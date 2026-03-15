Arsenal thắng kịch tính Everton, Chelsea khiến trọng tài ‘sốc’ vì hành động dị và cái kết đắng

Trận đấu giữa Chelsea và Newcastle được đánh giá là một trong những trận cầu đáng xem nhất của vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026. Trước khi trận đấu này diễn ra, 2 đội vừa trải qua những trận đấu không như ý ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Với chủ nhà Chelsea, họ thua đậm 2-5 trên sân PSG. Trong khi đó, Newcastle dù chơi trên cơ Barca nhưng phung phí cơ hội, phải hòa 1-1. Chính vì thế, 3 điểm lúc này không chỉ giúp hai đội cải thiện vị trí ở Ngoại hạng Anh, mà còn là "liều thuốc" không thể tốt hơn cho cả hai đội trước khi họ bước vào loạt trận lượt về cúp châu Âu.

Đáng chú ý, ngay khi trận đấu bắt đầu, Chelsea đã có hành động “cực dị” khi bất ngờ đứng thành vòng tròn, xoay quanh trọng tài Paul Tierney. Truyền thông Anh đánh giá đây là hành động gây sốc và khiến CĐV theo dõi không khỏi bật cười. Kênh Sky Sports bình luận: “Những chiêu trò tâm lý của Chelsea mùa này bắt đầu bằng một cuộc hội ý đầy tự tin giữa sân. Nhưng đây là một tình huống khá khó hiểu, trọng tài Paul Tierney lại bị mắc kẹt ở giữa. Anh ta giống như... thứ gì đó vô tình bị mắc vào lưới đánh cá vậy? Dường như Paul Tierney lẫn CĐV đều đang sốc và khó hiểu với những gì các cầu thủ Chelsea đã làm”.

Kết quả trái ngược của Chelsea và Arsenal

Nhưng hành động lạ của Chelsea rốt cuộc đã không giúp ích nhiều cho họ trong hiệp 1 trận gặp Newcastle. Đội chủ sân Stamford Bridge áp đảo ở mặt trận tấn công, sút gấp đôi đối thủ (8 so với 4 của Newcastle). Dù vậy, các chân sút của Chelsea chỉ 2 lần sút trúng đích và không lần nào xuyên thủng lưới đối thủ. Ngược lại, ở phút 18, lưới của Chelsea còn rung lên sau pha xử lý đẹp mắt của Anthony Gordon.

Sang hiệp 2, Chelsea nỗ lực tìm bàn gỡ, có thêm đến 12 lần dứt điểm. Đáng tiếc, các học trò của HLV Liam Rosenior vẫn không thể ghi bàn, phải thua trận 0-1.

Bại trận ngay trên sân nhà, Chelsea xếp thứ 5 với 48 điểm. Sau vòng đấu này, Chelsea có thể rơi xuống vị trí thứ 6 khi Liverpool (48 điểm) chưa thi đấu. Ở chiều ngược lại, trận thắng Chelsea giúp Newcastle có 42 điểm, vươn lên đứng thứ 9.

Trên sân Emirates, đội bóng khác của thành London là Arsenal cũng khiến CĐV bất ngờ. Tuy nhiên, nó không đến từ những hành động ngoài sân cỏ mà nằm ngay ở đội hình xuất phát của đội. Sau gần 2 năm, HLV Mikel Arteta bất ngờ để bộ đôi Kai Havert và Bukayo Saka cùng xuất phát trong trận gặp Everton.

Cũng giống Chelsea, Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Đội chủ nhà sút bóng nhiều hơn nhưng phung phí cơ hội, không lần nào xuyên thủng lưới Everton. Không những vậy, hàng thủ Arsenal còn chơi thiếu tập trung, nhiều lần để Everton phản công nguy hiểm. Nếu không nhờ tài năng của David Raya hay sự lăn xả của Riccardo Calafiori, lưới của Arsenal đã có thể rung lên trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, HLV Mikel Arteta cố gắng thay đổi, rút Kai Havert ra nghỉ. Kể từ đây, thế trận có phần sáng nước hơn với Arsenal khi họ sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, cũng giống như hiệp 1, các chân sút của “Pháo thủ” đều bỏ lỡ.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa, phút 89, Viktor Gyökeres - cầu thủ vào sân thay Kai Havert đánh đầu tung lưới Everton, giúp Arsenal mở tỷ số. Đến phút 90+7, một cầu thủ vào sân thay người khác là Max Dowman lập công, ấn định thắng lợi 2-0 cho Arsenal.

Giành 3 điểm kịch tính ở trận này, Arsenal có 70 điểm sau 31 trận. Đội bóng thành London củng cố vững chắc vị trí đầu bảng, hơn đội xếp thứ 2 là Man City 10 điểm (Arsenal đá nhiều hơn Man City 2 trận). Trong khi đó, Everton có 43 điểm, xếp thứ 8.