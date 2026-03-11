Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FAM tiếp tục bị FIFA mở rộng điều tra đặc biệt, trận Việt Nam tái đấu Malaysia có bị ảnh hưởng?

Văn Trình
Văn Trình
11/03/2026 20:20 GMT+7

Vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ bị cáo buộc sử dụng giấy tờ không hợp pháp của bóng đá Malaysia vẫn chưa khép lại.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul cho biết, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối mặt nguy cơ nhận những án phạt nghiêm khắc hơn.

Theo tiết lộ trên chương trình Nadi Arena của kênh Astro Arena tối 11.3, quyết định bằng văn bản từ Ủy ban kháng cáo thuộc FIFA sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra phán quyết đã nêu rõ nhiều cá nhân và tổ chức có liên quan đến vụ việc. Đáng chú ý, 7 cầu thủ nhập tịch, từng khoác áo đội tuyển Malaysia không thể chứng minh tư cách công dân hợp pháp tại phiên điều trần ở CAS, đồng thời FAM cũng không được giảm mức phạt như mong muốn.

Trước đó, ngày 5.3, CAS đã chính thức bác đơn kháng cáo của FAM cùng 7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Theo quyết định cuối cùng, CAS công bố án phạt mà FIFA áp dụng trước đó với FAM được giữ nguyên (phạt 350.000 CHF đối với FAM), đồng thời cấm thi đấu 12 tháng đối với toàn bộ các cầu thủ liên quan.

FAM tiếp tục bị FIFA mở rộng điều tra đặc biệt, trận Việt Nam tái đấu Malaysia có bị ảnh hưởng?- Ảnh 1.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia như Rodrigo Holgado (19), Joao Figueiredo (14) hay Hector Hevel (13) đều không chứng minh được tư cách công dân Malaysia ở CAS

ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký AFC Windsor Paul, phán quyết của CAS không đồng nghĩa với việc vụ việc đã kết thúc. Ông cho rằng FIFA hiện đã mở thêm các cuộc điều tra mới nhằm làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

“FIFA có quyền điều tra các cá nhân có thể liên quan như đại diện cầu thủ hoặc các quan chức để tìm ra người đứng sau thật sự. Nếu nói vụ việc đã khép lại thì chắc chắn chưa hẳn. Quá trình này thường diễn ra theo từng giai đoạn. Sau cuộc điều tra này sẽ xuất hiện một cuộc điều tra khác”, ông Windsor Paul nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo AFC, đây là vụ việc mang tính quốc tế và có nhiều chi tiết phức tạp, vì vậy khả năng xuất hiện thêm những diễn biến lớn trong thời gian tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31.3 đã được AFC đưa vào tầm ngắm đặc biệt. Tuy nhiên, AFC sẽ không để trận đấu này xảy ra tình huống bị hủy hay hoãn. 

Dư luận Malaysia vẫn muốn tìm ra chủ mưu thật sự

Trong khi đó, dư luận bóng đá Malaysia đang dậy sóng khi nhiều người yêu cầu phải làm rõ ai là người đứng sau vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ. Chuyên gia bóng đá Datuk Dr Pekan Ramli ví vụ việc giống như một “bộ phim hình sự” với cái kết vẫn còn bỏ ngỏ và có thể tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới.

Ông cho rằng điều quan trọng lúc này là FAM cần nói rõ tất cả sự thật, đồng thời sớm ổn định bộ máy lãnh đạo để đưa ra hướng đi mới, vực dậy nền bóng đá quốc gia đang chịu tổn thất lớn về uy tín.

Ông Datuk Dr Pekan Ramli kêu gọi: “Giống như mọi hình phạt cho bất kỳ hành vi vi phạm dân sự hay hình sự nào, đó là một quá trình nhận thức và ăn năn để hối cải và quyết tâm tự hoàn thiện bản thân. Các quan chức FAM hãy quên đi mọi cái tôi, nên ăn năn và tất cả các bên phải cùng nhau hợp tác để xây dựng lại ngôi nhà đang gần như sụp đổ này. Hãy điều chỉnh lại hướng đi của con tàu đã lạc vào những con sóng dữ dội của đại dương. FAM nên nhanh chóng thay đổi bánh lái và thuyền trưởng trước khi quá muộn để con tàu không bị vỡ tan và chìm xuống đáy biển”.

FAM tiếp tục bị FIFA mở rộng điều tra đặc biệt, trận Việt Nam tái đấu Malaysia có bị ảnh hưởng?- Ảnh 2.

Ông Datuk Dr Pekan Ramli kêu gọi FAM cần chỉ rõ chủ mưu đứng sau

ẢNH: FBVN

Trước khi ông Datuk Dr Pekan Ramli lên tiếng, Hoàng thân bang Johor, Nhiếp chính vương Tunku Mahkota Ismail, cũng bất ngờ lên tiếng trên mạng xã hội X khi cho rằng những “người trong nội bộ” FAM mới là bên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc.

Theo Tunku Mahkota Ismail, vấn đề dẫn đến án phạt của FIFA không nằm ở giấy chứng nhận quốc tịch, mà là việc các quan chức FAM làm giả và nộp sai hồ sơ. Ông đặt câu hỏi: “Ai là người đã nộp những tài liệu sai? Các đại diện nào và ai trong FAM đã liên quan đến việc này?”.

Ông Tunku Mahkota Ismail cũng cáo buộc có những người trong nội bộ FAM đang cố gắng bảo vệ nhau, khiến các cầu thủ trở thành “vật tế thần” trong vụ bê bối đang làm rung chuyển bóng đá Malaysia.

