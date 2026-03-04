Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tổng thống Donald Trump ‘không quan tâm’ việc Iran có dự World Cup 2026 hay không
Tổng thống Donald Trump 'không quan tâm' việc Iran có dự World Cup 2026 hay không

Hồ Hiền
Hồ Hiền
04/03/2026 20:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rõ rằng ông 'không quan tâm' việc Iran có muốn tham gia World Cup 2026 hay không, giữa những tin đồn cho rằng Iran đang cân nhắc rút lui.

Ngày 3.3.2026, trả lời phỏng vấn độc quyền với báo Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông “không quan tâm” việc Iran có tham dự World Cup 2026 hay không, giữa những tin đồn Iran đang cân nhắc rút lui vì xung đột leo thang.

Khi FIFA tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho các đội tại Atlanta tuần này, Iran là quốc gia duy nhất không tham dự.

Tổng thống Donald Trump ‘không quan tâm’ việc Iran có dự World Cup 2026 hay không

Điều này làm dấy lên nghi vấn về khả năng đội tuyển Iran có đến Mỹ thi đấu vào mùa hè tới, cũng như việc các quan chức nước này có được cấp phép nhập cảnh hay không.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại ba nước Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, giải đấu đang chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, khi xung đột quân sự liên quan đến Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo lịch thi đấu, Iran sẽ gặp New Zealand vào ngày 15.6.2026, gặp Bỉ vào ngày 21.6 và gặp Ai Cập vào 26.6. Tất cả 3 trận đều diễn ra trên đất Mỹ. Nếu cả Mỹ và Iran cùng đứng nhì bảng, hai đội thậm chí có thể đối đầu ở vòng loại trực tiếp ngày 3.7 tại Dallas.

Tổng thống Donald Trump ‘không quan tâm’ việc Iran có dự World Cup 2026 hay không - Ảnh 1.

Iran là một trong 8 đại diện châu Á giành vé tới vòng chung kết

ẢNH: REUTERS

Iran hiện thuộc nhóm quốc gia bị hạn chế nghiêm ngặt theo lệnh cấm nhập cảnh do ông Trump ký hồi tháng 6 năm ngoái.

Lệnh này miễn trừ cho các đội tuyển và nhân sự phục vụ World Cup, nhưng việc cấp visa cho quan chức hay đại diện doanh nghiệp vẫn do Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét từng trường hợp.

Tháng 12 năm ngoái, một số đại diện Iran không được cấp visa dự lễ bốc thăm World Cup tại Washington, khiến Iran từng dọa tẩy chay và buộc FIFA phải can thiệp hòa giải.

Giám đốc Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng, ông Andrew Giuliani, cho biết yếu tố an ninh sẽ được đặt lên hàng đầu khi xem xét ngoại lệ visa.

Ông nhấn mạnh Mỹ muốn tổ chức một kỳ World Cup an toàn, nhưng sẽ không “đơn giản mở cửa biên giới” trong bối cảnh tình hình Iran còn phức tạp.

Ông Giuliani cũng cho rằng các hành động quân sự gần đây của Tổng thống Trump nhằm vào lãnh đạo Iran sẽ giúp giảm mối đe dọa an ninh và bảo vệ người dân Mỹ cùng hàng triệu khán giả dự kiến đến xem World Cup 2026.

