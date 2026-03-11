AFC tiết lộ đội tuyển nữ Iran đang ở Malaysia, Chủ tịch FIFA và ông Trump nói gì về World Cup 2026?

AFC cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho đội tuyển nữ Iran

Trong một tuyên bố với hãng thông tấn Bernama, AFC xác nhận rằng đội tuyển nữ Iran đang lưu trú tại một khách sạn ở Kuala Lumpur (Malaysia), sau khi xuất hiện hình ảnh đội có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur sáng 11.3. Đội tuyển nữ Iran được cho là trên hành trình trở về nước, sau khi tham dự giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Women's Asian Cup) ở Úc.

Đội tuyển nữ Iran nhận sự hỗ trợ và giúp đỡ đầy đủ từ AFC Ảnh: Chụp màn hình The-AFC.com

"AFC sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho đội tuyển nữ Iran trong suốt thời gian lưu trú tại đây, cho đến khi các sắp xếp đi lại tiếp theo được hoàn tất. AFC sẽ tiếp tục ưu tiên phúc lợi và sự an toàn của các cầu thủ và quan chức, và kêu gọi giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên đội tuyển", tuyên bố của AFC cho biết.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, không tiết lộ tên hoặc địa điểm của khách sạn nơi đội tuyển nữ Iran sẽ lưu trú vì lý do an ninh. Ông nói: "Rất tiếc, vì lý do an ninh, chúng tôi không thể tiết lộ địa điểm của khách sạn".

Trước đó, một đoạn video về sự xuất hiện của đội tuyển nữ Iran tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sáng 11.3. Theo Đại sứ quán Iran tại Malaysia, các nữ cầu thủ tham gia giải vô địch bóng đá nữ châu Á dự kiến sẽ trở về Iran tùy thuộc vào tình trạng chuyến bay và việc mở cửa lại không phận của nước này.

"Họ muốn trở về quê hương", Đại sứ quán Iran cho biết khi được liên hệ, theo Bernama.

Trong khi đó, theo một báo cáo trích dẫn lời Bộ trưởng Nhập cư Úc Tony Burke xác nhận, đã có 7 thành viên đội tuyển nữ Iran nộp đơn xin tị nạn ở nước này, trong đó gồm 6 cầu thủ và 1 thành viên ban huấn luyện.

Đội tuyển Iran (áo trắng) có tham dự World Cup 2026 hay không, đang bị đặt dấu hỏi rất lớn. FIFA phải tìm giải pháp khẩn cấp Ảnh: Chụp màn hình The-AFC.com

Diễn biến này cũng liên quan đến tình hình của đội tuyển nam Iran có tham dự World Cup 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada vào tháng 6 tới đây hay không, hiện đang bỏ ngỏ. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), Mehdi Taj, cho rằng với sự cố của đội tuyển nữ nước này tại giải bóng đá nữ châu Á ở Úc, chắc chắn họ sẽ không để đội tuyển nam tham dự World Cup 2026.

Cùng ngày, trong một thông điệp đăng trên trang chủ của FIFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Tôi đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về tình hình chuẩn bị cho World Cup sắp tới, và sự háo hức ngày càng tăng khi chỉ còn 93 ngày nữa là giải đấu sẽ khai mạc.

Chúng tôi cũng đã nói về tình hình hiện tại ở Iran, và việc đội tuyển Iran đã giành quyền tham dự World Cup 2026. Trong cuộc thảo luận, Tổng thống Trump nhắc lại rằng, đội tuyển Iran dĩ nhiên được chào đón tham gia giải đấu tại Mỹ".

"Chúng ta cần một sự kiện như World Cup để gắn kết mọi người lại với nhau hơn bao giờ hết, và tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Mỹ vì sự ủng hộ của ông, điều này một lần nữa cho thấy bóng đá kết nối thế giới", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh.