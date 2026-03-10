Đội tuyển nữ Việt Nam quyết không lùi bước

Trận thua 0-1 trước Đài Loan ở lượt hai đã đẩy đội tuyển nữ Việt Nam vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào tứ kết Asian Cup 2026. Huỳnh Như cùng đồng đội đang đứng thứ ba ở bảng C, và tối thiểu phải bảo vệ vị trí này trước sức ép của Ấn Độ để có mặt ở tứ kết.

Trong khi ở lượt cuối, học trò HLV Mai Đức Chung phải đương đầu "chị đại" Nhật Bản, hai đối thủ Ấn Độ và Đài Loan sẽ so tài. Hai trận đấu diễn ra cùng giờ, đồng nghĩa các đội sẽ vừa đá, vừa ngóng tin tức từ trận còn lại để tính toán kịch bản đi tiếp.

Để góp mặt tại tứ kết mà không cần quan tâm đến trận còn lại, đội tuyển nữ Việt Nam cần thắng hoặc hòa Nhật Bản. Nếu thua Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chờ kết quả có lợi từ trận Ấn Độ gặp Đài Loan.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đấu ẢNH: VFF

Trong trường hợp Đài Loan thắng hoặc hòa Ấn Độ, hoặc Ấn Độ thắng Đài Loan với cách biệt 2 bàn (hoặc thắng cách biệt 1 bàn thì phải thắng đúng tỷ số 1-0), đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn đứng nhì bảng hoặc thứ ba. Khi ấy, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần thua với cách biệt không quá 2 bàn trước Nhật Bản (hoặc thua 0-2 thì không được nhận thêm thẻ vàng nào để cân bằng mọi chỉ số với Philippines - đội đứng thứ ba bảng A, rồi chờ đợi bốc thăm) để vào tứ kết. Nếu thua đậm hơn, thì dù giành được vị trí thứ ba, toàn đội cũng "về nhà".

Trong bối cảnh áp lực bủa vây, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam phải quyết chiến Nhật Bản. Toàn đội sẽ nỗ lực giành quyền tự quyết, thay vì chờ đợi "phép màu" từ đối thủ khác. Đó vẫn luôn là tinh thần tự cường của "các cô gái kim cương", dù trong khó khăn vẫn kiêu hãnh thi đấu.

"Chúng tôi đã từng gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc trong mọi trận đấu. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị về đấu pháp để có thể thi đấu tốt nhất trước đối thủ này. Như chúng tôi đã chia sẻ trước đó, đội không quá quan tâm tới kết quả của các đội khác. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nỗ lực hết mình, tự quyết định cơ hội của mình bằng một trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Trong khi đó, tiền vệ Bích Thùy cho biết toàn đội đã nhanh chóng ổn định tinh thần sau trận đấu vừa qua và đang hướng tới trận gặp Nhật Bản với quyết tâm cao.

"Không chỉ riêng cá nhân tôi mà toàn đội đều đã củng cố lại tinh thần. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất và nỗ lực thi đấu hết mình cho đến những phút cuối cùng", Bích Thùy chia sẻ.

Đội tuyển nữ Việt Nam toàn thua Nhật Bản ở các cuộc đối đầu trước đây. 2 trận gần nhất, học trò ông Mai Đức Chung thua 0-7 (ASIAD 2023) và 0-3 (Asian Cup 2022). Tại Asian Cup 2026, đội tuyển nữ Nhật Bản thể hiện sức mạnh hủy diệt khi thắng đội tuyển nữ Đài Loan (2-0) và Ấn Độ (11-0), ghi 13 bàn và chưa để thủng lưới.