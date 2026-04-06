Bộ trưởng Malaysia lên tiếng sau cú sốc đội tuyển rớt hạng FIFA, làm sao bắt kịp Việt Nam?

Hậu quả nhập tịch bất hợp pháp làm tổn hại bóng đá Malaysia

Theo BHarian.com, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Mohammed Taufiq Johari đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước sự xuống dốc kinh hoàng của đội tuyển nước này, và kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện. Theo ông, vụ việc cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp là một vết nhơ lớn đã phá hủy lòng tin của công chúng.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) đã bị tụt lại rất xa so với đội tuyển Việt Nam và các đối thủ khác trong khu vực Đông Nam Á Ảnh: Minh Tú

"Đây là cơ hội để chúng ta khôi phục lại phẩm giá của bóng đá quốc gia. Chúng ta không thể tiếp tục hoạt động theo cách cũ. Cải cách nội bộ trong FAM phải được thực hiện ngay lập tức, bao gồm cả sự minh bạch trong quá trình nhập tịch", ông Taufiq phát biểu theo trích dẫn từ BHarian.com ngày 5.4.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các cầu thủ tài năng địa phương ở Malaysia thông qua các học viện bền vững, thay vì chỉ dựa vào giải pháp tức thời là nhập tịch, vốn tiềm ẩn rủi ro pháp lý nếu không được thực hiện cẩn thận.

Cảnh báo của ông Taufiq được đưa ra sau khi đội tuyển Malaysia vì vụ bê bối nhập tịch và trận thua đậm đội tuyển Việt Nam tỷ số 1-3 ngày 31.3, không những chia tay Asian Cup 2027 với một thất bại nữa, mà còn rớt hạng rất sâu trên bảng xếp hạng FIFA, từ hạng 121 rớt đến 17 bậc xuống hạng 138 thế giới.

Đội tuyển Malaysia còn xếp sau cả kình địch khu vực là đội tuyển Indonesia (hạng 122), và xếp dưới cả đội Philippines (hạng 135). Điều này đồng nghĩa, bóng đá Malaysia hiện đang xếp thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á. Trong khi, bóng đá Thái Lan và Việt Nam vượt lên mạnh mẽ và chắc chắn, lần lượt xếp hạng 93 và 99 thế giới, trở thành hai đội bóng khu vực Đông Nam Á nằm trong tốp 100 thế giới lần đầu tiên sau rất nhiều năm trở lại đây.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) trong trận thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 hồi đầu năm 2025. Hai đội đều giành vé dự VCK Asian Cup 2027, và thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA nhờ chiến lược phát triển bài bản và bền vững Ảnh: Ngọc Linh

Điều đáng nói, bóng đá Thái Lan, Việt Nam, Indonesia hay Philippines đều áp dụng các chính sách nhập tịch cầu thủ, bao gồm cầu thủ có gốc gác và gốc ngoại, nhưng việc thực hiện đúng theo quy định của FIFA và không "chạy đua nóng" nhập tịch trái phép như bóng đá Malaysia.

Với bóng đá Việt Nam, việc nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại chỉ bổ sung các vị trí cần thiết để tăng sức mạnh đội hình, không vội vã và đặc biệt phải luôn đáp ứng mọi quy trình và yêu cầu từ FIFA. Trên hết, bóng đá Việt Nam hay Thái Lan đều đặt trọng tâm đào tạo nguồn cầu thủ trong nước là chính yếu, theo BHarian.com.

Vì vậy, việc bóng đá Malaysia rớt hạng FIFA và rơi vào cuộc khủng hoảng hiện nay, đã khiến giới chức thể thao nước này rất sốc. Trong đó, ông Taufiq, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, đang kêu gọi cải tổ FAM và xây dựng lại nội lực bóng đá nước này để bắt kịp các nền bóng đá trong khu vực, xóa bỏ chính sách nhập tịch "nóng" có quá nhiều tiềm ẩn rủi ro về pháp lý.

Ông Taufiq cũng cho biết thêm, chính phủ Malaysia vẫn cam kết tạo điều kiện để bóng đá Malaysia cải thiện. Mục tiêu chính là ổn định tổ chức và cố gắng xây dựng một lực lượng cầu thủ mới cho đội tuyển nước này hướng đến kỳ AFF Cup 2026 sắp tới (diễn ra trong tháng 7 và 8).

Theo trang Superball.id (Indonesia): "Câu hỏi đặt ra bây giờ là, liệu bóng đá Malaysia có thể phục hồi và bắt kịp các đối thủ gần nhất như là Indonesia hay không, và tình thế này sẽ kéo dài bao lâu? Một điều chắc chắn: công chúng Malaysia hiện nay đòi hỏi bằng chứng cụ thể, chứ không chỉ là những lời hứa trên giấy đến từ những quan chức của FAM".