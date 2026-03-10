Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoàng thân Johor tiết lộ bí mật của FAM, chỉ thẳng nguyên nhân thua kiện FIFA ở CAS

Văn Trình
Văn Trình
10/03/2026 18:27 GMT+7

Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ bê bối nhập tịch và làm giả hồ sơ cầu thủ, Hoàng thân Johor – Tunku Mahkota Ismail – bất ngờ công bố những chi tiết nội bộ được cho là nguyên nhân khiến bóng đá Malaysia thất bại trong vụ kiện với FIFA.

"FAM cố tình nộp tài liệu không đúng ở CAS"

Theo đó, Hoàng thân Johor – người đồng thời là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) cho rằng vụ việc thực chất không liên quan đến điều kiện quốc tịch của các cầu thủ, mà là hành vi làm giả và nộp sai tài liệu trong quá trình đăng ký thi đấu. 

Trên mạng xã hội X sáng 10.3, ông Tunku Mahkota Ismail tiết lộ rằng tại phiên điều trần của CAS (26.2), phía FIFA đã không thể đưa ra bằng chứng chứng minh các cầu thủ trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận giấy tờ. 

“Vụ việc của FIFA là về làm giả giấy tờ, chứ không phải vấn đề quốc tịch. Câu hỏi là: ai đã nộp các tài liệu sai? Các đại diện nào và ai trong FAM đã làm điều đó?”, Hoàng thân Johor viết.

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết CAS: 'Đó là bài học lớn cho bóng đá quốc gia'

Theo ông Tunku Mahkota Ismail, thay vì nộp các giấy tờ hợp lệ từ Cục đăng ký quốc gia Malaysia (NRD), một số cá nhân trong nội bộ FAM cố tình sử dụng những tài liệu không đúng quy định. Điều này khiến vụ việc bị xem là gian lận hồ sơ, dẫn đến việc CAS bác đơn kháng cáo, đồng thời giữ nguyên án phạt nghiêm khắc từ FIFA. 

Hoàng thân Johor tiết lộ bí mật của FAM, chỉ thẳng nguyên nhân thua kiện FIFA ở CAS- Ảnh 1.

Ông Tunku Mahkota Ismail (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng 3 cầu thủ đã bị FIFA phạt vì nhập tịch không đúng thủ tục

ẢNH: FBNV

Hoàng thân Johor còn đặt câu hỏi vì sao vụ việc lần này lại bị xử lý nghiêm khắc hơn nhiều so với các tiền lệ trước đó của CAS. Ông dẫn chứng trường hợp một cầu thủ nữ từng thừa nhận làm giả giấy tờ nhưng chỉ bị cấm thi đấu 10 trận cho đội tuyển quốc gia, đồng thời vẫn được phép thi đấu cho CLB. 

Trước đó, ngày 5.3, CAS đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM cùng 7 cầu thủ liên quan gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. FAM bị phạt 350.000 CHF, còn 7 cầu thủ bị treo giò 12 tháng.

Không chỉ dừng ở việc giải thích vụ kiện, Hoàng thân Johor còn gây chú ý khi chỉ trích thẳng một số “người nội bộ” trong FAM. Theo ông, chính những cá nhân này mới là người phải chịu trách nhiệm, thay vì để các cầu thủ hoặc người khác trở thành “vật tế thần”. 

Ông cho biết từ trước đã tồn tại nhiều mâu thuẫn trong nội bộ FAM, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài chính và các dự án bóng đá. “Một số người trong FAM không hài lòng với tôi ngay từ đầu vì họ không thể kiếm tiền. Có người nhờ tôi tìm dự án, có người nhờ tôi giúp để tránh bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) điều tra”, ông viết.

Hoàng thân Johor còn cáo buộc rằng một số cá nhân đã âm thầm phối hợp với nhóm cổ động viên “Ultras Malaya”, một số nhà báo và các tài khoản mạng xã hội nhằm tạo ra chiến dịch công kích và biến ông thành “vật tế thần” trong vụ bê bối. Theo ông, bản chất vụ việc rất rõ ràng: những người nộp hồ sơ sai phải chịu trách nhiệm, thay vì đổ lỗi cho cầu thủ hoặc lợi dụng truyền thông để đánh lạc hướng dư luận. 

Hoàng thân Johor tiết lộ bí mật của FAM, chỉ thẳng nguyên nhân thua kiện FIFA ở CAS- Ảnh 2.

Ông Tunku Mahkota Ismail chỉ trích mạnh mẽ việc làm của FAM

ẢNH: FBNV


Ông Tunku Mahkota Ismail từng tố cáo FAM nhưng không thành

Sau động thái trên của ông Tunku Mahkota Ismail, trang báo chuyên bình luận ở Malaysia, Malaysiakini bất ngờ tiết lộ đây cũng không phải lần đầu chủ sở hữu của JDT công khai chỉ trích FAM và đưa ra những cáo buộc liên quan đến sai phạm trong nội bộ tổ chức này. 

Trang Malaysiakini nhấn mạnh: “Cách đây khoảng một thập kỷ, vào năm 2016, Hoàng thân Johor từng tuyên bố ông nhận được một USB từ các “người thổi còi”, trong đó được cho là chứa bằng chứng về các hành vi tham nhũng trong FAM. Tuy nhiên sau đó, phía MACC cho biết thiết bị này không chứa bất kỳ bằng chứng tham nhũng nào. Khi đó, ông Azam Baki, người phụ trách điều tra của MACC thời điểm đó, xác nhận rằng cơ quan chống tham nhũng Malaysia không tìm thấy dấu hiệu sai phạm từ dữ liệu trong chiếc USB nói trên”.

Xem thêm bình luận