Đội tuyển nữ Đài Loan thắng nhờ sai lầm của Ấn Độ, nối gót Nhật Bản vào tứ kết châu Á

Văn Trình
Văn Trình
10/03/2026 18:09 GMT+7

Chiều 10.3, đội tuyển nữ Đài Loan đánh bại Ấn Độ 3-1 ở lượt đấu cuối bảng C, giải Asian Cup nữ 2026 để chính thức giành quyền vào chơi ở tứ kết.

Trước khi bước vào trận đấu trên sân CommBank, đội tuyển nữ Đài Loan đang rộng cửa đi tiếp. 3 điểm ở lượt đấu thứ 2 giúp đội tuyển nữ Đài Loan vươn lên đứng thứ 2 tại bảng C, do hơn đội tuyển nữ Việt Nam thành tích đối đầu. Chỉ cần 1 điểm ở trận gặp Ấn Độ, đội tuyển nữ Đài Loan sẽ chính thức có mặt ở tứ kết. Trong khi đó, đội tuyển nữ Ấn Độ trắng tay sau 2 trận, đứng chót bảng với 0 điểm và hiệu số -12. Dù vậy, cửa đi tiếp của đại diện Nam Á vẫn còn nếu họ có thể đánh bại đội tuyển nữ Đài Loan với các tỷ số như 2-1, 3-2 hay 4-3, đồng thời mong đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản.

Đội tuyển nữ Đài Loan thắng nhờ sai lầm của Ấn Độ, nối gót Nhật Bản vào tứ kết châu Á- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Ấn Độ (phải) muốn tạo bất ngờ trước Đài Loan để có cơ hội đi tiếp

ẢNH: FACEBOOK AFC

Đội tuyển nữ Đài Loan ghi 3 bàn từ những sai lầm của hàng thủ Ấn Độ

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Ấn Độ mới là đội chơi chủ động, đẩy cao đội hình tấn công. Dù vậy, khi chưa tìm được bất kỳ cơ hội ngon ăn nào, ở phút 12, Sanju Yadav lại mắc sai lầm khó tin, tạo điều kiện để Su Yu-hsuan dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho đội tuyển nữ Đài Loan.

Thủng lưới sớm, đội tuyển nữ Ấn Độ buộc phải gia tăng sức ép. Với lợi thế về thể hình, các cô gái Ấn Độ dùng nhiều bóng dài để tiếp cận khung thành Đài Loan. Trong 45 phút hiệp 1, các học trò của HLV Amelia Valverde sút đến 9 lần, bằng với những gì đối thủ làm được. Phút 39, Manisha Kalyan sút phạt đẹp mắt, đánh bại hoàn toàn thủ thành Yu ting Wang của Đài Loan. Dù trọng tài không nhìn thấy bóng đã qua vạch vôi nhưng VAR đã vào cuộc, công nhận bàn thắng và giúp đội tuyển nữ Ấn Độ có bàn gỡ 1-1.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-4 Nhật Bản: Nỗ lực trước sức ép lớn

Dù vậy, kể từ thời điểm gỡ hòa, các cầu thủ Ấn Độ không giữ được sự tập trung. Đến phút 45+9, Pyari Xaxa để tay chạm bóng trong vòng cấm, giúp đội tuyển nữ Đài Loan được hưởng quả phạt đền. Hsu Yi-yun được trao cơ hội và dù cô thực hiện không thành công nhưng bóng lại bất ngờ đập cột dọc rồi trúng lưng thủ thành Elangbam lăn vào lưới, giúp đội tuyển nữ Đài Loan có bàn thắng thứ 2.

Đội tuyển nữ Đài Loan thắng nhờ sai lầm của Ấn Độ, nối gót Nhật Bản vào tứ kết châu Á- Ảnh 2.
Đội tuyển nữ Đài Loan thắng nhờ sai lầm của Ấn Độ, nối gót Nhật Bản vào tứ kết châu Á- Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Đài Loan (áo trắng) tiếp tục có lợi thế trong việc giành vé đi tiếp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra chặt chẽ hơn. Đội tuyển nữ Đài Loan kiểm soát bóng phần lớn thời gian (gần 60%) và có thêm 2 cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số. Phút 77, Yu-Chin Chen tiếp tục tận dụng sai lầm của hàng thủ Ấn Độ, ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho đội tuyển nữ Đài Loan.

Đánh bại đội tuyển nữ Ấn Độ 3-1, đội tuyển nữ Đài Loan có 6 điểm sau 2 trận. Kết quả này giúp họ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 bảng C, qua đó nối gót Nhật Bản (xếp đầu, có 9 điểm) để vào chơi ở vòng tứ kết. Phía đối diện, đội tuyển nữ Ấn Độ thua cả 3 trận, xếp cuối bảng.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1.3 đến 21.3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

