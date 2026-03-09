Uzbekistan thắng đậm Bangladesh khiến đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó, Triều Tiên thua ngược đội Trung Quốc

Uzbekistan đã giành được vé vào tứ kết

Bước vào trận gặp Bangladesh, đội tuyển nữ Uzbekistan chủ động tấn công, chơi áp đảo đối thủ trong cả 90 phút. Cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, Diyorakhon Khabibullaeva là người thi đấu rực sáng ở trận này, ghi hat-trick bàn thắng cho Uzbekistan. Trong khi đó, bàn còn lại của Uzbekistan được ghi bởi Nilufar Kudratova ở phút 88.

Highlight đội tuyển nữ Bangladesh 0-4 Uzbekistan: Chính thức giành vé tứ kết

Với chiến thắng ở trận đấu này, đội tuyển nữ Uzbekistan có 3 điểm cùng hiệu số -2, kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng B. Đại diện Trung Á cũng giành luôn suất đầu tiên dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất để vào chơi ở tứ kết. Trong khi đó, đội xếp thứ 3 ở bảng A là Philippines (3 điểm, hiệu số -2) bị đẩy xuống vị trí thứ 3 (vị trí sẽ bị loại). Philippines có cùng điểm và hiệu số với đội tuyển nữ Uzbekistan nhưng phải xếp sau vì ghi ít bàn thắng hơn.

Đội tuyển nữ Uzbekistan (áo trắng) đã giành vé đi tiếp ẢNH: BFA

Ngày mai, lượt đấu cuối bảng C sẽ xác định các chiếc vé còn lại để góp mặt ở tứ kết. Tâm điểm vẫn là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản.

Nếu có ít nhất 1 điểm ở trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức có mặt ở tứ kết. Đồng thời, vị trí trong bảng C của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phụ thuộc vào cặp đấu còn lại, giữa đội tuyển nữ Đài Loan và Ấn Độ.

Trong trường hợp trắng tay, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp với vị trí thứ 3. Dù vậy, kịch bản này khá rủi ro khi đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải đáp ứng những điều kiện khá ngặt nghèo ở lượt trận cuối. Cụ thể, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ được phép thua Nhật Bản với cách biệt đúng 1 bàn. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng phải chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu còn lại, khi Ấn Độ không được thắng Đài Loan với các tỷ số như 2-1, 3-2 hay 4-3.

Trong kịch bản đội tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản với cách biệt 2 bàn, cơ hội vẫn còn nếu đội ghi được ít nhất 1 bàn thắng (ví dụ thua 1-3 hoặc 2-4…). Khi đó, tổng số bàn thắng của đội tuyển Việt Nam sẽ nhiều hơn Philippines (đội có hiệu số -2, ghi được 2 bàn), qua đó giúp chúng ta chiếm ưu thế trong các chỉ số phụ.

Đội tuyển nữ Việt Nam có thể bị loại, nhưng hoàn toàn có thể thông cảm

Tại Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động thực hiện quá trình trẻ hóa lực lượng nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn. Nhiều gương mặt trẻ được trao cơ hội thi đấu và tích lũy kinh nghiệm, khiến đội hình chưa thể đạt sự ổn định và gắn kết cao nhất như trước.

Bên cạnh đó, một số trụ cột của đội cũng không có được thể trạng tốt nhất do ảnh hưởng của chấn thương và quá trình hồi phục, điển hình như Thanh Nhã. Những yếu tố này phần nào tác động đến sức mạnh chung của đội tuyển, vì vậy, nếu phải dừng bước sớm ở giải đấu lần này thì cũng là điều có thể lý giải được.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Triều Tiên và Trung Quốc hấp dẫn

Ở cặp đấu cùng giờ, màn so tài giữa đội tuyển nữ Triều Tiên và đội tuyển nữ Trung Quốc là trận “chung kết” bảng B. Trước khi cuộc chạm trán này diễn ra, 2 đội đều có 6 điểm, sớm giành quyền vào chơi ở tứ kết. Dù vậy, hai đội tuyển đều muốn giành thắng lợi ở trận đấu này để có ngôi đầu, qua đó có thể nằm ở nhánh đấu dễ tại vòng loại trực tiếp.

Highlight đội tuyển nữ Trung Quốc 2-1 Triều Tiên: Ngược dòng ngoạn mục

Đáng chú ý, trận đấu giữa đội tuyển nữ Triều Tiên và đội tuyển nữ Trung Quốc cũng có sự hiện diện của các trọng tài đến từ Việt Nam. Trọng tài Lê Thị Ly là người được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chọn bắt chính. Trong khi đó, bà Hà Thị Phương cũng được AFC phân công làm nhiệm vụ, là một trong hai trợ lý của trọng tài Lê Thị Ly.

Trọng tài Lê Thị Ly là người bắt chính trận đấu giữa đội tuyển nữ Triền Tiên và đội tuyển nữ Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với tính chất quan trọng, trận đấu trên sân CommBank trở nên “cực nóng” ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội đẩy cao nhịp độ trận đấu, chơi ăn miếng trả miếng liên tục. Trong thế trận này, khu vực giữa sân trở thành điểm nóng khi các cầu thủ đôi bên thi đấu cực rắn, có nhiều tình huống phạm lỗi. Ngay ở phút thứ 5, tiền vệ Kim Song-gyong của đội tuyển nữ Triều Tiên có tình huống phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ của đội tuyển nữ Trung Quốc. Rất may cho cô là sau khi tham khảo VAR, trọng tài Lê Thị Ly chỉ rút ra thẻ vàng cảnh cáo.

Thoát cảnh mất người sớm, đội tuyển nữ Triều Tiên bắt đầu xốc lại đội hình, chơi tốt hơn so với đội tuyển nữ Trung Quốc ở mặt trận tấn công. Thay vì dùng nhiều bóng ngắn như đầu trận, bắt đầu từ phút thứ 10, đội tuyển nữ Triều Tiên bắt đầu chơi bóng dài. Cách đá này giúp họ có nhiều cơ hội ăn bàn, liên tục đặt khung thành đội tuyển nữ Trung Quốc vào tình trạng báo động. Phút 32, Kim Kyong-yong kết thúc tình huống tấn công bằng cú đá tinh tế, mở tỷ số cho đội tuyển nữ Triều Tiên.

Tuy nhiên, phía đối diện, đội tuyển nữ Trung Quốc cũng không chịu thua thiệt. Các học trò của HLV Ante Milicic cũng chủ động chơi rắn, khiến đội tuyển nữ Triều Tiên gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ mất 2 phút sau khi để Triều Tiên mở tỷ số, đội tuyển nữ Trung Quốc đã có bàn gỡ hòa 1-1. Người mang về niềm vui cho đội tuyển nữ Trung Quốc là hậu vệ Chen Qiaozhu, với cú đá đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Không những vậy, đến phút 45+6, Wang Shuang còn sút tung lưới đội tuyển nữ Triều Tiên, giúp Trung Quốc dẫn ngược 2-1.

Sau bàn thắng này, đội tuyển nữ Triều Tiên phản ứng quyết liệt, ra khỏi sân không thi đấu tiếp vì cho rằng cầu thủ của Trung Quốc đã việt vị. Bà Lê Thị Ly cùng các cộng sự giải thích và trọng tài người Việt Nam cũng nổi còi kết thúc hiệp đấu ít phút sau đó.

Đội tuyển nữ Trung Quốc có liên tiếp 2 bàn thắng, trong khi đội tuyển nữ Triều Tiên phản ứng quyết liệt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra căng thẳng khi hai đội chơi đôi công. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm và đội tuyển Trung Quốc giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

Đánh bại đội tuyển nữ Triều Tiên, đội tuyển nữ Trung Quốc có 9 điểm sau 3 trận, vào tứ kết với ngôi đầu. Phía đối diện, đội tuyển nữ Triều Tiên có 6 điểm, xếp thứ 2.