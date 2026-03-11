Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nóng: Sự cố đội tuyển nữ tại giải châu Á, Iran sẽ rút khỏi World Cup 2026

Giang Lao
Giang Lao
11/03/2026 08:23 GMT+7

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), Mehdi Taj, với sự cố của đội tuyển nữ nước này tại Asian Cup diễn ra ở Úc, chắc chắn họ sẽ không để đội tuyển nam tham dự World Cup 2026. FIFA phải tìm giải pháp thay thế.

World Cup 2026 liên tục bị biến động

Cuộc xung đột nghiêm trọng ở Trung Đông đang tạo nhiều nghi ngờ kỳ World Cup sắp diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada sẽ bị hoãn. Tuy nhiên, một quan chức hàng đầu của FIFA, ông Heimo Schirgi vừa khẳng định World Cup 2026 sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Ông cho rằng: "World Cup quá lớn, nên không thể bị hoãn lại".

Nóng: Sự cố đội tuyển nữ tại giải châu Á, Iran sẽ rút khỏi World Cup 2026- Ảnh 1.

Đội tuyển Iran (áo trắng) có tham dự World Cup 2026 hay không, đang bị đặt dấu hỏi rất lớn. FIFA phải tìm giải pháp khẩn cấp

Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Ông Heimo Schirgi cũng xác nhận, thường xuyên liên lạc với Chủ tịch FFIRI, Mehdi Taj, để cập nhật tình hình, nhưng từ chối tiết lộ nội dung các cuộc trao đổi.

Mặc dù vậy, sự cố mới đây liên quan đội tuyển nữ Iran thi đấu tại Asian Cup (giải vô địch bóng đá nữ châu Á) ở Úc, sau khi bị loại ở vòng bảng, tính đến ngày 11.3, đội đã có tổng cộng 7 thành viên xin tị nạn tại Úc. Chủ tịch FFIRI, Mehdi Taj cho rằng: "Các cầu thủ nữ Iran thi đấu tại Asian Cup ở Úc đã bị ép buộc phải đào tẩu".

"Nếu World Cup là như thế này, ai mà tỉnh táo lại cử đội tuyển quốc gia đến một nơi như thế này chứ?", ông Mehdi Taj đặt câu hỏi trên truyền hình nhà nước Iran.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran là 1 trong 8 đội tuyển của khu vực châu Á (AFC) giành vé góp mặt ở vòng chung kết. Họ được bốc thăm vào bảng G cùng với đội tuyển Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Cả 3 trận của đội tuyển nước này đều diễn ra ở Mỹ, cụ thể 2 trận tại sân SoFi (ở Inglewood, California), và 1 trận tại Seattle.

Nếu chọn tham gia, đội tuyển Iran có thể vào vòng 32 đội và sẽ đối mặt với đội tuyển Mỹ tại Dallas vào ngày 3.7, nếu cả hai đội đều đứng thứ 2 trong bảng đấu của mình. Mặc dù vậy, việc tham gia của đội tuyển Iran đã bị nghi ngờ kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran, và nước này đã đáp trả.

Nóng: Sự cố đội tuyển nữ tại giải châu Á, Iran sẽ rút khỏi World Cup 2026- Ảnh 2.

Đội tuyển Iraq có thể thay thế Iran dự World Cup 2026, không cần đấu trận chung kết play-off

Ảnh: Reuters

Chủ tịch FFIRI, Mehdi Taj đã đổ lỗi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nhấn mạnh: "Chính tổng thống Mỹ, người đã đăng hai dòng tweet về một đội bóng nữ (nói rằng) "chúng tôi hoan nghênh họ và họ nên trở thành người tị nạn". Ông ta đe dọa Úc rằng "nếu các bạn không cấp tị nạn cho họ, tôi sẽ cấp tị nạn cho họ ở Mỹ". Làm sao người ta có thể lạc quan về World Cup được cho là sẽ tổ chức ở Mỹ?".

Theo The Guardian, trường hợp chưa chắc chắn tham dự World Cup của đội tuyển Iran, FIFA nhiều khả năng cũng đã có sẵn giải pháp, đó là sẽ đưa đội tuyển Iraq thế chỗ. 

Iraq là đội bóng có thứ hạng cao tiếp theo dựa trên bảng xếp hạng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và giành quyền góp mặt ở trận "chung kết" play-off liên lục địa tranh vé dự vòng chung kết tại Mexico vào ngày 31.3 tới đây.

Cũng vì sự cố xung đột ở Trung Đông, đội tuyển Iraq hiện cũng mắc kẹt ở trong nước và chưa thể lên đường sang Mexico như dự kiến. Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) đã chính thức đề nghị FIFA hoãn vòng play-off World Cup hoặc thay đổi cách thi đấu, để đội tuyển nước này có đủ thời gian chuẩn bị tốt nhất tranh vé dự vòng chung kết.

