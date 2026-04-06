Iran không chắc chắn dự World Cup 2026, ‘chuyền bóng mạnh’ cho FIFA: Đội tuyển Ý có cơ hội?

Liệu đội tuyển Ý sẽ có cơ hội dự World Cup thay Iran?

Với FIFA, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, theo báo Argentina, Diario Ole. Vì lẽ, sự việc liên quan đến đội tuyển Iran dự World Cup hay không, đến nay vẫn âm ỉ và chưa rõ tình thế sẽ ra sao.

Trong trường hợp nếu đội tuyển Iran rút lui, FIFA hoàn toàn có thể trao suất đặc cách cho đội tuyển Ý, đội tuyển đang có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA, và "theo quyền hạn riêng của mình", Diario Ole cho biết.

Liêu đội tuyển Ý có cơ hội dự World Cup 2026 thay đội tuyển Iran?

Đội tuyển Ý hiện không đủ điều kiện dự World Cup 2026 do đã thua trận chung kết play-off khu vực châu Âu trước đội Bosnia & Herzegovina. Các ứng viên thay thế sáng giá khác cũng không còn khả năng xảy ra, như đội tuyển Iraq của khu vực châu Á (AFC) đã giành suất dự vòng chung kết (VCK) sau chiến thắng ở trận chung kết play-off liên lục địa trước đội Bolivia với tỷ số 2-1.

Do đó, trường hợp đội tuyển Iran không tham dự World Cup, FIFA sẽ thực hiện "theo quyền hạn riêng của mình", đó là sẽ chỉ định một đội tuyển có thể từ liên đoàn thành viên châu lục khác để tham dự World Cup, dựa trên tiêu chí đó là đội tuyển quốc gia mạnh với thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA nhưng đã bị loại. Trường hợp này, đội tuyển Ý sẽ rất sáng giá (hiện xếp hạng 12 thế giới). Trừ khi, FIFA có quyết định "không có sự thay thế", thì khả năng này mới không xảy ra, cũng theo Diario Ole.

Chủ tịch FIFA tuyên bố đội tuyển Iran vẫn dự World Cup bất chấp xung đột với Mỹ

Trước đó, sau hàng loạt tuyên bố gây sốc diễn ra, khi giới chức ở Iran cho rằng đội tuyển nước này sẽ rút lui khỏi World Cup vì cuộc xung đột nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Đông. Tuy nhiên, lãnh đạo đội tuyển Iran cũng như Liên đoàn Bóng đá nước này (FFIRI) gần đây đã cam kết lại là vẫn dự World Cup, nhưng đề nghị FIFA nên chuyển các trận đấu vòng bảng của họ từ Mỹ sang Mexico.

Tuy nhiên, FIFA và cả Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đều tuyên bố, đội tuyển Iran sẽ tham dự World Cup 2026, cũng như sẽ thi đấu tại Mỹ theo lịch trình, và không có bất cứ kế hoạch dự phòng hay phương án B nào khác. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đến xem trận thi đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Iran thắng Costa Rica với tỷ số 5-0 ngày 31.3 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội tuyển Iran là một trong những đội tuyển giành vé sớm nhất dự World Cup 2026, nhưng đến nay vẫn chưa chắc việc tham dự do tình hình xung đột nghiêm trọng ở Trung Đông

Mặc dù vậy, tình hình gần đây ở Trung Đông vẫn tiếp diễn nóng bỏng. Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali ngày 5.4 tái khẳng định qua cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Anadolu ở Thổ Nhĩ Kỳ, rằng: "Với tư cách là Bộ trưởng Thể thao, cùng với Liên đoàn Bóng đá Iran, chúng tôi sẽ đảm bảo đội tuyển Iran vẫn sẵn sàng cho World Cup. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ do chính phủ chúng tôi đưa ra".

Ông cũng nhấn mạnh: "Yêu cầu của chúng tôi gửi tới FIFA về việc chuyển các trận đấu của đội tuyển Iran từ Mỹ sang Mexico vẫn còn hiệu lực, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi. Nếu được chấp thuận, việc Iran tham dự World Cup là chắc chắn. Nhưng nếu không, trong tình hình này (tính đến ngày 6.4), khả năng Iran tham gia các trận đấu World Cup tại Mỹ là rất thấp".

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran được bốc thăm nằm ở bảng đấu G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, 1 trong 3 nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada.

"Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.