, ông Lee Woon-jae gắn bó chủ yếu với CLB Suwon Samsung Bluewings (1996 - 2010) và Jeonnam Dragons (2011 - 2012), ra sân tổng cộng 451 trận. Trong thời gian này, Lee Woon-jae đã giành nhiều danh hiệu, bao gồm chức vô địch AFC Champions League mùa giải 2001 - 2002, 4 chức vô địch K-League 1 và 3 Cúp FA Hàn Quốc. Ông cũng sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân đáng chú ý, như góp mặt trong đội hình tiêu biểu châu Á tại World Cup 2002, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất K-League 2008, bốn lần vào đội hình tiêu biểu K-League 1 và đội hình tiêu biểu Asian Cup 2007.

HLV Lee Woon-jae bắt đầu tham gia ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam từ giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Sau thành công tại giải đấu này, ông chính thức ký hợp đồng với VFF vào tháng 3.2025 và tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển cho đến nay.