Vòng 16 đội Champions League: Liverpool và Tottenham thua 'thảm họa', Bayern Munich thắng đậm đến khó tin

Liverpool, Tottenham gây thất vọng

Ở trận đấu sớm nhất lượt đi vòng 16 đội Champions League, Liverpool làm khách trên sân của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray. Ở vòng bảng, Galatasaray thi đấu không quá tốt và phải nhờ đến loạt trận play-off mới đánh bại được Juventus, qua đó gặp mặt ở vòng 16 đội (thắng 7-5 sau 2 lượt trận).

Dù vậy, với lợi thế sân nhà, Galatasaray không chơi phòng ngự mà sẵn sàng đẩy cao đội hình, chơi đôi công với Liverpool. Trong 90 phút, đội bóng của HLV Okan Buruk cũng tung ra đến 11 cú sút, khiến khung thành Liverpool nhiều lần chao đảo. Ngay ở phút thứ 7, Mario Lemina đã đánh đầu đẹp mắt, giúp Galatasaray dẫn trước 1-0.

Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn. “Lữ đoàn đỏ” dứt điểm 15 lần, trong đó có đến 6 cú sút đi trúng đích. Dù vậy, những cầu thủ được kỳ vọng như Mohamed Salah, Florian Wirtz hay Hugo Ekitiké có ngày thi đấu không tốt, bất lực trong việc xuyên thủng lưới Galatasaray và khiến Liverpool phải bại trận 0-1.

Liverpool (áo xanh) bại trận trên sân Galatasaray ẢNH: REUTERS

Tương tự Liveppol, đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Tottenham cũng để lại thất vọng lớn. Thậm chí, màn thể hiện của Tottenham còn bị truyền thông nước Anh đánh giá là “thảm họa”.

Làm khách trên sân của Atletico Madrid, Tottenham ra sân với đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút thi đấu, “Gà trống” đã để thủng lưới đến 3 bàn. Đáng nói hơn, cả 3 bàn thua của Tottenham đều xuất phát từ những sai lầm ở hàng thủ. Marcos Llorente, Antoine Griezmann và Julián Álvarez là những cầu thủ đã tận dụng, giúp Atletico Madrid dẫn trước 3-0. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 22, Robin Le Normand còn lập công, giúp đội bóng của Tây Ban Nha có bàn thắng thứ 4.

Dù rất cố gắng nhưng trong hiệp 1, Tottenham chỉ tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 do công của Pedro Porro ở phút 26.

Sang hiệp 2, Atletico Madrid giảm nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, đại diện của La Liga vẫn tìm được bàn thứ 5, do công của Julián Álvarez. Mãi đến phút 76, Dominic Solanke mới lập công, giúp Tottenham có bàn thắng thứ 2 ở trận này. Chung cuộc, Tottenham bại trận 2-5 và chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về, diễn ra sau đây 1 tuần.

Hàng thủ Tottenham có ngày thi đấu thảm họa, để Atletico Madrid ghi liên tiếp 4 bàn chỉ trong hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Ở cặp đấu cùng giờ, Barca làm khách trên sân St. James Park của Newcastle. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều và tung ra sân các hảo thủ như Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha nhưng Barca lại bất ngờ thi đấu dưới cơ so với đội chủ nhà. Trong 90 phút, Newcastle áp đảo mọi thông số ở mặt trận tấn công, sút đến 18 lần - gấp đôi những gì Barca làm được. Sau nhiều lần thoát thua may mắn, phút 86, Harvey Barnes ghi bàn, giúp Newcastle dẫn trước 1-0. Phải rất may mắn, Barca mới kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, khi Lamine Yamal sút phạt đền thành công ở phút 90+6.

Trái ngược với màn thể hiện của các ông lớn như Liverpool, Barca, đội bóng đến từ Đức là Bayern Munich lại có trận đấu thăng hoa khi làm khách trên sân của Atalanta. Ngay trong hiệp 1, các học trò của HLV Kompany đã thi đấu áp đảo đối thủ, dẫn trước 3-0 nhờ các bàn thắng của Josip Stanišićm, Michael Olise và Serge Gnabry. Sang hiệp 2, Nicolas Jackson, Michael Olise, Jamal Musiala giúp Bayern Munich có thêm 3 bàn thắng, dẫn trước Atalanta 6-0. Phải đến phút 90+3, Mario Pašalić mới ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà.

Với thắng lợi 6-1, Bayern Munich cũng nắm lợi thế lớn trong việc giành vé vào chơi ở tứ kết khi trận lượt về, diễn ra ngày 19.3 họ được thi đấu trên sân nhà.