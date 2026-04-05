Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ninh Bình bùng nổ phút nhạy cảm, siêu phẩm định đoạt màn lội ngược dòng thắng ngoạn mục HAGL

Quỳnh Phương
05/04/2026 19:18 GMT+7

Trận đấu giữa HAGL và Ninh Bình đã diễn ra đúng với tính chất hấp dẫn và kịch tính, khi hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc, khép lại bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 dành cho đội khách Ninh Bình ở vòng 17 V-League.

HAGL khởi đầu ấn tượng nhưng bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu

Trận đấu giữa HAGL và Ninh Bình diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu, khi đội chủ nhà tận dụng tốt lợi thế sân bãi để áp đặt thế trận. Những pha phối hợp nhanh, giàu năng lượng giúp HAGL liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm.

Không mất quá nhiều thời gian, HAGL đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số, sau một tình huống phối hợp bên cánh và dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm. Bàn thắng sớm giúp đội bóng phố núi chơi tự tin hơn, kiểm soát tốt khu trung tuyến và hạn chế đáng kể khả năng tổ chức tấn công của Ninh Bình.

Ninh Bình ngược dòng hạ HAGL bằng siêu phẩm: Bản lĩnh lên tiếng đúng lúc

CĐV Ninh Bình trên sân HAGL

Trong phần còn lại của hiệp một, HAGL tiếp tục duy trì thế trận chủ động, thậm chí có thêm những cơ hội rõ rệt để gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng, cùng với một lần bị từ chối bàn thắng do lỗi việt vị, khiến đội chủ nhà không thể tận dụng lợi thế. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0, nhưng khoảng cách mong manh đó đã phần nào báo trước những khó khăn phía trước.

Ninh Bình thoát hiểm ngoạn mục, sao U.23 Việt Nam ghi siêu phẩm

Bước sang hiệp hai, Ninh Bình chủ động đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vẫn gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của HAGL, đội khách dần cải thiện được khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Bước ngoặt đến khi Ninh Bình được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Geovane đã thể hiện sự lạnh lùng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn gỡ không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số, mà còn giúp đội khách giải tỏa tâm lý, từ đó thi đấu thanh thoát và tự tin hơn.

CLB Ninh Bình thắng kịch tính với siêu phẩm cuối trận

Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, trong thế trận giằng co, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân đã tạo nên khác biệt. Sao trẻ U.23 Việt Nam Văn Thuận tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa khung thành, không cho thủ môn Trung Kiên cơ hội cản phá. Một siêu phẩm thực sự đã hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc cho Ninh Bình.

Siêu phẩm của Lê Văn Thuận vào lưới HAGL

Những phút còn lại, HAGL dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đã chơi tập trung của đối phương. Chung cuộc, Ninh Bình giành chiến thắng 2-1 trong một trận đấu cho thấy rõ bản lĩnh và khả năng bứt phá đúng thời điểm. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quan trọng, mà còn khẳng định tinh thần thi đấu kiên cường của Ninh Bình. Trong khi đó, HAGL chắc chắn sẽ còn nhiều điều phải tiếc nuối khi không thể bảo toàn lợi thế sau hiệp một đầy chủ động.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: HLV Giustozzi nói điều cực 'cháy', đại chiến Thái Lan ngày nào?

