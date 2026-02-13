Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thanh Nhã nói gì khi ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Trung Quốc: ‘Đối thủ va chạm rất quyết liệt…’

Thư Anh
Thư Anh
13/02/2026 22:31 GMT+7

Sau đợt tập huấn tại Trung Quốc, với 2 trận đấu tập với đội tuyển nữ chủ nhà, đội tuyển nữ Việt Nam rút ra được nhiều bài học quan trọng.

Đội tuyển nữ Trung Quốc rất mạnh

Nói về kết quả tập huấn tại Trung Quốc, tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã cho rằng đây là dịp cọ xát quan trọng để đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện hơn trước thềm VCK bóng đá nữ châu Á 2026.

Thanh Nhã nói gì khi ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Trung Quốc: ‘Đối thủ va chạm rất quyết liệt…’- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn bổ ích tại Trung Quốc trước VCK châu Á

Ảnh: VFF

Chia sẻ về đối thủ, Thanh Nhã nhận định: “Đội tuyển nữ Trung Quốc có lối chơi mạnh mẽ, phối hợp đập nhả nhanh và va chạm rất quyết liệt. Khi thi đấu với những đối thủ như vậy, nếu mình không tranh chấp đủ mạnh mẽ và tập trung thì sẽ gặp nhiều bất lợi”.

Là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam sau hai trận đấu tập, Thanh Nhã cho biết đó sẽ là động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực: “Qua tình huống ghi bàn vào lưới Trung Quốc, tôi sẽ cố gắng phát huy những điểm mạnh của mình. Khi bước vào trận đấu, tôi cần quyết liệt hơn, tự tin hơn để đóng góp nhiều hơn cho đội”.

Thanh Nhã nói gì khi ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Trung Quốc: ‘Đối thủ va chạm rất quyết liệt…’- Ảnh 2.

Đội thủ nữ Trung Quốc áo đỏ rất cao to. Thanh Nhã (19) rất nỗ lực

Ảnh: VFF

Những trận giao hữu vừa qua cũng là dịp để các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu, thử nghiệm năng lực và kiểm chứng chiến thuật. Đánh giá về chuyến tập huấn tại Thâm Quyến, Thanh Nhã nhấn mạnh: “Sau chuyến tập huấn lần này, toàn đội đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về chiến thuật, đặc biệt là vấn đề thể lực và sự quyết liệt trong thi đấu. Đây là những yếu tố rất quan trọng khi thi đấu ở cấp độ châu lục”.

Thanh Nhã cũng khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện những điểm còn hạn chế để hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt nhất tại VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 vào tháng 3 tới.

