Thể Công Viettel hòa nghẹt thở SLNA trên sân Vinh, níu kéo cơ hội đua vô địch V-League

Thể Công Viettel liệu còn cơ hội?

Với trận hòa SLNA tỷ số 1-1 nhờ bàn gỡ ghi ở phút 90 của tiền đạo Pedro, trong 9 vòng đấu còn lại, về mặt lý thuyết CLB Thể Công Viettel (nhì bảng, 35 điểm) vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với đội CAHN (nhất bảng, 44 điểm). Nhưng với khoảng cách đang thua 9 điểm và phong độ không ổn định khi để mất điểm đáng tiếc, hy vọng của họ có lẽ ngày càng xa vời.

HLV Popov vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp Thể Công Viettel duy trì hy vọng cuộc đua vô địch V-League với đội đầu bảng CAHN

Đội bóng của HLV Popov hành quân đến sân Vinh tại vòng 17 V-League với phong độ rất ấn tượng, toàn thắng 5 trận liên tiếp gần đây (bao gồm trận thắng ở tứ kết Cúp quốc gia). Mục tiêu của họ không gì khác là đòi lại món nợ đã thua SLNA tỷ số 1-4 ở lượt đi và tiếp tục theo đuổi đội đầu bảng CAHN.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Thể Công Viettel từ sớm đã gặp phải đội SLNA thực sự là khắc tinh của họ. Đội bóng xứ Nghệ với lối chơi chắc chắn, hiệu quả và luôn áp sát đối thủ. Qua đó, gây khó cho đội quân của HLV Popov ngay từ đầu trận bằng các pha phản công sắc bén.

Phút thứ 8, hàng thủ Thể Công Viettel mắc lỗi nghiêm trọng khi phối hợp không chính xác, để hậu vệ Vương Văn Huy của SLNA bất ngờ áp sát cướp bóng và thoát xuống vào vòng cấm tung cú sút sấm sét tung nóc lưới thủ môn Nguyễn Văn Việt mở tỷ số 1-0.

Bị dẫn bàn từ sớm, sự phản ứng của các cầu thủ Thể Công Viettel đầy áp lực, khiến họ không thể tạo được tình huống nào đáng xem và có thể gây khó cho thủ môn đội U.23 Việt Nam, Cao Văn Bình của SLNA.

Thể Công Viettel đang thua đội đầu bảng CAHN 9 điểm, trong khi mùa giải V-League 2025 - 2026 còn 9 vòng đấu

Vào hiệp 2, HLV Popov thay liền 4 cầu thủ, đưa vào cả chân sút Pedro để hy vọng thay đổi tình thế. Nỗ lực của Thể Công Viettel tìm được bàn gỡ hòa ở phút 70 của cầu thủ Goncalves ghi. Nhưng đáng tiếc, bàn thắng lại không được trọng tài Lê Vũ Linh và VAR công nhận do một tình huống phạm lỗi trước đó.

Phải đến những phút cuối trận sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Pedro mới kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel ở phút 90 sau tình huống các hậu vệ SLNA phá bóng không dứt khoát.

Tìm lại 1 điểm quý giá, chỉ giúp Thể Công Viettel duy trì hy vọng khá mong manh trong cuộc đua vô địch với đội CAHN, trong khi ở mùa giải năm nay, họ một lần nữa lại không thể khuất phục đối thủ khó nhằn SLNA cả ở sân nhà lẫn sân khách.

SLNA với 1 điểm quý giá, hiện đã vươn lên vị trí thứ 8 với 20 điểm, gần như đã an toàn trụ hạng như mục tiêu của họ đặt ra từ sớm. Ở các vòng còn lại, đội bóng xứ Nghệ có lẽ nên đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện thứ hạng của mình hiện nay.