Theo báo New Straits Times, nhiều tổ chức thành viên của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang tỏ ra lo ngại trước nguy cơ cơ quan quản lý bóng đá nước này có thể tiếp tục nhận thêm các án kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hoặc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Mối lo xuất hiện sau khi Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của FAM, qua đó giữ nguyên các án phạt đã được ban hành trước đó. Phán quyết của CAS đồng nghĩa với việc các hình phạt dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Những cầu thủ liên quan trong vụ việc gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca. Các cầu thủ này bị xác định đã sử dụng giấy tờ không hợp lệ để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia, còn được biết đến với biệt danh Harimau Malaya.

AFC sắp công bố kết luận điều tra bóng đá Malaysia, các tổ chức thành viên FAM lo nguy cơ án phạt mới

Theo quyết định kỷ luật hiện tại, cả 7 cầu thủ đều bị treo giò 12 tháng. Bên cạnh đó, FAM cũng phải nộp khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỉ đồng).

Tuy nhiên, theo New Straits Times, đây chưa chắc đã là hình phạt cuối cùng. AFC vẫn đang tiến hành quá trình đánh giá và có thể áp dụng thêm các biện pháp kỷ luật nếu phát hiện những vi phạm nghiêm trọng hơn. Đồng thời, FIFA cũng có khả năng mở rộng điều tra để xác định rõ những cá nhân hoặc tổ chức đứng sau vụ bê bối gây nhiều tranh cãi này.

Chính vì vậy, nhiều tổ chức thành viên của FAM đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc, đặc biệt khi AFC dự kiến công bố kết quả điều tra tại trụ sở FAM vào ngày 16.3.

Trước thời điểm công bố kết quả, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá người Mã Lai (MMFA) Firdaus Mohamed đã bày tỏ sự lo lắng về những hệ lụy có thể xảy ra đối với hệ thống bóng đá Malaysia nếu FAM tiếp tục nhận thêm án phạt.

Theo ông Firdaus, các tổ chức thành viên của FAM hiện phụ thuộc nhiều vào các chương trình phát triển bóng đá do liên đoàn này triển khai. Nếu FAM bị đình chỉ hoặc chịu các hạn chế từ FIFA hoặc AFC, toàn bộ hệ thống hoạt động bóng đá trong nước có thể bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi hy vọng FAM có thể tiếp tục các chương trình chiến lược, bởi nếu bị đình chỉ, chúng tôi sẽ không thể tổ chức bất kỳ hoạt động nào", ông Firdaus nói với New Straits Times.

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng kết quả điều tra của AFC sẽ mang lại tín hiệu tích cực, đồng thời nhấn mạnh rằng những sai sót tương tự không nên lặp lại trong tương lai.