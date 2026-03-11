Nhà báo John Duerden: ‘Nếu AFC tha tội cho FAM và đội tuyển Malaysia, sẽ là một vụ bê bối khác’

Nghi ngờ vì AFC vẫn chưa ra án phạt FAM và đội tuyển Malaysia

Tính đến sáng 11.3, đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra thông báo (ngày 5.3) bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và chỉ giảm nhẹ một chút hình phạt đối với 7 cầu thủ liên quan (vẫn bị cấm 12 tháng, chỉ cho tập luyện ở CLB và thi đấu các trận không chính thức).

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa ra án phạt như đã cam kết trước đó, theo nhà báo John Duerden, trong bài viết mới nhất: "Vụ bê bối nhập tịch ở Malaysia: Thiếu trách nhiệm giải trình một cách đáng buồn".

AFC vẫn chưa xử phạt đội tuyển Malaysia và FAM, gây bức xúc cho người hâm mộ nước này và cả châu Á Ảnh: Ngọc Linh

Ông John Duerden cho rằng: "Cần đảm bảo rằng đội tuyển Malaysia không tham dự Asian Cup 2027. Đó là điều chắc chắn. AFC cho rằng, họ cần chờ đợi quyết định cuối cùng của FIFA và phán quyết của CAS, trước khi đưa ra các biện pháp. Thế nhưng, đến nay (11.3) vẫn chưa có. Nhưng điều này rồi cũng sẽ đến chỉ trong vài ngày nữa thôi, hình phạt dự kiến sẽ được giáng xuống bóng đá Malaysia".

"Từ "gian lận" là quá rõ. Hầu hết mọi người đều cho rằng, các trận đấu có sự tham gia của các cầu thủ bất hợp pháp sẽ bị xử thua, điều này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giành vé đến Ả Rập Xê Út tham dự Asian Cup 2027 vào đầu năm tới.

Khi bóng đá Timor Leste làm điều tương tự với 9 cầu thủ người Brazil nhập tịch lậu vào thời điểm năm 2017, họ đã bị tước bỏ mọi kết quả vòng loại Asian Cup 2019 và cũng bị loại khỏi giải đấu năm 2023.

Thế nhưng, với trường hợp của bóng đá Malaysia, AFC vẫn chưa ra tay một cách chóng vánh như với bóng đá Timor Leste. Qua đó, đã gây nhiều sự nghi ngờ rằng AFC có trụ sở tại Kuala Lumpur, nên cơ quan này đang hoãn binh, vì hiện có các nhân vật có tầm ảnh hưởng ở Malaysia đang vận động hành lang ngầm tại AFC với hy vọng được khoan hồng. Nếu có, đó sẽ là một vụ bê bối khác", nhà báo John Duerden nhấn mạnh.

"Hiện tại, sự minh bạch từ phía các quan chức ở FAM sẽ được hoan nghênh. Người hâm mộ Malaysia và bóng đá châu Á xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp hơn", ông John Duerden bày tỏ thêm trong bài viết của mình.

Cũng trong bài viết của nhà báo John Duerden, ông cho rằng với đến 3 tổ chức đã chứng minh sự sai phạm của bóng đá Malaysia, gồm Ủy ban Kỷ luật và Kháng cáo của FIFA, và CAS, "câu chuyện về việc nhập tịch lậu của bóng đá Malaysia đã đi đến hồi kết".

"Thế nhưng, vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp và sự thiếu trách nhiệm giải trình và minh bạch hoàn toàn từ phía FAM. Điều này đã gây ra sự phản ứng dữ dội, không chỉ với người hâm mộ Malaysia, mà còn với ở khu vực Đông Nam Á và châu Á", nhà báo John Duerden cho biết thêm.

Điều đáng nói là sau phán quyết của CAS, FAM và Ban Quản lý đội tuyển Malaysia đều ra các thông báo cho rằng họ rất thất vọng với "phán quyết của CAS".

Về điều này, nhà báo John Duerden nhấn mạnh, ông hết sức bất ngờ trước những phản ứng có phần ngây ngô.

Ông viết: "Đó là một phản ứng khá bất ngờ, nhất là khi một liên đoàn bóng đá quốc gia bị FIFA cáo buộc gian lận. FAM dường như không hiểu một sự thật đơn giản: chính phủ Malaysia có thể cấp hộ chiếu cho bất cứ ai họ muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ tự động đủ điều kiện để đại diện cho đất nước trong các giải đấu bóng đá quốc tế. Thay vì nói cho người hâm mộ biết điều gì thực sự đã xảy ra và tại sao, FAM lại đóng vai nạn nhân".