Ngày 16.3 AFC tuyên bố kết luận điều tra bê bối nhập tịch, các thành viên của FAM lo sốt vó

Lo ngại FAM có thể chịu thêm án phạt

Theo báo New Straits Times, các tổ chức thành viên của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang bày tỏ lo ngại rằng cơ quan này có thể phải đối mặt với các án phạt nghiêm khắc hơn từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hoặc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ.

Mối lo này xuất hiện sau phán quyết của Tòa án Trọng tài thể thao (CAS), khi cơ quan này giữ nguyên các án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca sau khi đơn kháng cáo của FAM không thành công.

FAM vẫn chưa lên tiếng xin lỗi chính thức và giải thích

Hiện tại, 7 cầu thủ nói trên đang chịu án treo giò 12 tháng vì sử dụng giấy tờ giả để thi đấu cho đội tuyển Malaysia (Harimau Malaya). Trong khi đó, FAM cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỉ đồng).

Ngoài án phạt đã được áp dụng, AFC vẫn có thể đưa ra thêm các biện pháp kỷ luật, còn FIFA có thể tiếp tục điều tra nhằm xác định những cá nhân đứng sau vụ bê bối này.

Các tổ chức thành viên chờ FAM giải thích

Trước buổi công bố kết quả điều tra của AFC tại trụ sở FAM vào ngày 16.3 (có thể AFC sẽ tuyên án phạt vào ngày này luôn), Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá người Mã Lai (MMFA) Firdaus Mohamed bày tỏ lo ngại rằng nếu FAM phải nhận thêm án phạt, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của bóng đá Malaysia.



Ông Firdaus bày tỏ hy vọng FAM sẽ nhận được kết quả tích cực và nhấn mạnh rằng sự cố như vậy không nên tái diễn.

"Chúng tôi hy vọng FAM có thể tiếp tục các chương trình chiến lược, bởi nếu bị đình chỉ, chúng tôi sẽ không thể tổ chức bất kỳ hoạt động nào", ông nói.

"Chúng tôi muốn thấy kết quả tích cực để các chương trình của các hiệp hội bóng đá bang có thể diễn ra suôn sẻ. Dù thế nào, hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng FAM gặp phải vấn đề như vậy", ông nói thêm.

Ông Firdaus, cựu Phó chủ tịch FAM, cho biết MMFA đã yêu cầu FAM giải thích về vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

"Tôi không rõ các tổ chức thành viên khác ra sao, nhưng MMFA đã yêu cầu FAM giải thích. Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ kết quả hay phản hồi nào cho câu hỏi của mình", ông cho biết.

Theo ông Firdaus, nhiều tổ chức thành viên thất vọng với phán quyết của CAS, song đây là thực tế mà bóng đá Malaysia cần chấp nhận để rút kinh nghiệm và phát triển bền vững hơn trong tương lai.