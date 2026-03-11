Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

AFC tiết lộ đội tuyển nữ Iran đang ở Malaysia, Chủ tịch FIFA và ông Trump nói gì về World Cup 2026?

Giang Lao
Giang Lao
11/03/2026 14:56 GMT+7

Chiều 11.3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận, đội tuyển nữ Iran đang ở Kuala Lumpur (Malaysia) tại một khách sạn, cùng lúc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng về tình hình liên quan World Cup 2026 và đội tuyển nam nước này.

AFC cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho đội tuyển nữ Iran

Trong một tuyên bố với hãng thông tấn Bernama, AFC xác nhận rằng đội tuyển nữ Iran đang lưu trú tại một khách sạn ở Kuala Lumpur (Malaysia), sau khi xuất hiện hình ảnh đội có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur sáng 11.3. Đội tuyển nữ Iran được cho là trên hành trình trở về nước, sau khi tham dự giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Women's Asian Cup) ở Úc.

AFC tiết lộ đội tuyển nữ Iran đang ở Malaysia, Chủ tịch FIFA và ông Trump nói gì về World Cup 2026?- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Iran nhận sự hỗ trợ và giúp đỡ đầy đủ từ AFC

Ảnh: Chụp màn hình The-AFC.com

"AFC sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho đội tuyển nữ Iran trong suốt thời gian lưu trú tại đây, cho đến khi các sắp xếp đi lại tiếp theo được hoàn tất. AFC sẽ tiếp tục ưu tiên phúc lợi và sự an toàn của các cầu thủ và quan chức, và kêu gọi giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên đội tuyển", tuyên bố của AFC cho biết.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, không tiết lộ tên hoặc địa điểm của khách sạn nơi đội tuyển nữ Iran sẽ lưu trú vì lý do an ninh. Ông nói: "Rất tiếc, vì lý do an ninh, chúng tôi không thể tiết lộ địa điểm của khách sạn".

Trước đó, một đoạn video về sự xuất hiện của đội tuyển nữ Iran tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sáng 11.3. Theo Đại sứ quán Iran tại Malaysia, các nữ cầu thủ tham gia giải vô địch bóng đá nữ châu Á dự kiến sẽ trở về Iran tùy thuộc vào tình trạng chuyến bay và việc mở cửa lại không phận của nước này.

"Họ muốn trở về quê hương", Đại sứ quán Iran cho biết khi được liên hệ, theo Bernama. 

Trong khi đó, theo một báo cáo trích dẫn lời Bộ trưởng Nhập cư Úc Tony Burke xác nhận, đã có 7 thành viên đội tuyển nữ Iran nộp đơn xin tị nạn ở nước này, trong đó gồm 6 cầu thủ và 1 thành viên ban huấn luyện.

AFC tiết lộ đội tuyển nữ Iran đang ở Malaysia, Chủ tịch FIFA và ông Trump nói gì về World Cup 2026?- Ảnh 2.

Đội tuyển Iran (áo trắng) có tham dự World Cup 2026 hay không, đang bị đặt dấu hỏi rất lớn. FIFA phải tìm giải pháp khẩn cấp

Ảnh: Chụp màn hình The-AFC.com

Diễn biến này cũng liên quan đến tình hình của đội tuyển nam Iran có tham dự World Cup 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada vào tháng 6 tới đây hay không, hiện đang bỏ ngỏ. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), Mehdi Taj, cho rằng với sự cố của đội tuyển nữ nước này tại giải bóng đá nữ châu Á ở Úc, chắc chắn họ sẽ không để đội tuyển nam tham dự World Cup 2026.

Cùng ngày, trong một thông điệp đăng trên trang chủ của FIFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Tôi đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về tình hình chuẩn bị cho World Cup sắp tới, và sự háo hức ngày càng tăng khi chỉ còn 93 ngày nữa là giải đấu sẽ khai mạc. 

Chúng tôi cũng đã nói về tình hình hiện tại ở Iran, và việc đội tuyển Iran đã giành quyền tham dự World Cup 2026. Trong cuộc thảo luận, Tổng thống Trump nhắc lại rằng, đội tuyển Iran dĩ nhiên được chào đón tham gia giải đấu tại Mỹ".

"Chúng ta cần một sự kiện như World Cup để gắn kết mọi người lại với nhau hơn bao giờ hết, và tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Mỹ vì sự ủng hộ của ông, điều này một lần nữa cho thấy bóng đá kết nối thế giới", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh.

Tin liên quan

Nóng: Sự cố đội tuyển nữ tại giải châu Á, Iran sẽ rút khỏi World Cup 2026

Nóng: Sự cố đội tuyển nữ tại giải châu Á, Iran sẽ rút khỏi World Cup 2026

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), Mehdi Taj, với sự cố của đội tuyển nữ nước này tại Asian Cup diễn ra ở Úc, chắc chắn họ sẽ không để đội tuyển nam tham dự World Cup 2026. FIFA phải tìm giải pháp thay thế.

‘Báo cáo đầy đủ của CAS về vụ nhập tịch lậu còn rúng động hơn, FAM nên hối hận’

Nhà báo John Duerden: ‘Nếu AFC tha tội cho FAM và đội tuyển Malaysia, sẽ là một vụ bê bối khác’

Khám phá thêm chủ đề

AFC FIFA World Cup Asian Cup Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận