Messi và Ronaldo: Cuộc đua 1.000 bàn thắng trước World Cup

Cuộc đua 1.000 bàn thắng của Messi và Ronaldo đang diễn ra như thế nào?

Ronaldo vừa gọi, Messi lập tức trả lời. Cả hai danh thủ này đều ghi bàn ở các trận đấu tại CLB của mình cuối tuần qua, với Ronaldo ghi cú đúp cho Al Nassr, còn Messi ghi bàn đầu tiên trong lịch sử cho Inter Miami trên sân nhà mới Nu vừa được khánh thành.

Messi đã nhập cuộc, cuộc đua 1.000 bàn thắng với Ronaldo Ảnh: Reuters

"Bất chấp tuổi tác, tài năng và sự cống hiến của Messi và Ronaldo vẫn luôn cuốn hút người xem, họ đang định hình một cuộc đua mới, hướng đến kỷ lục 1.000 bàn thắng. Giữa họ, cuộc đua sẽ không bao giờ là kết thúc. Ronaldo tưởng chừng sẽ một mình hướng đến kỷ lục, nhưng rồi Messi đã nhập cuộc", Marca viết.

"Vậy cuộc đua 1.000 bàn thắng giữa họ đang diễn ra như thế nào?", Marca bày tỏ. Messi sau bàn thắng vừa ghi ngày 5.4 đã đạt 903 bàn trong sự nghiệp và là bàn thắng thứ 5 của mùa giải năm nay. Anh còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 97 bàn nữa. Trong khi Ronaldo với cú đúp vừa ghi, chỉ còn cách kỷ lục 33 bàn nữa mà thôi.

Với Messi, đội trưởng đội tuyển Argentina, hiện 38 tuổi, đã đạt được 903 bàn thắng sau 1.146 trận đấu.

Hầu hết các bàn thắng của Messi đều được ghi trong thời gian anh thi đấu cho CLB Barcelona, nơi anh ghi tổng cộng 672 bàn. Sau đó, anh ghi thêm 32 bàn nữa cho PSG và hiện đã có 83 bàn thắng cho Inter Miami. Ngoài ra, anh còn ghi được 116 bàn cho đội tuyển Argentina. Bàn thắng gần nhất của anh được ghi cho đội tuyển là trong trận giao hữu quốc tế thắng Zambia tỷ số 5-0 ngày 1.4.

Về phần Ronaldo, 41 tuổi, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, anh vừa ăn mừng với cú đúp bàn thắng cho Al Nassr sau hơn 1 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương.

"CR7" (biệt danh của Ronaldo) hiện có 967 bàn thắng sau 1.313 trận đấu và chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng chỉ 33 bàn. Trong suốt sự nghiệp của mình, danh thủ người Bồ Đào Nha đã ghi 450 bàn cho Real Madrid, 145 bàn cho CLB M.U, 101 bàn cho CLB Juventus, 123 bàn cho Al Nassr và 5 bàn cho Sporting CP. Ngoài ra, anh còn ghi 143 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo và Messi, cuộc đua giữa họ trên sân cỏ không bao giờ là kết thúc, trừ khi họ giải nghệ, theo Marca Ảnh: Reuters

Ronaldo và Messi hiện đều là những cầu thủ ghi bàn xuất sắc mọi thời đại ở đội tuyển quốc gia của mình. Với kỷ lục 1.000 bàn thắng hiện nay cả hai đang hướng đến, sẽ "chỉ có thời gian mới trả lời được liệu họ có thể ghi nốt số bàn thắng còn lại từ giờ đến cuối sự nghiệp hay không", theo Marca.

Hướng tới World Cup 2026: Sẽ là một sự kiện lịch sử!

Tuy nhiên, điều này lại tạo một sự phấn khích rất lớn đối với người xem, khi hai danh thủ này sẽ hướng đến World Cup 2026 sắp tới đây, để xem ai sẽ cải thiện thêm số bàn thắng của mình ra sao.

"Chắc chắn, đó sẽ là một sự kiện lịch sử. Vũ điệu cuối cùng của họ, kỳ World Cup cuối cùng của họ, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên được thống trị bởi lối chơi, bàn thắng và tài năng của họ, vì thế sẽ vô cùng đáng xem và đáng chờ đợi", Marca nhấn mạnh.

Messi hiện chưa chắc việc tham dự World Cup 2026, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Nếu tham dự, anh sẽ cùng Ronaldo trở thành hai cầu thủ duy nhất từng góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Messi dẫn đầu tất cả các cầu thủ về số trận đấu tại World Cup trong lịch sử, đạt 26 trận sau khi tham gia các kỳ World Cup ở Đức năm 2006, Nam Phi 2010, Brazil 2014, Nga 2018 và Qatar 2022, nơi anh đăng quang vô địch. Còn Ronaldo, với 22 trận đấu trải dài qua các kỳ World Cup như trên, và đang xếp thứ 5 sau Lothar Matthaus, Miroslav Klose và Paolo Maldini.

Messi nếu đến World Cup, anh sẽ cùng đội tuyển Argentina bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch đã đoạt được năm 2022. "Albiceleste" (biệt danh đội tuyển Argentina) nằm ở bảng J với đội tuyển Áo, Algeria và Jordan. Còn Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ đối đầu với Colombia, Uzbekistan và DR Congo ở bảng K.

Điều đáng thú vị, nếu Messi và đội tuyển Argentina đứng đầu bảng, vượt qua vòng 32 đội và 16 đội, thì ở tứ kết họ sẽ đụng độ Bồ Đào Nha của Ronaldo, đội cũng sẽ có hành trình tương tự để đáp ứng điều kiện và đứng cùng nhánh đấu tại World Cup 2026.

Đây là kịch bản mà mọi người xem bóng đá đều chờ đợi xảy ra, và dĩ nhiên, đó còn là cuộc đấu 1.000 bàn thắng của cả hai danh thủ này, Marca kết luận.